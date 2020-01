Come arrivare dall’aeroporto di Ciampino a Roma centro

L’aeroporto di Ciampino è un punto di riferimento per chi viaggia da e verso Roma. Questo perché non solo è più economico, ma è anche relativamente vicino al centro della città. Vediamo dunque come spostarsi dall’aeroporto di Ciampino a Roma Centro.

Dove si trova l’aeroporto

Partiamo dal fatto che localmente, l’aeroporto di Pastine di Ciampino è situato proprio via Appia Nuova, che dista appena 15 km dal centro di Roma. La comodità di questo aeroporto sta nel fatto che è poco distante anche dall'uscita 23 del Grande Raccordo Anulare. Non è difficile dunque spostarsi per andare verso il centro di Roma partendo da Ciampino.

Ricordiamo comunque che per una questione di comodità, di seguito non sono riportati gli spostamenti attraverso l’auto. Ciò non toglie che per chi decidesse di spostarsi dall’aeroporto a Roma centro c’è comunque facilità do movimento, oltre al fatto che l’automobilista è facilitato dalla presenza di parcheggi. In tal senso è bene evidenziare che per una questione di sicurezza e praticità meglio scegliere sempre il migliore per parcheggiare la propria auro senza avere problemi.

Spostarsi Dall’aeroporto Di Ciampino A Roma

Per raggiungere l'aeroporto romano qualora ci si sposti dal centro di Roma, e viceversa ovviamente, le soluzioni sono le seguenti:

Autobus Atac 720

Autobus Atac 520

Autobus Terravision

Metro Anagnina + autobus Schiaffini/Atral

Treno stazione di Campino + autobus Schiaffini/Atral

Autobus Schiaffini

Autobus Bus Shuttle

Taxi

Per chi decidesse di prendere l'autobus, sono a disposizione dei pendolari le corse della Schiaffini, della compagnia Bus Shuttle. In alternativa ci si può spostare anche con Terravision: sono queste soluzioni pratiche ed economiche che ci condurranno nel cuore della città senza alcun tipo di problema.

Volendo poi è possibile anche affidarsi ai mezzi pubblici Atral/Schaffini partendo dalla stazione Anagnina. Si tratta di una nuova linea che fa scalo anche presso la stazione metro Subaugusta e la linea 720, grazie al quale si collega Ciampino con la stazione metro di Laurentina.

Prendere il treno e il taxi

Se prendere l’autobus non è quello che vogliamo, c’è pur sempre l’opzione del treno che si ferma fino a Ciampino. O ancora è possibile chiamare un taxi: ovviamente in questo caso dovremo far fronte ad un prezzo abbastanza altino, in virtù del fatto che possiamo o meno trovarci al di fuori delle Mura Aureliane.

Questi comunque sono solo alcuni dei modi attraverso cui potersi spostare da e verso Ciampino per Roma centro. Sta di fatto che la città è ben organizzata dal punto di vista dei mezzi pubblici, atti a collegare Roma con Ciampino.