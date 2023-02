Domotica: le soluzioni più attuali per la tua smart home - - Look Out News

La transizione alla Domotica è iniziata qualche anno fa, per necessità. Dopo aver sbirciato sotto al letto per recuperare un oggetto caduto, abbiamo scoperto con orrore uno spesso strato di polvere sul pavimento. Il nostro vecchio aspirapolvere verticale con cavo è troppo ingombrante per entrare fino in fondo, così abbiamo comprato un aspirapolvere robot che facesse il lavoro sporco al posto nostro.

La presenza di un cane, ha portato all’acquisto di un purificatore d’aria intelligente per aiutare a combattere le allergie e l’asma, e di una telecamera per animali domestici per tenere d’occhio il cucciolo (e la casa) dal telefono, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Ora entriamo in camera da letto e chiediamo a Google Assistant di accendere le luci. Chiediamo ad Alexa di riordinare le proteine in polvere e il cibo per cani, che arrivano a casa il giorno dopo. Regoliamo il termostato tramite un’app sul telefono, comodamente dal letto prima di alzarci al mattino. Riceviamo avvisi di maltempo e idee di ricette sullo schermo del display intelligente della cucina. Persino la friggitrice ad aria ci invia una notifica quando ha finito di preriscaldarsi.

I migliori dispositivi per la casa intelligente

Al giorno d’oggi, esiste una versione intelligente di quasi tutti i dispositivi domestici che si possono immaginare. In generale, questi prodotti si collegano a Internet e possono essere controllati dal telefono tramite un’applicazione. La maggior parte funziona anche con varie forme di controllo vocale.

Molte applicazioni per la casa intelligente supportano la programmazione, in modo da poter programmare facilmente i dispositivi per eseguire una determinata azione a una certa ora. ad esempio, l programmando la porta del garage intelligente in modo che si chiuda automaticamente ogni sera a un’ora specifica.

Con Amazon Alexa e Google Assistant è possibile impostare delle routine per programmare i dispositivi in modo che lavorino insieme e facciano più cose contemporaneamente, come regolare la temperatura e l’illuminazione quando si torna a casa. Con Apple HomeKit, potete controllare i vostri dispositivi con i comandi vocali di Siri o da un Apple Watch e creare scene per attivare più dispositivi contemporaneamente. Utilizzando IFTTT, un servizio supportato da molti dei principali marchi di case intelligenti, è possibile collegare vari dispositivi connessi a Internet e programmarli facilmente per rispondere a eventi del mondo reale, come ad esempio impostare l’accensione automatica delle luci al tramonto.

Di seguito riportiamo una carrellata dei migliori dispositivi intelligenti, ideali per ogni stanza della casa. I prodotti sono così tanti che li abbiamo suddivisi per stanza per mantenere l’ordine, ma questo non significa che non si possano usare la maggior parte di questi gadget praticamente ovunque.

Ingresso in giardino: Creare un ingresso sicuro e ben illuminato

Nella casa intelligente per eccellenza, la tecnologia vi aspetta prima ancora di varcare la porta d’ingresso. Alcuni dei gadget domestici connessi più utili risiedono nel giardino anteriore o ingresso, a partire dalle telecamere di sicurezza esterne. La nostra scelta migliore in assoluto per tenere sotto controllo la casa dal telefono è la telecamera Arlo Pro 4 Spotlight. Questa telecamera di sicurezza ad alta risoluzione e resistente alle intemperie non solo cattura video attivati dal movimento, ma proietta una luce intensa su qualsiasi cosa si muova nella vostra proprietà. È wireless e si installa in pochi minuti, offre video dettagliati in 2K con visione notturna a colori, fornisce un rilevamento del movimento accurato e intelligente e offre numerose opzioni di integrazione.

