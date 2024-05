Cos'è l'anagrafe dei condomini e come funziona? - - Look Out News

Il condominio non è facile da gestire e ci sono diversi oneri e varie attività burocratiche che devono essere svolte correttamente per legge.

Tra i diversi adempimenti obbligatori c’è l'anagrafe condominiale che rappresenta uno strumento fondamentale per garantire trasparenza, sicurezza e conformità alle normative vigenti.

Introdotto per la prima volta con la legge del 11 dicembre 2012, n. 220, questo registro specifico è diventato uno degli elementi più importanti nell’ambito della burocrazia condominiale, delineando obblighi specifici per l'amministratore di condominio e diritti definiti per i condomini.

Ma in cosa consiste esattamente l'anagrafe condominiale e come viene gestita nella pratica?

Funzione e contenuti dell'anagrafe condominiale

Come spiegano gli esperti di visure di Retevisure.it, l'anagrafe dei condomini è, in sostanza, un database che raccoglie dati dettagliati riguardanti i proprietari e gli affittuari di un edificio condominiale.

La sua creazione risponde all'esigenza di avere una visione chiara e aggiornata su chi abita nel condominio, quali unità immobiliari possiede o occupa, e altri dettagli rilevanti legati alla sicurezza e alla gestione immobiliare.

Tra le informazioni contenute all’interno del registro troviamo:

Generalità dei proprietari e degli affittuari, inclusi codice fiscale e residenza o domicilio;

Dati catastali di ciascuna unità immobiliare;

Informazioni relative alla sicurezza dell’edificio.

Questo registro non solo facilita la gestione interna del condominio ma serve anche a fini fiscali e legali, contribuendo alla lotta contro l'evasione fiscale.

La compilazione dell'anagrafe condominiale

La responsabilità della compilazione e dell'aggiornamento dell'anagrafe condominiale ricade sull'amministratore del condominio, il quale deve assicurare che il registro sia sempre al passo con eventuali cambiamenti.

Infatti, se cambiano gli affittuari oppure se si vende un immobile a un nuovo proprietario i dati devono essere aggiornati e si devono dare le informazioni corrette sui nuovi residenti all’interno del condominio.

I condomini possono anche di autocertificare i propri dati relativi all’unità immobiliare di appartenenza, un processo che in molti casi semplifica la raccolta delle informazioni necessarie. Mentre l'amministratore è tenuto a verificare la veridicità dei dati forniti e, in caso di discrepanze o mancanze, può consultare direttamente il catasto online per ottenere i documenti necessari.

Accesso all'anagrafe condominiale

Una questione di rilievo riguarda chi abbia il diritto di consultare l'anagrafe condominiale. In linea con il Codice Civile e le normative sulla privacy, l'accesso è limitato ai condomini dell'edificio, all'amministratore e, per determinate verifiche fiscali, anche al Comune di appartenenza. Infine, possono accedere all’anagrafe le forze dell’ordine che stanno svolgendo una determinata indagine e che per questo sono autorizzati alla consultazione dei dati, compresi quelli presenti all’interno dell’anagrafe del condominio.

L’importanza dell’anagrafe condominiale per contrastare l’evasione fiscale

L'obbligo di mantenere un'anagrafe condominiale aggiornato è un impegno non indifferente per l'amministratore, ma ne derivano diversi benefici per lo Stato e gli organi di controllo.

Infatti, questa soluzione garantisce una gestione più trasparente e ordinata del condominio, con benefici diretti per tutti i condomini. Dall'altro, contribuisce ad un sistema fiscale più equo e a una maggiore sicurezza abitativa.

La gestione efficace dell'anagrafe condominiale richiede dunque attenzione, precisione e un costante aggiornamento, sottolineando l'importanza di una figura professionale qualificata nell'amministrazione condominiale.

Grazie a questa gestione efficace dei documenti e delle informazioni all’interno dell'anagrafe condominiale in realtà si ha anche un ruolo nel riuscire a contrastare l’evasione fiscale.

Infatti, i comuni mediante questo registro hanno la loro disposizione uno strumento di controllo che permette di verificare le proprietà immobiliari intestate a un determinato soggetto, e di verificare eventuali possedimenti o rendite da affitto dell’immobile che possono sfuggire al fisco.

Grazie a questa soluzione, infine, si migliora anche la sicurezza del condominio, in quanto si ha la possibilità di andare a facilitare la gestione della sicurezza degli edifici, consentendo un rapido accesso a documenti importanti.