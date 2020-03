Cosa fare in Valnerina in un giorno

In questo articolo vi parlerò di cosa fare in "VALNERINA" se decidete di fare una gita in una sola giornata e quante cose potrete fare per divertirvi…

Indice dei contenuti RAFTING

CANOA

Il "RAFTING" é lo sport più scelto per che decide di vivere un'esperienza mai provata prima in una sola giornata, in mezzo al parco del fiume chiamato NERA. É possibile fare una discesa proprio in questo fantastico fiume dall'acqua cristallina, un po' prima troverete anche una cascata chiamata CASCATA DELLE MARMORE, molto conosciuta e apprezzata da tutti

CANOA

Un'altra cosa che potreste fare in un giorno é la "CANOA", parliamo di quella Canadese. Con questo sport hai la possibilità di vedere come si vive in mezzo al fiume. Una fantastica esperienza in UMBRIA che non avrete mai provato prima. Naturalmente accompagnati da una guida al quale vi dirà tutti i dettagli su come comportarsi

Oltre a questo ci sono anche degli ottimi servizi che vengono offerti… Si può approfittare di fare anche un picnic in mezzo al prato e alla natura… Potrete anche approfittare di andarvi a prendere un caffé al bar e passare così una bellissima giornata con amici o la famiglia tra una chiacchierata e l'altra

Un altro servizio che viene offerto é la possibilità di farsi una bella doccia dopo aver fatto sport per darvi una bella rinfrescata

Un'altra cosa di cui non dovrete preoccuparvi é proprio il vestiario perché forniranno tutto loro il necessario per poter fare CANOA o RAFTING, voi dovrete solo pensare a divertirvi…

Questo sport é adatto a tutti, pensato anche per chi dopo tanto lavoro ha bisogno proprio di staccare la spina e passare una giornata a rilassarsi nella maniera più assoluta…

Così proverete l'ebrezza di vivere un'emozione unica che non avete mai sentito prima… Un'occasione anche per chi é la prima volta, gli appassiona la CANOA e vorrebbe provare un giorno diverso dagli altri…

Voi dovrete solo stare tranquilli… Per chi dovesse essere la prima volta non preoccupatevi. Non sarete mai soli ma sempre accompagnati da una guida che vi indica come fare

Un ottimo momento per chi piace la natura e stare in mezza all'acqua. Chi ha proprio la passione per questi fantastici sport ha anche la possibilità di partecipare a dei corsi per migliorare le sue doti e diventare sempre più bravo

La fortuna é che c'è anche il posto auto quindi non dovrete neanche preoccuparvi di andare in macchina

Un'ottima occasione anche per far divertire i vostri figli e fargli provare 2 sport davvero unici a cui piacerà sicuramente!!!

Prenotare é semplicissimo: basta andare nel sito www.umbriaraftingecanoa.it e prenotate la vostra discesa in CANOA, dopo questa giornata ci tornerete senz'altro… Molte persone hanno trovato questa esperienza indimenticabile!!!

La sensazione che si trova a stare in mezzo ad un fiume così bello e cristallino non si prova tutti i giorni… Provare per credere!!!