Per le volte in cui volete controllare se a bussare alla vostra porta è un fattorino o un adescatore indesiderato, un campanello video vi permetterà di vedere chi c’è senza alzarvi dal divano. Oltre a questa comodità, i videocitofoni possono fungere da prima linea di difesa contro i furti di proprietà, le violazioni di domicilio e i pirati della porta. Non solo consentono di vedere e parlare con la persona che si trova all’esterno, ma registrano anche i filmati dei visitatori che si avvicinano alla porta mentre siete fuori casa o non potete rispondere. Il nostro modello economico preferito, Ezviz DB1C Wi-Fi, offre video HD nitidi con un ampio angolo di visione, offre archiviazione video locale e su cloud e supporta IFTTT e i comandi vocali di Alexa e Google Assistant.

Un altro elemento tecnologico da installare sulla porta d’ingresso è la serratura intelligente. Probabilmente la parte più importante di una casa veramente connessa, questi dispositivi offrono sicurezza e flessibilità, permettendovi di entrare e uscire a vostro piacimento e di monitorare chi entra ed esce da casa vostra mentre siete fuori. Il nostro preferito è August Wi-Fi Smart Lock, facile da installare e che si distingue per le sue capacità di blocco e sblocco automatico, le solide integrazioni di terze parti e il design elegante.

Per ottenere il massimo livello di protezione, prendete in considerazione un sistema di sicurezza domestica intelligente monitorato professionalmente. In commercio ne esistono tanti

Soggiorno: Comodità accoglienti per l’intrattenimento e il relax

Quando si parla di tecnologia per il soggiorno, i televisori e le soundbar sono le ovvie star dello spettacolo. Ma nella casa intelligente per eccellenza, una miriade di altri gadget lavorano insieme per migliorare l’atmosfera, la comodità e la sicurezza dello spazio abitativo principale.

Per cominciare, un altoparlante intelligente è un must per il salotto. Oltre a riprodurre musica, i nostri modelli preferiti fungono da sorta di centro di comando centrale, consentendo di controllare a voce praticamente qualsiasi altro gadget domestico connesso. Il primo passo per sceglierne uno è decidere quale sia la piattaforma di assistenza vocale più adatta alla vostra casa: Alexa, Google Assistant o Siri. Tutte e tre supportano la maggior parte dei principali marchi di dispositivi per la casa intelligente.

Se l’assistente vocale preferito è Alexa, suggeriamo l’Echo Studio, che offre una qualità audio davvero impressionante per il suo prezzo, o l’Amazon Echo di quarta generazione come alternativa più economica. Gli amanti dell’assistente Google possono scegliere il Nest Audio. Il Sonos One offre la possibilità di utilizzare sia Alexa che Google Assistant.

Come terza opzione, è possibile utilizzare Siri per controllare la casa intelligente. In questo caso, è necessario un HomePod mini in salotto. In questo caso, assicuratevi che gli altri dispositivi per la casa intelligente che acquistate siano compatibili con Apple HomeKit.

In alternativa o in aggiunta a un altoparlante intelligente, si può scegliere un display intelligente. Offrono le stesse funzioni di assistente vocale a mani libere di uno smart speaker, ma con un utile schermo touch screen su cui è possibile visualizzare i feed live del campanello intelligente o della telecamera di sicurezza, effettuare videochiamate e controllare i gadget connessi con pochi tocchi. Quando non viene utilizzato, il display intelligente del salotto può fungere da cornice digitale per mostrare i vostri scatti personali o le vostre opere d’arte. Amazon Echo Show 10, dotato di Alexa, e Google Nest Hub Max, dotato di Google Assistant, sono i nostri preferiti per il salotto, mentre le opzioni più piccole sono più adatte per la cucina e la camera da letto.

Uno dei modi più semplici e convenienti per rinnovare il salotto è sostituire le lampadine a incandescenza standard con lampadine intelligenti che supportano il controllo vocale e tramite app. Dopo l’aggiornamento, non dovrete più alzarvi dal divano per premere l’interruttore della luce. Oltre a offrire una maggiore comodità rispetto alle lampadine tradizionali, le luci intelligenti consumano meno energia e durano più a lungo, consentendo di risparmiare nel lungo periodo.

Quasi tutte le lampadine intelligenti a sono dotate di Bluetooth e Wi-Fi per il controllo tramite app senza hub e del supporto di Amazon Alexa e Google Assistant per poterle accendere e spegnere con la voce. Se le lampadine sono multi color, sono in grado di produrre praticamente qualsiasi colore, oltre a una gamma di tonalità di bianco caldo e freddo, e di illuminare con luce intensa o bassa, offrendo numerose opzioni per creare l’atmosfera per la prossima serata al cinema.

