Corso online per la patente nautica: come fare

Al giorno d'oggi prendere la patente nautica può essere molto utile non solo a chi è appassionato di vela ma anche a chi vuole provare una nuova esperienza. Chi non ha molto tempo o deve necessariamente restare a casa può seguire dei corsi online in modo semplice e veloce per ottenere la patente nautica in poco tempo.

Come avere la patente nautica online

Prendere la patente nautica online permette di restare comodamente a casa senza però rinunciare alla propria passione. Si tratta di una modalità molto intuitiva e semplice che non necessita di grandi accorgimenti ma che può dare comunque tutto ciò che serve per poter mollare gli ormeggi e salpare. Oggigiorno sono tante le scuole che consentono di fare ciò ma una delle più valide è senza dubbio Vivere la Vela. Quest'ultima è una scuola nautica autorizzata che fornisce non solo corsi dal vivo sia per principianti che per persone più esperte ma anche insegnamenti che possono essere effettuati direttamente su internet. Vivere la Vela offre dunque la possibilità a chi non può uscire di casa di seguire corsi a distanza per ottenere la patente nautica entro le dodici miglia. Il corso mette a disposizione le stesse modalità e le stesse nozioni che vengono fornite in un corso dal vivo: non bisogna pensare che si tratti di una modalità più semplice per ottenere la patente nautica.

Patente nautica online: che cosa serve per ottenerla

I corsi per prendere la patente nautica online messi a disposizione da Vivere la Vela sono molto semplici da seguire e non necessitano di troppi accorgimenti. Tutto quello che serve consiste nell'avere un qualsiasi computer con connessione a internet che abbia una webcam e un buon audio e un browser come ad esempio Safari o Chrome. Naturalmente la scuola fornirà allo studente tutto il materiale didattico di cui ha bisogno ovvero un compasso, un libro, un esercitatore di carteggio e una squadretta. Per questa modalità la segreteria della scuola contatterà direttamente lo studente per decidere in che modo verrà consegnato il materiale. Inoltre dal sito internet di Vivere la vela sarà possibile scaricare altro materiale didattico che servirà a fornire un'ulteriore preparazione. È bene ricordare che i corsi online sono effettuati da persone competenti ed esperte: i professionisti velisti forniranno otto lezioni di teoria della durata di due ore ognuna, una lezione pre esame, lezioni con tutor personalizzate, un'uscita in barca (sempre se le condizioni lo permettono) e degli sconti per effettuare i corsi di pratica.

Qual è il costo per seguire i corsi online

Per seguire i corsi online per la patente nautica è possibile scegliere tra diversi pacchetti messi a disposizione della scuola nautica Vivere la Vela. Il prezzo del corso online di base che comprende le lezioni e tutto il materiale didattico è di 380 euro più 30 euro per la tessera VLV. Tale pacchetto però non comprende la possibilità di uscire in barca, la lezione pre esame, l'assistenza durante l'esame insieme al ritiro della patente né il presentare lo studente presso la motorizzazione. Chi ha fatto il corso online invece, con l'aggiunta di 250 euro, potrà ottenere anche questi vantaggi. Chi vuole avere invece il pacchetto di base insieme al pacchetto di presentazione dovrà pagare una somma pari a 580 euro più 30 euro per la tessera VLV. Bisogna inoltre ricordare che scegliendo questo pacchetto base il candidato dovrà affittare da solo la barca che gli servirà per svolgere l'esame (in genere il costo è di circa 65 euro).

A cosa serve la patente nautica

La patente nautica online permette di ottenere questo certificato che offre la possibilità di navigare entro le dodici miglia. Il corso dunque può essere seguito anche da chi è alle prime armi e non ha alcuna esperienza con la vela. Esperti velisti e istruttori infatti seguiranno gli studenti passo dopo passo e forniranno tutte le informazioni necessarie per fare in modo che possano acquisire esperienza nel settore. Naturalmente, una volta acquisite le giuste competenze, sarà possibile seguire corsi più avanzati o di perfezionamento per ottenere sicurezza e autonomia per guidare un'imbarcazione. Bisogna inoltre considerare che il corso per prendere la patente nautica online fornisce agli studenti una preparazione soprattutto teorica, pertanto sarà necessario effettuare anche corsi di pratica in un secondo momento.