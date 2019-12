Questo dicembre scopri come risparmiare sulle spese dell’auto!

Come risparmiare sulle spese dell’automobile? Non comprandola, è ovvio.

L’unico modo possibile è questo, sia per tautologia, sia per stretta logica economica data dal confronto tra acquisto di una vettura e il noleggio della stessa a lungo termine.

Scegliendo di non possedere una vettura di proprietà si potrà sensibilmente risparmiare con il noleggio auto a lungo termine rivolgendosi a società specializzate.

Inizialmente si può trovarle e contattarne una tramite il sito web come ad esempio www.velsus.it che è presente nelle maggiori città italiane, per poi fissare un primo appuntamento durante il quale verrà illustrato il servizio, i costi e le opzioni.

Si potrà così capire immediatamente quanto si possa risparmiare con il noleggio auto a lungo termine: il colloquio serve proprio a stabilire le esigenze del cliente in termine di budget mensile, tipo di auto, km annui e servizi accessori per capire quale tipo di noleggio fa per lui. Stabilirne la durata, il canone mensile, la tipologia di vettura più congeniale, la franchigia chilometrica, i servizi da includere – come cambio ruote, assistenza stradale, guidatore supplementare, ad esempio – per essere certi che si abbia proprio a disposizione tutto il necessario. Una volta avuto il preventivo, chiaramente, ci si potrà riflettere e tornare in un secondo momento a stipulare il contratto con l’agenzia di noleggio auto a lungo termine.

Nel contratto verranno inseriti tutti i servizi inclusi, sia quelli di base che quelli accessori richiesti, ovviamente la tipologia di auto, la durata del noleggio, il canone mensile che sarà sempre quello, fisso e invariato per tutta la durata del contratto, senza costi aggiuntivi a sorpresa. Tra l’altro, è bene precisare che si tratta di canone e non di rata, poiché non è un finanziamento (come accadeva per il leasing anni fa) e quindi non impegnerà le linee di credito qualora si volesse chiedere un prestito o un mutuo per altri motivi durante il periodo di durata del contratto.

Vediamo cosa include il canone, ossia in cosa consiste letteralmente il noleggio auto a lungo termine: automobile nuova, solitamente l’ultimo modello della serie, immatricolazione, messa su strada, bollo, assicurazione kasko e soccorso stradale, tagliandi periodici, manutenzione ordinaria e straordinaria, vettura sostitutiva in caso di necessità. Praticamente al conducente non resta che ricordarsi di fare rifornimento, a tutto il resto pensa l’agenzia: tutte le pratiche, le scadenze, i controlli periodici.

Il titolare del contratto ha, ovviamente, l’obbligo di mantenere con cura la vettura, segnalare prontamente i guasti o eventuali problemi ravvisati, e, al termine del contratto, riconsegnarla in buono stato. Del resto, non dovrebbe essere difficile perché qualora ci sia un problema l’agenzia prontamente provvede a far riparare la vettura e fornire al proprietario un’auto sostitutiva affinché non resti scoperto negli spostamenti quotidiani.

Quindi, c’è solo da pensare alla pulizia e alle normali accortezze d’uso di una vettura.

Perciò, se si vuole risparmiare con il noleggio auto a lungo termine il segreto sta nel ponderare e valutare bene le proprie abitudini e necessità: classe della vettura, chilometraggio quotidiano per stabilire quello annuo, eventuali spostamenti accessori (vacanze, trasferte…), chi e quanti sono i guidatori della vettura, servizi extra necessari come le gomme termiche, oltre che, è pacifico, il proprio budget.

Poi occorre effettuare un altro calcolo: quanto si è speso complessivamente per l’ultima vettura posseduta oltre il costo della macchina stesso, includendo le tasse, immatricolazione, assicurazione, guasti, gomme, danneggiamenti vari, inconvenienti quando la vettura era in riparazione. Aggiungendovi il tempo speso per le pratiche. Sicuramente l’ago della bilancia propenderà per la prima soluzione: risparmiare con il noleggio auto a lungo termine è una certezza ormai e per questo è una soluzione sempre più diffusa anche per i privati non solo per aziende e possessori di partita IVA.