Un altro gadget intelligente per il soggiorno che può aggiungere grande comodità alla vostra vita e potenzialmente farvi risparmiare energia è un termostato connesso. I nostri modelli preferiti consentono di monitorare e controllare il sistema di riscaldamento e raffreddamento della casa tramite telefono o voce, di impostare programmi di temperatura e di offrire funzioni di risparmio energetico che possono contribuire a ridurre la bolletta.

Il termostato Google Nest Learning di terza generazione si distingue per la sua capacità di autoprogrammazione. Durante la prima settimana di utilizzo, apprende le preferenze di riscaldamento e raffreddamento durante il giorno e la notte, quindi imposta automaticamente un programma personalizzato. Come opzione più economica, consigliamo vivamente il termostato Nest, che richiede una programmazione manuale, ma è probabilmente il modello più elegante sul mercato.

Con una presa intelligente, è possibile trasformare qualsiasi cosa collegata alla parete, sia essa una lampada, un riscaldatore, un umidificatore o persino un albero di Natale, in un dispositivo connesso che può essere controllato dal telefono. Ad esempio le prese o adattatori inteliggenti della serie Tapo di Tp-Link

TP-Link Kasa Smart Wi-Fi Power Strip HS300 è una protezione intelligente da sovratensioni con sei prese che si possono controllare in modo indipendente tramite telefono o voce. Supporta anche IFTTT, per cui è possibile programmare l’accensione o lo spegnimento automatico di determinate prese quando si verifica un altro evento, ad esempio l’attivazione del movimento di una telecamera. Se avete meno dispositivi da rendere intelligenti, la spina Wyze è la nostra opzione economica preferita.

Con così tanti gadget intelligenti in salotto, è una buona idea investire in una telecamera di sicurezza per interni connessa al Wi-Fi. La maggior parte, offrono video vividi ad alta risoluzione e funzioni tra cui l’archiviazione locale e su cloud, il rilevamento automatico dei movimenti e il supporto per tutte le principali piattaforme di assistenza vocale. In commercio ce ne sono di tanti tipi e costi.

Infine, se avete un cane o un gatto, il vostro salotto intelligente non sarebbe completo senza una telecamera per animali domestici che vi permetta di monitorare e interagire con i vostri piccoli animali 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ovunque voi siate. Furbo 360 Dog Camera è tanto funzionale quanto divertente, in quanto offre notifiche di abbaio e una funzione di cacca a distanza che piacerà a voi e al vostro cane.

Cucina: Strumenti di cottura e pulizia connessi indispensabili

Che siate chef provetti o utenti di Uber Eats, i migliori gadget intelligenti per la cucina possono portare una grande comodità nel cuore della vostra casa.

Non riuscite a decidere cosa mangiare per cena? Avete bisogno di convertire rapidamente once fluide in tazze? Cercate un sostituto del coriandolo? Sembra che abbiate bisogno di un display intelligente sul vostro piano di lavoro. Con Alexa o l’Assistente Google in cucina, potete anche impostare rapidamente i timer, aggiungere elementi alla lista della spesa e riprodurre la vostra musica da cucina preferita, il tutto con il solo suono della voce. L’Echo Show 8 di seconda generazione di Amazon è il nostro compagno di cucina preferito; ha le dimensioni giuste per i banconi e dispone di skill per l’ispirazione delle ricette.

Una volta scelta la ricetta, i migliori elettrodomestici da cucina intelligenti possono aiutarvi in ogni fase del processo di cottura come i forni intelligenti. Le loro app consentono di controllare e monitorare il forno dal telefono, di caricare le preimpostazioni di cottura sulla macchina con un semplice tocco e offre istruzioni di cottura passo-passo per risultati da chef.

