Aspetti chiave della pulizia di parchi e giardini - - Look Out News

I giardini condominiali e privati, i parchi e le aree verdi di un comune o di un recinto sono spazi di grande fascino ma che richiedono molta manutenzione, e non basta solo fare giardinaggio (innaffiare, potare, piantare…) ma anche che la pulizia di parchi e giardini è una parte essenziale della cura di qualsiasi spazio naturale che si desidera preservare.

L'impresa di pulizie a Verona ABCD Servizi ne è consapevole ed è per questo che offre un servizio completo di pulizia per giardini e aree verdi con cui puoi lasciare il tuo giardino, parco o patio completamente incontaminato. All'interno del nostro pacchetto di servizi per la manutenzione e la pulizia dei giardini, ti offriamo:

1- Raccolta di foglie e rami in parchi e giardini

La raccolta di foglie e rami caduti è una parte essenziale dei lavori di pulizia di parchi e giardini. Con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno, gli alberi perdono le foglie e il loro accumulo sul terreno dell'area verde può diventare scomodo, poiché rendono difficoltoso il cammino e possono addirittura nascondere ostacoli o rifiuti che possono causare cadute o scivolamenti.

Da parte sua, con l'arrivo della primavera, il peso di alcuni frutti fa cadere a terra diversi rami. Non dovrai preoccuparti di nulla, poiché i nostri tecnici specializzati si occuperanno di raccogliere tutte le foglie e i rami caduti ed evitare così il loro accumulo, ponendo fine a quella fastidiosa immagine di abbandono.

2- Raccolta dei rifiuti

Escrementi di cani e altri animali, mozziconi di sigarette, avanzi di cibo, involucri o contenitori, carta velina… l'elenco dei rifiuti che possono finire a terra nella tua area verde è immenso e che non solo contribuisce a rafforzare un'immagine di abbandono, ma, in più, può attirare parassiti indesiderati che si nutrono di quei resti e ti farà perdere soldi in caso di giardini privati ​​aperti al pubblico.

3- Svuotamento cassonetti

Il corretto svuotamento dei cassonetti e dei contenitori in un'area verde è un punto essenziale in tutti i lavori di manutenzione e pulizia del giardino . La presenza di resti organici e inorganici può attrarre diversi parassiti di insetti o altri animali e, inoltre, impregnerà l'ambiente di un odore pestilenziale che lo renderà malsano e dannoso per la salute. Consapevoli che questo compito è di vitale importanza ed è per questo che i nostri tecnici vi si dedicheranno con cura se decidi di assumere il nostro servizio di pulizia di parchi e giardini.

4- Manutenzione di mobili e altalene

Aree pic-nic, panchine, altalene e un lungo eccetera sono elementi che ogni parco e giardino deve avere, visto che sono un classico in fatto di arredo per aree verdi. La loro cura è però fondamentale, poiché tendono a sporcarsi frequentemente (fango, polvere, polline, impronte, vomito…) a causa del loro costante utilizzo da parte dell'uomo. Per questo motivo, il di pulizia giardini e aree verdiservizio

Conclusione

La pulizia di parchi e giardini in tutta la provincia di Verona è una delle nostre specialità. Non importa se il tuo patio, giardino, parco o area verde è privato, condominiale o di uso pubblico, i nostri tecnici specializzati si occuperanno di lasciare immacolata la tua area verde con la più assoluta professionalità.