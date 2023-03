Il successo della lettura dei tarocchi sul web - - Look Out News

I pilastri della cartomanzia

La cartomanzia si fonda sull'idea che le carte possano rivelare informazioni sul passato, presente e futuro del consultante, grazie alla loro connessione con energie universali e forze spirituali. Le interpretazioni delle carte possono variare in base alle diverse tradizioni e sistemi divinatori, ma tutte condividono lo scopo comune di offrire consapevolezza e orientamento a chi si rivolge ai cartomanti in cerca di risposte.

Cos'è la divinazione?

La divinazione è un'arte antica e affascinante che si occupa dell'interpretazione di segni e simboli per predire eventi futuri, comprendere meglio se stessi e il mondo che ci circonda. Attraverso varie tecniche e metodi, la divinazione è stata praticata sin dall'antichità in diverse culture e tradizioni, assumendo un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e nella comprensione del misterioso e dell'invisibile.

Nell'antica Roma, la divinazione era un'arte molto diffusa e rispettata, praticata sia da individui specializzati, come gli aruspici e gli auguri, che dai cittadini comuni. Gli antichi romani credevano fermamente che gli dèi comunicassero attraverso segni e presagi, e la divinazione era considerata un mezzo per interpretare questi messaggi divini. Le pratiche divinatorie romane includevano l'osservazione del volo degli uccelli e l'interpretazione dei fulmini e tuoni.

In questa ottica anche i cartomanti e i vari operatori dell’occulto hanno deciso di investire nel web sfruttando l’importanza e la visibilità mediatica della rete per ottenere un aumento della popolarità e acquisire nuova clientela. Alcuni cartomanti hanno trasformato la loro attività individuale in vere società creando dei call center in grado di soddisfare le richieste della clientela 24 ore su 24 sette giorni su sette. Nel web i servizi di cartomanzia spopolano ovunque, gli operatori del settore oltre ad avere un proprio sito aziendale portano anche l’attenzione al mondo social, anche questo uno strumento strategico nella ricerca e fidelizzazione di nuova clientela. Consulti di cartomanzia, lettura dei tarocchi, consulenze esoteriche sono pubblicizzate sulle varie piattaforme social: Facebook, Instagram, youtube,Tiktok e tante altre.

La cartomanzia sul web

Il successo della cartomanzia online è dato dalla facilità di raggiungere un operatore esoterico in qualsiasi momento della giornata e da ogni luogo: casa o lavoro. Questa tipologia di servizio coinvolge una vasta platea di appassionati dell’esoterismo che attraverso la lettura dei tarocchi possono acquisire indicazioni e consigli su questioni personali nelle varie sfere della vita: amore, lavoro, affari, business, studio, denaro, ecc. E’ doveroso fare una considerazione, una consulenza di cartomanzia non si limita a fornire pareri o risposte a domande, ma vuole essere uno strumento di aiuto per far raggiungere ad una persona una piena consapevolezza.

Il significato dei tarocchi

I tarocchi sono composti da un mazzo di 78 carte, suddivise in Arcani Maggiori e Arcani Minori. Ogni carta ha un significato simbolico e può rappresentare persone, situazioni o concetti spirituali. La lettura dei tarocchi si basa sull'interpretazione della disposizione delle carte e delle loro interazioni, al fine di fornire informazioni sul passato, presente e futuro del consultante.

La cartomanzia è un'arte millenaria che si occupa dell'interpretazione delle carte al fine di predire eventi futuri, risolvere quesiti e comprendere meglio se stessi e gli altri. Negli ultimi tempi, il fascino della cartomanzia ha conosciuto un rinnovato interesse grazie alla diffusione di servizi online.

Il ruolo dei cartomanti

I cartomanti sono specialisti nelle arti divinatorie:

Sono persone dotate di una sensibilità e intuito unici, in grado di interpretare simboli e immagini sulle carte (Tarocchi; Sibille; carte Napoletane; ecc.) per fornire risposte alle domande del consultante. Sono interpellati per predire eventi futuri, offrire consigli e guidare nelle decisioni.

E’ opportuno precisare che il futuro è dato dalle nostre scelte, un consulto di cartomanzia come qualsiasi altra arte divinatoria si limita a fornire dei consigli che possono essere ascoltati, ma che non devono assolutamente condizionare le proprie scelte.

Un consulto di cartomanzia può favorire una visione più chiara nella sfera privata, sentimentale e lavorativa.