In definitiva, esiste una versione intelligente di quasi tutti gli elettrodomestici da cucina che si possono immaginare: dai forni e frigoriferi di grandi dimensioni ai gadget più piccoli come le friggitrici ad aria e altro. Ad esempio, Il frigorifero LG Signature InstaView, può aprirsi da solo quando si hanno le mani occupate. Quando si arriva con le buste della spesa, si può semplicemente dire: “Ciao LG, apri la porta del frigorifero”.

E naturalmente, nessuna cucina sarebbe completa senza una macchina per il caffè. Nella casa intelligente definitiva, anche la macchina per la preparazione del caffè è connessa. Le macchine da caffè intelligenti consentono il controllo vocale e tramite app, per cui l’unica cosa che si frappone tra voi e una scossa di caffè è un paio di tocchi sul vostro telefono o la frase “Alexa, accendi la mia macchina da caffè”. Molte di queste macchine, consentono di utilizzare i comandi vocali per accenderle e spegnerle e impostare l’intensità dell’infusione, e supportano le routine di Alexa in modo da poterla programmare per erogare automaticamente il caffè a un’ora specifica ogni giorno. Alcuni modelli Philips e Lavazza A Modo Mio Voicy

Quando è il momento di pulire dopo cena, un buon aspirapolvere robot può occuparsi dei pavimenti per voi. Come opzione si puo optare per gli IRobot, Ecovacs e tanti altri presenti sul mercato, tutti controllabili tramite app o assistente vocale.

Per le case con animali domestici, consigliamo vivamente il Deebot Ozmo T8 AIVI di Ecovacs, che utilizza l’intelligenza artificiale per evitare gli ostacoli come i giocattoli del cane e ha una fotocamera integrata che consente di controllare la casa e il proprio amico peloso dal telefono ovunque ci si trovi.

La maggior parte degli aspirapolvere robot tradizionali deve essere svuotata dopo ogni ciclo di pulizia. Se siete stanchi di svuotare ogni giorno la pattumiera del vostro robot, prendete in considerazione un modello che si svuota da solo. L’iRobot Roomba j7+ trasferisce automaticamente il contenuto della pattumiera in un sacchetto sigillato per gli allergici, che può contenere circa 60 giorni di detriti, a seconda della frequenza dell’aspirapolvere e della pulizia della casa.

Per eliminare le striature, è necessario un buon robot mop. Il Bissell SpinWave Wet and Dry è dotato di due pad in microfibra rotanti e supporta diverse soluzioni di pulizia per mantenere i pavimenti come nuovi. Un’altra opzione eccellente è rappresentata da iRobot Braava Jet m6, che spazza e lava i pavimenti fino a farli brillare.

Infine, i germofobici potrebbero essere interessati a un cestino intelligente in grado di aprire il proprio coperchio. Il Simplehuman Dual-Compartment Rectangular Sensor Can è dotato di contenitori affiancati per la spazzatura e il riciclaggio e risponde a comandi vocali come “apri il contenitore”, “resta aperto” e “chiudi il contenitore”.

Camera da letto: Tecnologia per un sonno migliore

Se il vostro letto è troppo scomodo, la vostra stanza è troppo calda o avete difficoltà a respirare a causa di allergie e asma, la migliore tecnologia per la camera da letto può offrirvi un po’ di sollievo.

Per ottenere il massimo del comfort notturno, il letto intelligente 360 i8 di Sleep Number rappresenta un investimento notevole, ma consente di regolare la rigidità di ciascun lato in modo indipendente, così se a voi piace dormire su una nuvola e il vostro partner preferisce un mattone, potete fare entrambi a modo vostro. Inoltre, l’app companion tiene traccia delle tendenze del sonno e offre informazioni personalizzate per aiutarvi a dormire meglio.

Anche la temperatura della stanza può influire sulla qualità del sonno. Una stanza troppo calda o troppo fredda può rendere difficile addormentarsi e mantenere il sonno per tutta la notte.

