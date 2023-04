È possibile fare soldi con gli sport? - - Look Out News

Il mondo degli e-sport è l'ultima industria che mostra il potenziale per fare molti soldi. I giocatori professionisti possono ora vivere della loro passione e questo è l'obiettivo principale di questo articolo. Vogliamo esplorare le possibilità di guadagno con gli e-sport. Ci sono altri modi per guadagnare oltre alle vittorie nei tornei? Gli e-sport possono diventare una forma di occupazione sostenibile?

Il gioco come carriera

I giocatori professionisti ora competono in tornei ben finanziati che offrono ricompense in denaro. Per esempio, Kuro Takhasomi, un giocatore di 25 anni, ha vinto 3 milioni di dollari nel 2017 a un torneo di Dota 2. La vincita non è arrivata direttamente dal torneo, ma da una combinazione di altre fonti come sponsorizzazioni, pubblicità e montepremi.

Ma vincere tornei non è l'unico modo per i giocatori professionisti di guadagnarsi da vivere. La maggior parte del loro reddito proviene dallo stipendio che ricevono dalla loro squadra e dagli streamer che li supportano. Le squadre dei giocatori professionisti hanno in genere uno stipendio diretto per essi che va da 6.000 a 10.000 dollari al mese. Altri modi per guadagnare denaro sono il merchandising e le sponsorizzazioni.

Scalare i ranghi come star degli e-sport

Come si fa a diventare un atleta professionista di e-sport e a guadagnare? Un consiglio dal sito di news su gaming https://farantube.com/, a seconda del gioco, può essere necessario un po' di tempo per costruirsi una reputazione e scalare la classifica delle competizioni. I giocatori professionisti di solito iniziano lo sport nella scena competitiva locale e, se ottengono buoni risultati, possono qualificarsi per competere in leghe, tornei e campionati internazionali più grandi e redditizi.

Oltre a essere un giocatore abile, è necessario anche capire come funzionano gli e-sport. Per diventare un atleta di alto livello è necessario capire come commercializzare e interagire con i propri fan. Costruire una forte presenza online è essenziale per attirare gli sponsor, che vi pagheranno per promuovere i loro prodotti e servizi. Infine, il giocatore deve disporre di un Internet sicuro e funzionale per poter essere competitivo.

Opportunità per tutti

Ma non sono solo i giocatori professionisti a poter guadagnare con gli e-sport. Chi non è ancora al massimo livello di abilità può lavorare come commentatore, allenatore, streamer o creatore di contenuti. Questi ruoli sono diventati sempre più importanti per la crescita dell'industria degli e-sport e offrono grandi opportunità per tutti.

I commentatori svolgono un ruolo fondamentale nella comunicazione con il pubblico, analizzando e interpretando la competizione durante le partite e i tornei. Gli allenatori forniscono indicazioni e insegnano tecniche professionali. Gli streamer offrono intrattenimento e conversazioni vivaci, mentre i creatori di contenuti generano materiale promozionale.

I Migliori Gamer in base ai loro Guadagni

Secondo il famoso sito Forbes, questi sono i giocatori che hanno guadagnato di più negli ultimi anni.

Ninja (Tyler Blevins)

Guadagni: 17 milioni di dollari

Il top gamer è stato ovunque nel 2019, dalle lattine di Red Bull nei negozi di alimentari alle lenzuola di Walmart, fino ai ruoli da protagonista nelle pubblicità della NFL. Mentre i suoi spettatori sono diminuiti, la sua influenza non è affatto calata, con sponsorizzazioni da parte di Adidas, Red Bull e del designer di intimo PSD. Il suo accordo di esclusiva con Microsoft sta contribuendo a rimodellare il panorama del live-streaming. E i bei tempi sembrano continuare.

PewDiePie (Felix Kjellberg)

Guadagni: 15 milioni di dollari

Felix Kjellberg, il più grande YouTuber individuale, ha annunciato la sua pausa dal sito dopo anni tumultuosi. Tuttavia, Kjellberg continua a essere popolare come sempre, con ben 4,5 miliardi di visualizzazioni nel 2022.

Preston (Preston Arsement)

Guadagni: 14 milioni di dollari

Giocatore e vlogger popolare di Minecraft, Preston guadagna anche sette cifre all'anno ospitando versioni personalizzate di Minecraft con spese di gioco.

Markiplier (Mark Fischbach)

Guadagni: 14 milioni di dollari

Si è costruito un seguito con reazioni umoristiche e sopra le righe a videogiochi horror come Amnesia: The Dark Descent e lo scorso autunno ha pubblicato un film originale di YouTube intitolato A Heist with Markiplier.

Shroud (Michael Grzesiek)

Guadagni: 12,5 milioni di dollari

Il fatto di non essere legato a un solo gioco ha reso Michael Grzesiek uno dei preferiti dei principali editori di videogiochi come Electronic Arts, Ubisoft e Activision Blizzard. L'ex professionista ha anche una vasta linea di abbigliamento con il marchio di videogiochi Jinx.

Il futuro degli e-sport

L'industria degli e-sport ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni, e si prevede che questa tendenza continui in futuro. Con l'aumento degli investimenti e dei tornei internazionali, sembra che gli e-sport professionali possano diventare una valida opzione di carriera. È chiaro che questi non sono solo un modo per fare soldi, ma anche un'eccitante forma di intrattenimento e divertimento, un modo per entrare in contatto e costruire relazioni con giocatori di tutto il mondo.