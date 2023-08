Come si effettua la pulizia professionale dei bagni di un hotel - - Look Out News

Da dove iniziare a pulire una camera d'albergo? Non esiste una regola unica che valga per tutti gli hotel, ma è sempre consigliabile iniziare a pulire la stanza dall'interno verso l'esterno.

Come regola generale, tutti i bagni e le toilette dell'hotel devono essere accuratamente lavati, puliti e disinfettati dopo che un ospite ha effettuato il check-out e prima dell'arrivo del successivo.

I bagni e le toilette sporchi possono essere sgradevoli per gli ospiti e possono persino rappresentare un potenziale pericolo per la salute. Per questo, nell'articolo di oggi, Rapida Servizi, un impresa di pulizie a Firenze, Roma e Milano ed esperta nella pulizia degli hotel e delle strutture ricettive, spiega passo passo come pulire professionalmente i bagni di un hotel.

Pulire il bagno passo dopo passo

L'obiettivo principale della pulizia è assicurarsi che tutte le superfici, gli infissi o gli oggetti nella stanza siano puliti, lucenti, privi di macchie e igienici.

Prima di iniziare, dovrebbero essere prese le seguenti precauzioni:

I guanti protettivi devono essere sempre indossati.

devono essere sempre indossati. A seconda del tipo di prodotto per la pulizia, potrebbe essere necessario indossare occhiali protettivi o mascherine.

Utilizzare stracci o spazzole diversi durante la pulizia di aree diverse per prevenire la diffusione di germi. Panni per la pulizia con codice colore per distinguerli più facilmente.

durante la pulizia di aree diverse per prevenire la diffusione di germi. per distinguerli più facilmente. L'attrezzatura utilizzata per pulire il bagno e la toilette non deve essere utilizzata altrove.

Il personale addetto alle pulizie di solito inizia raccogliendo tutti gli asciugamani usati lasciati nel bagno e portando fuori la spazzatura. Procedono poi a pulire meticolosamente tutti i sanitari con un panno e una soluzione disinfettante spray.

Gli accessori che devono essere puliti e disinfettati sono i seguenti:

Il lavandino o lavandino

Il soffione della doccia

rubinetti dell'acqua

Specchio

Il bancone del lavandino

Le maniglie delle porte

Tutte queste superfici devono essere completamente pulite e perfettamente igienizzate. Per evitare di perdere accidentalmente qualsiasi aspetto di quanto sopra, alcuni praticanti utilizzano un approccio direzionale.

Ciò significa che partono da un certo punto del bagno e si muovono in senso orario o antiorario, pulendo tutto, fino a raggiungere il punto di partenza.

Pulizia di piastrelle, fughe e superfici in ceramica

Esistono molti prodotti per la pulizia delle piastrelle in grado di rimuovere lo sporco e disinfettarle allo stesso tempo.

Normalmente, la soluzione detergente viene spruzzata sulle piastrelle e lasciata riposare per circa cinque minuti. Viene quindi utilizzata una spazzola rigida per strofinare le piastrelle, iniziando dall'alto e procedendo verso il basso.

Allo stesso modo si possono pulire anche altre superfici ceramiche come la vasca, il lavabo e il pavimento della doccia.

Pulizia del wc

Quando pulisci i servizi igienici, inizia allontanando tutti gli oggetti dalla tazza. Quindi sciacquare e applicare un prodotto detergente e disinfettante sulla tazza del gabinetto.

Si consiglia di pulire l'esterno del wc dall'alto verso il basso, spruzzando la soluzione sulla cassetta e sulla maniglia, e poi pulendo accuratamente con un panno. La stessa operazione dovrà essere ripetuta anche sul coperchio e sulla superficie esterna della tazza.

È fondamentale prestare attenzione alla curva a S del wc, perché tende a intrappolare molto sporco nei suoi incavi.

Finisci il pavimento del bagno

Infine, il pavimento del bagno deve essere pulito dopo che tutte le altre superfici sono state passate, spruzzato con detergente e disinfettante come candeggina, e poi asciugato.

Se vuoi avere i migliori servizi di pulizia per il tuo hotel e raggiungere l'eccellenza nel settore, rivolgiti alla società di outsourcing di servizi alberghieri che fa per te. Tramite la metodologia applicata alla fornitura di servizi e alla standardizzazione dei processi, possono garantire i più elevati standard di qualità per il tuo hotel.