Iginio Massari Alta Pasticceria ha dato vita al Panettone perfetto, anche senza lattosio - - Look Out News

La famiglia Massari, che ha conquistato il palato di tutti gli amanti dell’Alta Pasticceria con il loro eccezionale Panettone dalla ricetta perfetta che tutto il mondo ci invidia e prova senza successo a replicare, ha creato un capolavoro artigianale adatto anche a chi è intollerante al lattosio, ma non vuole rinunciare alla bontà e all’alta qualità di un Panettone fatto a regola d’arte.

Il Panettone senza lattosio di Iginio Massari Alta Pasticceria è il risultato di un lungo e complesso percorso di ricerca e studio da parte della famiglia Massari. L'obiettivo era chiaro: mantenere la sofficità e il gusto inconfondibile della versione classica, offrendo al contempo una delizia adatta a chi segue una dieta priva di lattosio.

Al primo assaggio, emergono i pregiati ingredienti che rendono questo Panettone senza lattosio un'esperienza sensoriale straordinaria. Cubetti di arancia candita calabrese e uvetta Sei Corone si fondono armoniosamente all'interno, arricchendo i sentori aromatici del pregiato burro, naturalmente senza lattosio, e della vaniglia. Questo connubio di sapori è un omaggio alla tradizione, reinterpretato in chiave moderna per soddisfare le esigenze di un pubblico più ampio andando incontro alle singole necessità.

La sommità del Panettone, poi, è coronata da una squisita glassa realizzata con mandorle e nocciole in polvere, che non solo aggiunge un elemento croccante, ma si arricchisce ulteriormente con golose nocciole intere e granella di zucchero. Questo tocco finale, reso ancora più goloso da un tocco di cacao, conferisce al Panettone senza lattosio un'irresistibile dolcezza e una consistenza che si scioglie in bocca.

Il Re dei lievitati, come viene affettuosamente definito da tutti gli estimatori questo delizioso dolce della tradizione italiana, è frutto di una complessa lavorazione che prevede quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati, per un totale di 62 ore. Due impasti contribuiscono a creare una perfetta alveolatura e una consistenza soffice, caratteristiche che rendono questo Panettone un'autentica prelibatezza. Nella variante senza lattosio tutte le qualità del Panettone tradizionale sono mantenute intatte e il risultato è una versione fortemente innovativa con un ricchissimo bouquet aromatico e un bilanciamento perfetto di gusti e consistenze che racconta alla perfezione tutto quello che è Iginio Massari Alta Pasticceria.

Il Panettone senza lattosio di Iginio Massari Alta Pasticceria è molto più di una risposta alle esigenze alimentari specifiche, è un'ode alla passione per l'arte pasticcera e alla volontà di rendere ogni momento condiviso attorno a questo dolce un'esperienza straordinaria.

Questo panettone è un omaggio alla tradizione artigianale italiana e alla spinta innovativa di Iginio, Debora e Nicola Massari, sempre alla ricerca dell’eccellenza. Una creazione che, anche senza lattosio, è destinata a rendere unica e speciale l'esperienza di coloro che desiderano immergersi in prodotti di altissimo spessore durante le festività. Iginio Massari continua a dimostrare che la sua arte va oltre i limiti, offrendo un Panettone che non è solo una delizia per il palato, ma anche una celebrazione della passione e della dedizione alla perfezione.