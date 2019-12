Videocamere di sorveglianza: la tecnologia smart che ci protegge

Caratteristiche [connessione WIFI stabile] facile e rapida installazione e stabile connessione Wi-Fi a 2,4 GHz per telecamera IP VICTURE, basta seguire pochi passi nel manuale con IPC360 app. Adattarsi a iOS e Android, non può solo impostare numerose posizioni preimpostate in ogni fotocamera, ma anche aggiungere parecchie macchine fotografiche nei terminali diversi

[1080p notte visione & MOTION DETECTION]: 10 unità IR LED e la tecnologia di doppio filtro fotoresistenza estendere la visualizzazione distanza fino a 39 piedi in esperienza di visione di notte buio pesto per offrirvi un super. VICTURE telecamera IP può monitorare i movimenti quindi inviare notifica al telefono cellulare per evitare che la vostra casa dallinvasione

[Visualizzazione rapida dei posizionamento & PANORAMIC]: VICTURE telecamera IP ha 90 ° obiettivo grandangolare con 355 ° orizzontale & 100 ° verticalmente gamma di rotazione per ottenere la visualizzazione panoramica a 360 °, senza qualsiasi zona cieca, devi solo bisogno Clicca per vedere dove vuoi nella schermata panoramica

[2 VIE AUDIO ANTI RUMORE] VICTURE telecamera IP 38dB built-in microfono & altoparlante e anti rumore tecnologia, il suono fluente permette a confortare la persona amata. È possibile comunicare con laltro chiaramente ogni volta che vuoi

[Memoria Micro SD Card] -La memoria Micro SD card supporta fino a 64 GB in C10, Si prega di formattare la scheda con l'app prima dell'uso.

【Garanzia】

In caso di domande, inviare un'e-mail all'assistenza clienti all'indirizzo ipc.support@govicture.com.



【Suggerimenti per la connessione】

1.Supporto solo 2.4G wifi.

2.WiFi pubblico e l'extender wifi non sono supportati.

3.La password del wifi dovrebbe essere inferiore a 16 parole e non contenere caratteri speciali.

4.Se non riesci a connetterti, resetta e riprova quando l'indicatore lampeggia in rosso



【Suggerimenti per la scheda Micro SD】

1.La scheda 32G-64G al C10 è la migliore 2.Inserisci la carta quando non sei al potere 3.Aggiorna le informazioni di impostazione nelle impostazioni del menu



【Suggerimenti software】

1.App supporta solo Android/IOS del telefono

2. Il software PC supporta solo il sistema Windows



【Suggerimenti audio bidirezionali】

1.Si prega di attivare la suoneria del telefono prima di utilizzare l'audio bidirezionale



【Suggerimenti per il posizionamento della fotocamera】

1.Si prega di non posizionare la fotocamera all'esterno o accanto al vetro



【specifiche】

Dimensioni: 93 * 114,5 mm

Applicazione: iOS e Android Carta di TF (NON INCLUDE): 8-64G / C10

Wide-angel: 90 °

Risoluzione: 2 milioni di pixel, 1920x1080 (1080P)

Luce a infrarossi: 850nm 10PCS, portata fino a 30 piedi

Visione notturna: Filtro IR-CUT passerà automaticamente a Frequenza LAN WiFi: 2,4 GHz, crittografia WPA2, IEEE802.11b / g / n

Funzioni: anti-rumore, audio a 2 vie, visione notturna, rilevazione di movimento



【Pacchetto】

1. Victure Wifi Camera * 1

2. Dispositivo Pan-Tilt * 1

3. Avvitare * 2

4. Cavo di alimentazione 4.92ft * 1

5. Connettore di alimentazione * 1

6. Manuale dell'utente * 1