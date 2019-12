L’ottimizzazione della gestione documentale aziendale

Tutti coloro che necessitano di sistemi a lettura ottica che permettano di gestire in modo efficace la parte documentale della loro attività, possono ricorrere ai diversi prodotti che Datasis.it propone ai potenziali clienti. Si tratta di una realtà aziendale che pur operando da diversi anni, si caratterizza per essere sempre all'avanguardia e per fornire delle soluzioni tecnologicamente avanzate.

Breve storia di Datasis.it precursori delle lettura ottica

L'azienda nasce circa trenta anni fa e da quel momento si è sempre dedicata con passione e competenza alla ricerca di soluzioni in grado non solo di soddisfare le esigenze delle diverse tipologie di aziende, ma anche di rendere più semplice la gestione della loro attività. In questo contesto, nascono i lettori ottici di documenti che associati a specifici software permettono di rispondere alle nuove necessità delle aziende.



Per ottenere questi risultati, Datasis si è da sempre orientata verso il costante aggiornamento delle tecnologie utilizzate alle quali ha associato l'esperienza di diversi anni di lavoro in modo da poterle sfruttare nel migliore dei modi; grazie alla competenza in questo ambito, specialistico e complesso al tempo stesso, Datasis ha potuto fornire un adeguato supporto alle necessità sia delle piccole imprese che delle grandi realtà aziendali con diverse sedi presenti sul territorio nazionale.



La lettura ottica e la scansione dei documenti permetteranno alle aziende di qualsiasi dimensione di diminuire i tempi che dovranno dedicare alla gestione di queste incombenze e di ottenere una sensibile riduzione dei relativi costi.

Quali alternative propone Datasis

La versatilità delle diverse soluzioni che Datasis.it può proporre alla propria clientela rappresenta uno degli elementi di forza; infatti, le esigenze delle aziende sono differenti e mentre per alcune realtà, la lettura ottica è un evento occasionale per altre invece è una situazione quotidiana che può richiedere anche notevole impegno. In entrambi i casi, Datasis.it interviene con soluzioni chiavi in mano, ossia con i clienti che trasmettono i dati che hanno necessità di elaborare e con Datasis.it che fornisce i risultati elaborati e archiviati. Per i clienti si tratta di un enorme risparmio in termini di attrezzature, software e costi disponendo allo stesso tempo di una tecnologia avanzata e di un servizio di qualità.

L'espressione tipica dell'attività di Datasis.it è data dalla gestione documentale ossia nell'elaborazione dei dati digitalizzati in modo da associarli e collegarli in base al loro contenuto e fare in modo che possano essere in ogni momento utilizzati, il tutto in una modalità completamente automatica. I sistemi di lettura ottica sono la base da cui partire e che permettono di estrarre i dati più importanti da ogni documento nel momento in cui avviene a scansione: pensiamo ad esempio ad un numero di fattura, al nome di un cliente o al codice di un prodotto.



Si tratta di un'attività automatica che permette di recuperare moltissimo tempo rispetto ad un'esecuzione effettuata in modalità manuale. In ogni caso qualsiasi soluzione venga prescelta dal cliente, potrà sempre essere ottimizzata e personalizzata in base alle specifiche necessità e opportunamente migliorata.