L’importanza della giusta divisa da bar

Che sia informale o elegante, il bar è il luogo in cui le persone si rifugiano per rilassarsi dopo una giornata di lavoro, per gustare il primo caffè della giornata, o, per chiudere in bellezza una serata. Esistono molti tipi di bar, ma, qualsiasi sia la tipologia del locale in questione, anche il personale ha un proprio dress code da rispettare.

Le divise da bar possono essere più o meno informali a seconda dello stile del locale, ma, il messaggio che devono trasmettere è sempre lo stesso: ordine, professionalità e pulizia.

Quando si parla di divise da bar solitamente ci si riferisce principalmente a due categorie di lavoratori: i baristi e i camerieri. I primi sono quelli che si trovano dietro al bancone e che si occupano della preparazione dei drink, dei caffè, dei cappuccini, e quant’altro. I secondi sono quelli che si occupano del servizio ai tavoli e di smistare le ordinazioni facendo la spola tra il bancone e i tavoli.

Baristi e camerieri avranno divise differenti per consentire ai clienti di poterli distinguere, dal momento che una delle funzioni principali di una divisa, qualsiasi essa sia, è quella di distinguere il personale di servizio e consentire al cliente di identificare al primo sguardo il ruolo di ciascun membro dello staff.

Quante volte vi è capitato di entrare in un bar e non sapere a chi rivolgervi per effettuare un'ordinazione, poiché i camerieri non indossavano una divisa che consentisse di identificarli immediatamente? Sicuramente non un buon biglietto da visita per un locale.

L’altra funzione è quella di veicolare verso l'esterno la giusta immagine del locale, ragion per cui è fondamentale che le divise da bar siano curate nei dettagli, esprimano lo stile del bar (elegante, informale, alternativo, ecc.) e dimostrino una cura e un’attenzione tali da rassicurare il cliente.

Lo stile dell’abbigliamento professionale da bar dipenderà naturalmente dal tipo di locale, le divise di un bar specializzato in colazioni e caffè avrà un dress code che sarà necessariamente diverso da quello di un bar serale, dove si preparano principalmente drinks e cocktails.

Lo stile delle divise da bar è fondamentale per l’immagine del locale, ma, trattandosi di abiti da lavoro è necessario che possiedano anche altri requisiti più pratici, tali da renderle adatte al tipo di lavoro richiesto in un bar. Le divise da bar devono essere:

Pratiche

Comode

Leggere

Traspiranti

Le divise da bar devono essere leggere e confortevoli, poiché sono destinate ad essere indossate per molte ore. Devono consentire una buona mobilità così da evitare di intralciare i movimenti e non risultare di impaccio durante le lunghe ore in piedi o a girare tra i tavoli.

Molto importante è anche la scelta dei tessuti che devono garantire una buona resistenza, ma devono essere anche leggeri da portare e garantire una buona traspirazione.

Infine, non meno importante, è la scelta di un fornitore che possa garantire la continuità di prodotto nel tempo, in modo da poter riacquistare in futuro la stessa divisa – si pensi ad ricambio per divise logorate o per nuove assunzioni – senza dover rifare tutte le divise da capo