Se non avete l’aria condizionata centralizzata, potreste prendere in considerazione un condizionatore d’aria intelligente. In genere consentono il controllo vocale e tramite app e supportano la programmazione, il che può contribuire a ridurre i costi energetici. Il condizionatore a U Midea 8.000BTU è facile da installare e ha svolto un ottimo lavoro di raffreddamento nei nostri test. Un purificatore d’aria intelligente può aiutarvi a tenere sotto controllo la qualità dell’aria interna e a respirare più facilmente, soprattutto se soffrite di allergie e asma. Il Dyson Purifier Cool TP07, il nostro modello preferito in assoluto, è sia un purificatore d’aria HEPA che un ventilatore oscillante, con un ingombro ridotto e connettività Wi-Fi per il controllo telefonico e vocale.

Per un’illuminazione intelligente e rilassante che vi aiuti ad addormentarvi, Govee Lyra è una lampada da terra che supporta fino a 16 milioni di colori, più di 25 scene preimpostate e 6 modalità musicali che reagiscono dinamicamente a ciò che state ascoltando. È possibile programmare lo spegnimento dopo essersi addormentati o semplicemente dirle che si è pronti per andare a letto con i comandi vocali di Amazon Alexa o Google Assistant.

Un altoparlante intelligente può essere un eccellente compagno di letto. I nostri modelli preferiti per la camera da letto sono Amazon Echo Dot With Clock e Google Nest Mini. Non affollano il comodino e consentono di impostare sveglie, riprodurre musica, controllare il meteo e controllare altri dispositivi domestici intelligenti compatibili, il tutto con il suono della voce.

Allo stesso modo, un display intelligente offre tutti i vantaggi di un altoparlante intelligente e organizza i controlli della casa intelligente su un unico schermo, comodamente posizionato sul comodino. Il Google Nest Hub di seconda generazione è abbastanza piccolo da poter essere posizionato sul comodino e dispone di sensori che gli consentono di monitorare il sonno, la frequenza respiratoria notturna, la tosse e il russare, oltre a qualsiasi variazione di luce e temperatura nella stanza, senza bisogno di una telecamera o di indossare un dispositivo separato per andare a letto. Offre quindi utili indicazioni per migliorare il vostro riposo notturno.

Se preferite Alexa, il nostro display intelligente preferito per la camera da letto è l’Echo Show 5 di seconda generazione. Non tiene traccia del vostro sonno, ma è dotato di una telecamera (che potete disattivare se preferite) per le videochiamate e il monitoraggio remoto della casa.

Infine, se avete dei bambini piccoli, un baby monitor intelligente vi permetterà di guardare, intrattenere e calmare i vostri figli nella loro culla. Con un sistema di monitoraggio completo intelligente si puo. Alcuni di loro registrano gli orari di sonno e di veglia del bambino fino al minuto, il che può aiutarvi a stabilire l’ora della nanna per il vostro piccolo cherubino. Può anche avvisare se il bambino smette di respirare per prevenire la possibilità di una sindrome della morte improvvisa del lattante.

Bagno: Gadget per la toelettatura per mattinate senza stress

Acqua e tecnologia di solito non vanno d’accordo, ma questo non ha fermato l’ondata di gadget per il bagno connessi, dai bagni high-tech che si puliscono da soli alle bilance intelligenti che possono misurare molto di più del semplice peso.

Se state costruendo una nuova casa o ne state ristrutturando una, prendete in considerazione una toilette intelligente per il vostro bagno. Non ne abbiamo ancora recensito uno, ma il Kohler Veil sembra essere un’opzione promettente che, tra le altre caratteristiche interessanti, offre un sistema di apertura e chiusura a mani libere che dovrebbe eliminare i battibecchi sul fatto che la tavoletta del water debba essere lasciata alzata o abbassata. È inoltre dotato di una luce notturna, di un sedile riscaldato, di un sistema di asciugatura ad aria calda, di un deodorante automatico, di una funzione autopulente che utilizza la luce UV per igienizzare la tazza e di una modalità di emergenza che consente di tirare lo sciacquone fino a 100 volte durante un’interruzione di corrente.

Nel bagno intelligente per eccellenza, si può persino riempire la vasca con il telefono o con la voce. Con lo scarico intelligente e il riempimento della vasca Kohler PerfectFill, basta pronunciare le parole “Alexa, avvia il mio bagno”. Con un semplice comando vocale o con qualche tocco nell’app Kohler Konnect, il PerfectFill è in grado di erogare automaticamente la vasca alla temperatura e alla profondità preferite, con il supporto di un massimo di 10 profili utente.

