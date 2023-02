Isole di plastica negli oceani e l’inquinamento marino

La Grande Chiazza di Rifiuti del Pacifico: Cosa sapere sulle isole galleggianti di immondizia

L’Oceano Pacifico ha accumulato rifiuti per decenni, che si sono trasformati in due grandi isole galleggianti di plastica e spazzatura in generale. L’intera area copre centinaia di migliaia di chilometri quadrati ed è nota come Great Pacific Garbage Patch. I vortici pervasivi di rifiuti prodotti dall’uomo danneggiano la vita marina e l’ambiente e possono persino esacerbare il cambiamento climatico causato dall’uomo.

Nell’agosto del 2021, l’associazione ambientalista Ocean Cleanup ha messo in funzione Jenny, il suo primo sistema di pulizia su larga scala, che ha permesso di eliminare centinaia di tonnellate di rifiuti. Questo sistema, è stato definito l’inizio della fine della Grande chiazza di rifiuti del Pacifico.

La spazzatura degli oceani è però solo un’area di interesse. È stato dimostrato che l’inquinamento da plastica e le microplastiche contribuiscono al cambiamento climatico, poiché il calore può provocare il rilascio di gas serra. Per affrontare la crisi climatica è necessario ridurre l’inquinamento degli oceani, che accumulano ogni anno altri 8 milioni di tonnellate di plastica.

Ecco tutto quello che sappiamo sull’isola di rifiuti nell’Oceano Pacifico e come potete aiutare.

Che cos’è la great pacific garbage patch (grande chiazza di rifiuti del pacifico)?

Avrete sentito parlare della Grande chiazza di immondizia del Pacifico, ma cos’è, com’è nata e possiamo fare qualcosa per evitarla?

La Great Pacific Garbage Patch è il nome di un insieme di detriti marini che si sono accumulati nel tempo a causa di correnti oceaniche convergenti chiamate gyres. I gyres sono forme uniche di correnti oceaniche perché sono sistemi di grandi dimensioni che si muovono in modo vorticoso, lasciando che i detriti marini che si trovano sul loro percorso si spostino e rimangano intrappolati nel centro più calmo e stabile del gyre.

Nell’Oceano Pacifico esistono due segmenti della Great Pacific Garbage Patch: la Western Garbage Patch, più vicina al Giappone, e la Eastern Garbage Patch, più vicina alla California meridionale e al Messico.

Quasi interamente composta da microplastiche – piccoli pezzi di plastica lunghi meno di cinque millimetri – e da attrezzi da pesca dismessi che galleggiano sulla superficie dell’acqua, la Great Pacific Garbage Patch si è formata grazie alla natura galleggiante e resistente di questi materiali, che permette loro di galleggiare per anni nell’oceano senza rompersi. I detriti più grandi e pesanti affondano, ed è probabile che ci sia ancora più spazzatura sotto le due chiazze. Infatti, gli scienziati hanno recentemente scoperto che circa il 70% di tutti i detriti marini alla fine affondano sul fondo dell’oceano.

Da dove provengono tutti i detriti che compongono la Great Pacific Garbage Patch?

Si stima che il 54% dei detriti che turbinano nella Grande chiazza di rifiuti provenga dalla terraferma in Nord America e in Asia, mentre un altro 20% probabilmente proviene da imbarcazioni, grandi navi da carico, navi da crociera e piattaforme petrolifere offshore che perdono o gettano intenzionalmente detriti nell’oceano. Una volta lì, i detriti galleggiano con le correnti fino a quando non finiscono intrappolati tra i gyres per un periodo di tempo incerto.

I detriti marini non sono solo antiestetici, ma anche dannosi per le piante e gli animali che vivono nell’oceano. Dall’impigliamento di grandi animali migratori come le balene all’essere scambiati per cibo da tartarughe marine, pesci e uccelli marini, i detriti marini causano danni fisici (e talvolta letali) agli animali marini.

Le microplastiche e altri detriti possono anche danneggiare il plancton e le alghe, bloccando la luce solare di cui hanno bisogno per svolgere la fotosintesi e produrre energia, con conseguenti danni a tutta la rete alimentare marina. Sorprendentemente, i detriti marini possono anche fungere da veicolo per le specie che viaggiano verso habitat lontani e si insediano in nuovi ecosistemi, il che significa che i detriti marini possono favorire la diffusione di specie invasive in tutto l’oceano.

La prevenzione dell’ingresso dei detriti marini nell’ambiente marino è la strategia migliore per impedire la crescita della Grande chiazza di rifiuti del Pacifico, che potete attuare a casa vostra riducendo la dipendenza dalla plastica monouso nella vostra vita quotidiana, aiutando a ripulire i rifiuti nella vostra comunità o riciclando gli oggetti che avete già a portata di mano. Possiamo anche incoraggiare i nostri funzionari eletti a sostenere le politiche di prevenzione dell’inquinamento da detriti marini e a finanziare le attività volte a rimuovere i detriti marini dall’oceano.

Sebbene si possa pensare che le chiazze siano masse solide di plastica aggrovigliata, in realtà sono disperse in centinaia di miglia del Pacifico. Si potrebbe navigare attraverso le chiazze senza nemmeno accorgersi di esserci dentro. Questo perché il 70% della spazzatura alla fine affonda sul fondo dell’oceano.

Che tipo di rifiuti si trovano nei cumuli di rifiuti oceanici?

La maggior parte dei rifiuti proviene dalla terraferma del Nord America e dell’Asia, come le bottiglie di plastica e le cannucce che sono finite nell’oceano. La spazzatura può finire nell’oceano da fonti terrestri, come i fiumi, le acque piovane e i rifiuti.

