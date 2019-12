Crema viso antirughe: guida alla scelta

Se non potete far nulla per fermare lo scorrere del tempo, una buona crema viso antirughe vi sarà d'aiuto per ridurre al minimo le rughe e per rallentarne l'insorgere di nuove.

Inoltre, un'adeguata crema antiage vi permette di mantenere la pelle compatta, sana ed elastica grazie a formule idratanti, lenitive e nutrienti.

La scelta della crema antirughe è strettamente correlata all'età e al tipo di pelle, per ciascuno dei quali corrispondono caratteristiche, ingredienti e consistenza.

Il suo uso regolare, in combinazione con alcune sane abitudini, può contribuire significativamente nel mantenere la pelle del viso più giovane.

Le cause delle rughe

Oltre al naturale processo di invecchiamento, che determina una riduzione del collagene con conseguente perdita di elasticità e di uniformità della cute, ci sono vari fattori che possono contribuire alla formazione di rughe.

La prima è un'eccessiva esposizione solare: i raggi UV possono avere effetti negativi sulla nostra pelle, come la pigmentazione, l'aridità e l'ingiallimento.

Se siete fumatrici, sappiate che l'effetto vasocostrittore del fumo condiziona l'afflusso di sangue alla pelle, favorendo oltremisura la formazione di una pelle grinzosa.

Altre cause possono essere le espressioni facciali, in quanto i movimenti del viso, di ogni tipo, con la loro contrazione e distensione, possono condurre alle rughe d'espressione, e l'ereditarietà.

Qualità e ingredienti di un'efficace crema antirughe

Una crema viso antirughe efficace deve contrastare visibilmente i segni dell'invecchiamento, restituire volume al vostro viso, schiarire le macchie della pelle e reidratare e tonificare la cute stessa.

È importante considerare quali ingredienti sono presenti nel prodotto. Puntare su alcuni principi attivi, piuttosto che su altri, è infatti essenziale per scegliere la crema antirughe più efficace per la vostra pelle.

Ecco i componenti comunemente impiegati per migliorare l’aspetto del viso e farlo apparire più disteso: retinolo (vitamina A), vitamina C, B2, E, acido ialuronico, Coenzima Q10 (ubiquinone), acidi della frutta con azione esfoliante (citrico, glicolico, altri), peptidi (amminoacidi per la sintesi del collagene), estratti vegetali di varia funzione.

Crema antirughe e tipo di pelle

Ogni tipologia di pelle richiede una specifica crema viso antirughe.

Se avete la pelle grassa e seborroica, è necessario un prodotto dalla consistenza leggera, in grado di essere assorbito rapidamente e ricco di acido salicilico, un potente esfoliante che facilita la respirazione dei pori e il rinnovamento delle cellule.

Se invece la vostra pelle è secca o sensibile, vi consigliamo una crema oleosa, non esfoliante e a basso contenuto di retinolo, in modo tale da evitare eritemi o altre irritazioni cutanee.

Per la pelle mista, che di solito presenta maggior concentrazione di sebo nella zona T (fronte, naso, mento) e cute secca nel resto, sono più indicate creme antirughe non troppo nutrienti, con formula purificante e sebo-regolatrice. Creme di questo tipo contengono spesso vitamina E e acido ialuronico.

Infine, una pelle normale ed equilibrata richiede una crema con effetto nutriente, ricca di antiossidanti e arricchita con protezione solare.