Aggiornate la vostra vanità con il Simplehuman Sensor Mirror Hi-Fi, dotato di una varietà di impostazioni di luce personalizzabili per un’applicazione impeccabile del trucco e di un altoparlante integrato per ascoltare la vostra musica preferita o i podcast mentre vi preparate. Si illumina automaticamente quando rileva il vostro viso e supporta il controllo vocale di Alexa, funzioni che si rivelano utili quando avete la cipria in una mano e il pennello nell’altra.

Una bilancia pesapersone intelligente è utile se state cercando di perdere qualche chilo o semplicemente volete tenere sotto controllo il vostro giro vita. Può aiutarvi a monitorare il peso, il grasso corporeo, la densità ossea, la percentuale di acqua, la frequenza cardiaca e altro ancora. La QardioBase 2 consente di monitorare facilmente i cambiamenti nella composizione corporea e offre tutti i vantaggi e le funzionalità che si possono desiderare da una bilancia intelligente. Rileva automaticamente fino a otto utenti, sincronizza i dati con Apple Health e con altre popolari app per il fitness e dispone di una batteria ricaricabile.

La nostra tecnologia da bagno connessa preferita può anche aiutarvi a guadagnare una A+ alla prossima visita dal dentista. Il Sonicare FlexCare Platinum Connected costa quanto una pulizia, ma è il miglior spazzolino intelligente che si possa acquistare, con un’utile app per lo spazzolamento guidato e un timer integrato.

Instillare nei bambini buone abitudini di igiene orale a volte può sembrare di tirare i denti, ma il Colgate Magik può aiutare in questo senso. Progettato per bambini di età compresa tra i 5 e i 10 anni, il Magik è uno spazzolino manuale che funziona con un’applicazione per smartphone a realtà aumentata che trasforma il lavoro quotidiano in un gioco divertente. Mentre spazzolano i denti, i bambini lavorano per eliminare i mostri della carie e guadagnano diamanti che possono essere utilizzati per sbloccare divertenti maschere facciali AR simili a quelle di Snapchat e nuovi mondi.

Palestra domestica: Macchine per esercizi interattive per raggiungere gli obiettivi prefissati

Sia che abbiate la fortuna di avere una stanza dedicata all’allenamento, sia che abbiate solo un angolo vuoto con spazio sufficiente per un tappetino da yoga, il mercato delle attrezzature intelligenti per la palestra domestica non manca di offrire opzioni per aiutarvi a lavorare sulla vostra forma fisica nella vostra casa.

Dispositivi di fitness intelligenti come la Peloton Bike+ consentono un livello di interattività di gran lunga superiore alle loro controparti più economiche e non connesse. La Bike+ e molti altri dispositivi offrono ampie librerie di lezioni guidate con istruttori esperti e/o allenamenti e programmi personalizzati in base agli obiettivi e al livello di forma attuale. È come avere un personal trainer nel comfort, nella sicurezza e nella privacy di casa propria.

L’indoor cycling può aiutare a bruciare calorie, aumentare la resistenza cardiovascolare e migliorare l’umore. Si potrebbe pensare che Peloton sia la migliore smart stationary bike perché è la più popolare, ma in realtà l’opzione migliore è quella che vi motiverà a tornare in sella giorno dopo giorno. Peloton vi motiva attraverso i parametri e la competizione, mentre la SoulCycle At-Home Bike, un’altra vincitrice dell’Editors’ Choice in questa categoria, offre un’esperienza più meditativa e incentrata sulla danza. Il MYX II, un’alternativa più economica, enfatizza l’allenamento personalizzato per zone di frequenza cardiaca.

