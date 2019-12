Compiti e responsabilità di un amministratore di condominio

Amministrare un condominio significa saper garantire precisione e trasparenza nei conti ma anche controllo continuo delle condizioni degli stabili per la massima sicurezza di chi vi vive.

Chi è e di cosa si occupa

La figura professionale di amministratore di condominio è molto complessa, in quanto richiede competenze in diversi settori. Tutti gli obblighi e i compiti di un amministratore condominiale sono riportati all’interno del Codice del Condominio del Codice Civile, che specifica una serie di norme per il corretto lavoro di questo professionista.

Per prima cosa, va specificato che la presenza di un amministratore condominiale è obbligatoria per legge quando all’interno di un immobile sono presenti più di otto condomini. In tal caso questi dovranno riunirsi in assemblea e decidere circa la nomina ad amministratore. L’aspetto più importante da ricordare è che un amministratore di condominio non solo è colui che gestisce gli spazi e i beni comuni e impone regole per il buon vivere all’interno del condominio ma è soprattutto il legale rappresentante del condominio stesso. Ogni volta che sia necessario promuovere azioni legali, sia contro terzi che contro condomini morosi, egli potrà procedere per garantire la corretta gestione dello stabile che amministra.

I principali compiti

I compiti di un amministratore condominiale sono soprattutto di tipo contabile e gestionale. Per prima cosa, una volta preso l’incarico, dovrà controllare la situazione economica e assicurarsi della presenza di un conto corrente condominiale. Qualora l’amministratore precedente non avesse provveduto all’apertura, dovrà proporre in assemblea la possibilità di scelta tra diverse soluzioni specifiche per condomini e, dopo la delibera, procedere con l’apertura del conto stesso.

Per quanto riguarda gli spazi e i beni comuni, l’amministratore dovrà assicurare la manutenzione ordinaria mentre per gli interventi straordinari sarà necessario il consenso dell’assemblea di condominio.

Infine, tra i compiti più gravosi di un amministratore vi sono il recupero forzato delle somme dovute al condominio, in particolare da parte di condomini morosi e l’applicazione di sanzioni a quanti non rispettano il regolamento condominiale.

L’importanza della trasparenza nella gestione del condominio

L'aspetto più delicato che deve affrontare chi gestisce un condominio è sicuramente quello relativo alla trasparenza dei conti per le spese o le entrate economiche. La chiarezza del lavoro contabile è fondamentale per la corretta gestione condominiale.

La scelta di professionisti nel campo dell'amministrazione condominiale permette ai condomini di poter contare su trasparenza dei conti, rispetto del decoro architettonico e sicurezza degli stabili e soprattutto la consapevolezza di vedere applicate in maniera corretta le normative vigenti relative alla gestione dei condomini. Un esempio interessante è dato dalla presenza di una figura professionale nuova, quella dell'energy manager. Questo avrà cura di valutare quale sia la scelta di fornitura luce e gas più conveniente per le esigenze del condominio, portando così a un risparmio sicuro sulle spese.

Per concludere

Quello di amministratore di condominio è un ruolo molto interessante ma allo stesso tempo delicato, che richiede competenza amministrativa, capacità gestionale e una certa attitudine nell’interfacciarsi con i condomini. Per questo motivo è fondamentale rivolgersi a professionisti del settore.

