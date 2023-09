Arredare un giardino in chiave moderna: i migliori consigli di stile - - Look Out News

Da sempre, possedere un giardino ha significato avere a propria disposizione una vera e propria oasi di bellezza e tranquillità direttamente in casa propria. Il giardino è un rifugio naturale dove poter trovare ristoro, riposando corpo e mente lontani dal fragore della routine quotidiana, grazie ai suoni della natura e ai suoi inconfondibili profumi. Ovviamente, il giardino è un valore aggiunto anche per la casa, non soltanto dal punto di vista estetico, arricchendone notevolmente il fascino, oltre al suo valore economico sul mercato immobiliare.

Sfruttare a pieno le potenzialità di un giardino, però, significa anche prendersene cura e arredarlo in maniera consapevole e armoniosa. Sempre più persone stanno scegliendo lo stile moderno per le infinite comodità che offre. Insomma, il giardino è molto di più di un mero complemento, presentandosi come una parte integrante ed estremamente funzionale all’interno di un’abitazione. Il giardino può essere concepito come un’estensione dello spazio interno, oppure come un luogo dedicato ai momenti di relax e meditazione. La sua versatilità, però, lo rende perfetto anche per organizzare serate tra amici e familiari o per offrire ai più piccoli uno spazio in cui divertirsi in maniera sana.

Possedere un giardino, dunque, è un’opportunità molto preziosa, vista la polifunzionalità del contesto, tra amici e famiglia che si può riunire e tutti i momenti speciali di socializzazione che si possono condividere all’aria aperta. Uno spazio adattabile facilmente a svariate attività, pronto ad ospitare gli elementi più disparati, come una piscina, una cucina all’aperto, un campo da gioco o una zona lounge molto elegante. Tutto, insomma, dipende dalle esigenze personali che si percepiscono.

Come già precedentemente accennato, però, un giardino mal curato risulta inutilizzabile. Per questo motivo è importante avere attenzione soprattutto al suo arredamento. Il giardino in stile moderno, contraddistinto da linee essenziali ed una ricerca armoniosa di forma e funzione offre una soluzione perfetta per chi è in cerca del connubio perfetto tra estetica e praticità. Nei prossimi paragrafi, andremo a scoprire alcuni utili consigli di stile con cui poter trasformare lo spazio esterno alla propria abitazione in una piccola oasi di paradiso, attraverso delle soluzioni di arredo moderne e ricercate dall’effetto wow garantito.

Selezionare materiali e arredi

Quando si tratta di arredare il giardino, in passato si avevano a disposizione delle scelte abbastanza limitate. Oggi, però, con la nascita di esigenze sempre diverse da parte della clientela, le realtà di settore offrono delle proposte particolarmente interessanti adatte a molteplici stili. Per questo motivo, non sarà difficile trovare negozi di arredo giardino a Brescia, Milano, Napoli o in qualsiasi altra città d’Italia che offrano soluzioni moderne con cui poter sistemare il proprio spazio esterno. Il nostro consiglio è quello di adoperare materiali come il vetro, l’alluminio e l’acciaio inossidabile e scegliere complementi che sappiano essere esteticamente gradevoli con linee pulite e pratiche, ma anche funzionali, grazie a vani di stoccaggio nascosti con cui poter riporre oggetti e utensili di vario genere.

Illuminazione

In un giardino moderno, un altro aspetto importantissimo da considerare è l’illuminazione con cui poter creare atmosfera all’interno del proprio spazio esterno. Installando delle luci a LED integrate nei percorsi o sotto i vari complementi d’arredo, sarà possibile rendere lo spazio ancor più rilassante e avvolgente. Il nostro consiglio, inoltre, è quello di utilizzare lampade da terra o da parete per punti focali illuminati.

Decorazioni

Da non sottovalutare affatto sono anche le decorazioni all’interno di un giardino moderno. Occorrerà, infatti, sfruttare piante con forme e fogliame moderno, come l’agave e alberi dalle forme geometriche di design. Un’altra soluzione che non può mancare in un giardino moderno sono gli elementi d’acqua come le fontane a sfioro. Oggi, ne esistono sul mercato modelli dal design estremamente pulito. Il suono dell’acqua, inoltre, offre tranquillità e riflessione con cui poter godere al meglio del proprio giardino.

Scelta dei colori

In un giardino moderno – proprio come in una casa dallo stile analogo – è necessario dare continuità ai colori e, in particolare, scegliere delle palette che sappiano essere sobrie e coordinate. Grigio, bianco, nero e tonalità neutre possono creare un aspetto moderno e raffinato al proprio ambiente. Inoltre, si possono porre interessanti accenti sfruttando l’illuminazione, i tessuti, i cuscini e le piante in vaso.