Per un allenamento completo e a basso impatto, che non solleciti troppo le ginocchia e le altre articolazioni, prendete in considerazione un vogatore intelligente. Il vogatore NordicTrack RW900 è una scelta eccellente per principianti, intermedi e avanzati. È dotato di uno schermo touch screen da 22 pollici sul quale è possibile sfogliare e guardare in streaming gli allenamenti iFit all’aperto ripresi in luoghi pittoreschi di tutto il mondo, dal lago Inniscarra in Irlanda al fiume Kafue in Zambia. Durante gli allenamenti all’aperto, la macchina regola automaticamente la resistenza in base alle condizioni del vento e dell’acqua, in modo da farvi sentire quello che sente l’allenatore. Gli istruttori spesso segnalano i luoghi di interesse lungo il percorso, in modo da offrire un allenamento e un tour. L’Hydrow è più costoso, ma è uno dei vogatori intelligenti più lussuosi che si possano acquistare, in quanto combina un’attrezzatura di prim’ordine con allenamenti in diretta streaming.

Mentre i vogatori possono intimidire i neofiti e i sedili delle biciclette possono essere una vera e propria spina nel fianco, i tapis roulant sono più facili da usare, accessibili e comodi, dato che camminare è comunque un’attività che la maggior parte di noi svolge quotidianamente. Il NordicTrack Commercial 2950 ha dimensioni e prezzo elevati, ma è uno dei tapis roulant più sofisticati sul mercato, con una vasta libreria di allenamenti in streaming iFit e la possibilità di regolare automaticamente l’inclinazione e la velocità. Come opzione più economica e compatta, consigliamo l’Echelon Stride, che si connette con il proprio smartphone o tablet per consentire lo streaming di lezioni di corsa e camminata in diretta e on-demand con classifiche competitive, e si ripiega quando non viene utilizzato. Naturalmente, in commercio ve ne sono di tantissimi modelli.

Per costruire i muscoli, prendete in considerazione una macchina intelligente per l’allenamento della forza. Il nostro preferito è il Tempo Studio, che ha un design simile a un cavalletto con uno schermo touch screen da 42 pollici sul quale è possibile vedere in streaming una serie di allenamenti guidati dall’allenatore, comprese le lezioni dal vivo. Sotto lo schermo c’è un armadietto che consente di riporre ordinatamente quattro set di pesi, in modo che non siano visibili quando non vengono utilizzati. Sul retro è possibile appendere i manubri e il bilanciere in dotazione. La macchina tiene traccia della quantità di peso da sollevare, conta le ripetizioni e offre un feedback sulla forma per aiutarvi ad allenarvi in modo sicuro. Il Tonal, un’altra eccellente opzione in questa categoria, utilizza una combinazione di elettricità e magneti per digitalizzare i pesi, offrendo fino a 200 libbre di resistenza in un’elegante macchina da parete. Nel frattempo, la telecamera Peloton Guide offre un aiuto per l’allenamento della forza a un prezzo molto inferiore. Richiede solo un televisore e un po’ di spazio libero.

Poco spazio? Provate il Mirror. Può essere montato a parete, in modo da non occupare spazio sul pavimento e da sembrare un normale specchio quando non viene utilizzato. Offre un’ampia gamma di lezioni dal vivo e su richiesta, tra cui boxe, cardio, pilates, forza, stretching, yoga e altro ancora. La maggior parte delle lezioni può essere svolta senza attrezzature, ma alcune richiedono l’uso di pesi, che devono essere acquistati se si vuole partecipare. Il Forme Studio è una versione più sofisticata di questo concetto, con uno schermo touchscreen completo ed eccezionali funzioni di coaching sanitario 1:1.

Garage: Progettare uno spazio multifunzionale automatizzato e organizzato

Se il vostro garage funge da deposito, officina, zona per le feste o luogo in cui tenete la vostra auto, ci sono molte tecnologie disponibili per renderlo più intelligente.

Se il vecchio apriporta del garage fatica ad alzare e abbassare completamente la porta e fa un gran baccano, potrebbe essere il momento di fare un upgrade. Gli apriporta da garage intelligenti con trasmissione a cinghia sono generalmente più silenziosi rispetto ai modelli a catena di un tempo. Inoltre, vi permettono di visualizzare lo stato della porta (chiusa o aperta e per quanto tempo) e di controllarla dal vostro telefono, in modo da non dover uscire in pigiama quando siete già comodi a letto.

