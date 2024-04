Come preparare una festa di compleanno per bambini - - Look Out News

Si sta avvicinando il compleanno di vostro figlio o di vostra figlia e non sapete come organizzare la festa? Questo articolo è ciò che fa per voi. Preparare una festa di compleanno indimenticabile non è molto difficile, ma bisogna muoversi per tempo e avere ben chiaro in mente tutto ciò che serve per organizzare il party.

Continuate a leggere se volete conoscere tutti i nostri consigli.

Fai da te o affidarsi a qualcuno?

Per prima cosa bisogna decidere se si vuole organizzare la festa in proprio o se si preferisce affidarsi a dei locali che si occupino di preparare tutto ciò che occorre per un party fin nei minimi dettagli. Ci sono molti ristoranti che propongono dei veri e propri pacchetti, con un costo ben definito per ogni invitato. Si tratta senza alcun dubbio di un’ottima soluzione per chi non ha molto tempo e vuole evitare di commettere qualche errore.

Se invece preferite programmare voi stessi la festa è importante che vi prepariate un elenco di tutto ciò che serve, così da non lasciare nulla al caso e dare al festeggiato un party che sia unico e memorabile.

Quando si festeggia?

Di norma si festeggia nel giorno del compleanno, ma è possibile che si scelga di organizzare la festa in un altro giorno. Può capitare ad esempio quando il compleanno cade in mezzo alla settimana, per cui non è raro che si opti per un party nel weekend. Una situazione simile si presenta quando il compleanno avviene durante le vacanze natalizie, dove molte persone partono per raggiungere i parenti in altre regioni. Per questo tanti genitori decidono di anticipare o posticipare la festa. Anche il mese di agosto può essere un problema, poiché molte famiglie vanno in vacanza.

Dove si festeggia?

Per decidere dove festeggiare il compleanno è necessario prima considerare quanti saranno effettivamente gli invitati. Se si vuole fare un piccolo party ci si limita agli amici stretti, mentre se invece si preferisse organizzare qualcosa di grande andrebbero invitati amici, compagni di classe e parenti, oltre agli eventuali compagni di squadra se il bambino pratica qualche sport.

Dopo aver determinato il numero dei presenti va scelta la location. In estate si può festeggiare direttamente all’aperto, magari nel proprio giardino o in quello di qualche amico o parente che si offra di prestare questo spazio. In inverno al contrario sono necessari dei luoghi chiusi, così che i bambini possano essere al riparo dal freddo, dal vento e dalla pioggia.

Cosa si mangia?

Per un party perfetto bisogna dare la giusta attenzione a cosa mangeranno gli invitati. Una buona opzione è quella di realizzare un buffet, mettendo direttamente in tavola tutte le pietanze, come rustici, piccoli panini, patatine, salatini e molto altro. Si può prendere della pizza nei dintorni e metterla in tavola come piatto principale della serata.

Per evitare problemi è meglio chiedere agli altri genitori se i bambini hanno allergie o intolleranze, così da eliminare eventuali ingredienti o preparare direttamente qualcosa di alternativo per loro.

La torta si può comprare in pasticceria, o la si può fare con le proprie mani. Se non avete molta esperienza vi basta seguire le molte guide che si possono trovare online con una rapida ricerca. Anche per la torta è meglio chiedere se ci sono tra gli invitati allergie e intolleranze.