Tuttavia, secondo la National Marine Sanctuary Foundation, il 20% proviene da imbarcazioni o navi che gettano detriti nell’oceano, compresi gli attrezzi da pesca perduti.

Quanto è grande la chiazza di rifiuti?

Secondo le stime di Ocean Cleanup, la Great Pacific Garbage Patch occupa 1,6 milioni di chilometri quadrati, circa il doppio del Texas o il triplo della Francia. Si stima che si estenda per circa 620.000 miglia quadrate.

Tuttavia, le dimensioni effettive dell’isola di rifiuti sono sconosciute, poiché non tutti i rifiuti si trovano in cima all’acqua, ha detto Wallace, e sono un bersaglio mobile a causa delle onde e del vento. Tuttavia, rimane in un’area specifica a causa delle correnti oceaniche.

Quanti rifiuti ci sono nella chiazza di immondizia?

Si stima che ci siano 1.800 miliardi di rifiuti nella chiazza di immondizia, e si prevede anche che entro il 2050 la massa di rifiuti oceanici provenienti dalla plastica supererà quella dei pesci.

L’Ocean Cleanup ha dichiarato di aver trovato più di 1,8 trilioni di pezzi di plastica nella chiazza, per un peso stimato di 80.000 tonnellate. L’organizzazione ha detto che questo numero è un valore intermedio e i suoi calcoli hanno stimato che può variare da 1,1 a 3,6 trilioni di pezzi.

Secondo l’organizzazione World Wildlife Fund, ogni anno almeno 8 milioni di tonnellate di plastica entrano negli oceani e si prevede che la plastica trasportata dagli oceani raddoppierà entro il 2030.

Perché i detriti marini sono una crisi per il nostro oceano?

I detriti marini possono uccidere e ferire la fauna marina attraverso l’ingestione e l’impigliamento, disperdere specie invasive, mettere in pericolo la salute umana, causare danni alle imbarcazioni e danneggiare le imprese e il turismo inquinando le spiagge e le coste.

Quando i detriti finiscono sugli habitat costieri e sulle barriere coralline, ad esempio le reti da pesca abbandonate possono impigliare la fauna selvatica e danneggiare i coralli. Gli attrezzi da pesca abbandonati sono particolarmente dannosi per le fragili barriere coralline, alcuni degli ecosistemi più biologicamente diversificati ed economicamente preziosi del pianeta. Le reti da pesca abbandonate consumano e rompono i coralli o possono addirittura crescere nella struttura della barriera corallina, soffocando i coralli vivi.

Gli attrezzi da pesca abbandonati rappresentano inoltre un grave rischio di soffocamento e impigliamento per molte specie marine e uccelli marini minacciati o in pericolo nelle Isole Hawaii nordoccidentali, tra cui la foca monaca hawaiana, la tartaruga marina verde, la megattera e l’albatros di Laysan. Se gli animali rimangono impigliati nelle reti o ingeriscono detriti di plastica, possono soffocare, morire di fame o annegare. Le reti e gli attrezzi da pesca abbandonati possono anche limitare i movimenti di un animale impigliato, che può esaurirsi o ferirsi.

I detriti di plastica sono particolarmente pericolosi per la loro capacità di assorbire e concentrare gli inquinanti tossici.

Anche le microplastiche possono danneggiare gli oceani

Le microplastiche sono lunghe meno di 5 millimetri e provengono da detriti più grandi che si rompono in pezzi più piccoli, quindi sono molto più difficili da filtrare. Queste piccole plastiche possono rappresentare una minaccia per gli animali acquatici che possono ingerire i detriti.

Ma mangiare pesci che hanno ingerito queste microplastiche può far male all’uomo? Secondo Ocean Cleanup, quando gli animali mangiano le plastiche contenenti sostanze chimiche, è possibile che queste ultime risalgano la catena alimentare fino a raggiungere l’uomo.

I rifiuti oceanici contribuiscono al cambiamento climatico?

In breve, sì. I componenti chimici e gli inquinanti legacy si assorbono nella plastica che gli animali marini mangiano. Poi la luce del sole e il calore provocano il rilascio di potenti gas serra da parte della plastica. Secondo il WWF, quando il pianeta diventa più caldo, la plastica si decompone in metano ed etilene, aumentando il tasso di cambiamento climatico. La plastica degli oceani danneggia la qualità dell’aria, inquina l’atmosfera e contribuisce al riscaldamento globale.

Si sta facendo qualcosa per ripulire gli oceani dai rifiuti?

Si. Alcuni gruppi stanno lavorando per evitare che altri rifiuti finiscano nelle chiazze di spazzatura, riducendo il numero di prodotti monouso, come bottiglie e cannucce. Ci sono anche persone che lavorano alla pulizia e alla rimozione dei detriti sulla riva o vicino ad essa, perché è più facile raccogliere i rifiuti terrestri.

Altri gruppi stanno cercando di fare pulizia in mare aperto per raccogliere detriti come gli attrezzi da pesca e altri pezzi più piccoli che galleggiano in giro, ma ci sono alcune sfide dato che l’Oceano Pacifico è così grande e profondo.

Cosa posso fare per contribuire alla pulizia dei rifiuti oceanici?

Le aziende e i singoli cittadini dovrebbero evitare di aggravare il problema. Per esempio, smettere di gettare rifiuti e iniziare a usare bottiglie d’acqua riutilizzabili invece di quelle di plastica monodose che possono finire facilmente nei corsi d’acqua.