Oltre all’auto e alla bici elettrica high-tech, il garage è probabilmente il luogo in cui conservate molti dei vostri dispositivi smart home esterni. Uno dei nostri preferiti, il programmatore di irrigatori intelligenti Rachio 3, può aiutarvi a mantenere il vostro amato prato verde e rigoglioso risparmiando sull’acqua. Si installa in pochi minuti e vi permette di controllare il vostro impianto di irrigazione interrato da qualsiasi luogo utilizzando il vostro telefono. È anche in grado di riprogrammare automaticamente i cicli di irrigazione in caso di precipitazioni significative, una caratteristica che ha dato buoni risultati nei nostri test.

Giardino: Servizi ad alta tecnologia per un santuario all’aria aperta

Il nostro tour della casa intelligente definitiva non sarebbe completo senza una visita al giardino. I migliori dispositivi smart home per esterni possono aiutarvi a mantenere il vostro giardino verde, la vostra piscina blu e la vostra proprietà sicura. Inoltre, consentono di creare facilmente un ambiente caldo e invitante per le riunioni in cortile.

Per creare l’atmosfera giusta per il prossimo barbecue o la prossima festa in piscina, è necessario uno smart speaker adatto agli ambienti esterni, in grado di resistere a schizzi e pioggia. Ci piace il Sonos Move, che offre un audio potente con il controllo vocale di Amazon Alexa e Google Assistant in un design alimentato a batteria e adatto agli esterni. Il suo grado di protezione IP56 significa che è in grado di resistere a un’esposizione limitata alla polvere e all’acqua proiettata da qualsiasi direzione, anche se non dovrebbe essere immerso. È anche costruito per resistere al sole intenso e alle cadute. Come alternativa più economica, portatile e robusta, consigliamo l’elegante Bang & Olufsen Beosound A1, compatibile con Alexa.

Grazie alle luci intelligenti per esterni, la festa non deve fermarsi quando il sole tramonta. Il kit di luci spot per esterni Philips Hue White and Color Ambiance Lily è una delle nostre opzioni di illuminazione intelligente preferite per il giardino. Progettate specificamente per giardini e patii, queste luci per esterni consentono di illuminare il giardino con 16 milioni di colori e di creare scenari luminosi per ogni occasione. Sono facili da installare, costruite per resistere alle intemperie e funzionano con diverse piattaforme di comando vocale. Con IFTTT, potete persino programmarle per far brillare i colori della vostra squadra sportiva preferita quando segna.

Volete automatizzare le vostre luci o un gioco d’acqua decorativo? Una spina intelligente per esterni può aiutarvi. Il Wyze Plug Outdoor, resistente alle intemperie, è una delle opzioni meno costose e più versatili che abbiamo testato. Funziona con i comandi vocali di Amazon Alexa e Google Assistant, supporta IFTTT e vi dirà anche quanta energia state utilizzando. È anche dotato di un sensore di luminosità integrato, in modo da poter accendere automaticamente le luci quando il sole tramonta.

Quando tutti i partecipanti alla festa iniziano ad avere fame, è il momento di pensare ai nostri gadget preferiti per grigliate e barbecue. Se volete davvero stupire i vostri amici al prossimo barbecue, il Traeger Ironwood 650 farà al caso vostro, permettendovi di grigliare, arrostire e affumicare con pellet di legno come un pitmaster professionista. Lo Spark Grill è un’altra opzione eccellente che si basa su un comodo pannello di carbone compresso.

Se non avete i soldi per un grill intelligente, il termometro connesso Weber iGrill Mini vi permette di monitorare la temperatura del cibo dal vostro smartphone, in modo da potervi rilassare e trascorrere il tempo con amici e familiari invece di stare tutto il tempo davanti alla griglia.

Infine, per avere il prato più bello e curato dell’isolato, prendete in considerazione anche un rasaerba robot. Il rasaerba Husqvarna Automower 315X si distingue per le sue eccellenti prestazioni di taglio e bordatura, le opzioni di programmazione facili da usare e il funzionamento silenzioso. Funziona con un’applicazione mobile ben progettata che consente di utilizzare il telefono per avviare e arrestare il rasaerba, monitorare i suoi progressi, creare programmi e vedere dove è stato su una mappa della proprietà.