Jet privati più lussuosi: ecco a chi appartengono - - Look Out News

Magnati, finanzieri, principi: ecco di chi sono i jet di lusso più belli (e costosi) al mondo

Se pensiamo al lusso, ci vengono in mente alcune immagini molto chiare: uno yacht, per esempio, o ancora un abito firmato da un grande stilista, o ancora un volo privato su un jet extralusso, un privilegio che pochi possono permettersi: un milionario, sia esso un personaggio dell’imprenditoria o dello spettacolo, o una grande azienda, una multinazionale di grandi dimensioni.

A prescindere dal fatto che ad acquistare un jet privato sia un singolo individuo (nella maggior parte dei casi come detto una persona molto ricca) o un'azienda, sul costo finale del velivolo – argomento che peraltro si può approfondire nell'articolo dedicato del sito fastprivatejet.com, molto apprezzato per i contenuti informativi su questo tema – possono influire diversi fattori, incluso naturalmente il lusso degli interni e la quantità di servizi disponibili a bordo.

Per capirci con esempi concreti, vediamo quali sono, e soprattutto di chi sono, alcuni dei jet privati più lussuosi e appariscenti al mondo.

Jet di lusso: scopriamo i più costosi al mondo

Cominciamo subito da proprietario della squadra inglese del Chelsea, il magnate russo Roman Abramovich, che possiede un Boeing 767-33 ER che definire “di lusso” è un eufemismo: pensate che al suo interno è presente una sala da pranzo che può ospitare ben 30 persone, oltre ovviamente ad arredi extralussuosi di legno e oro. Gli accessori? Di Hermes, naturalmente. E il costo non può che essere stellare: 170 milioni di dollari.

Restiamo in Oriente con il Boeing 747-8 Vip dell’immobiliarista di Hong Kong Joseph Lau: 367 milioni di dollari di aereo che, oltre a essere sviluppato su due livelli, ha bar, palestra, camere per gli ospiti e un ufficio per non perdere un affare nemmeno in cielo.

Anche il ricchissimo Sultano del Brunei ha un suo jet privato, e non poteva essere altrimenti. Il suo Boeing 747-430 è composto da interni di oro e cristallo e costa la bellezza di 323 milioni di dollari.

L’Airbus A340-300 di Alisher Usmamov, oligarca russo ricco e potente, può vantare una sala da pranzo, ovviamente superlussuosa, salotti, camere da letto (col bagno incluso). Il costo, anche in questo caso, fa girare la testa: 400 milioni di euro.

Ma il più caro di tutti, tra i jet privati, è quello in possesso del principe saudita Alwaleed bin Talal: il suo Airbus A380 vale 500 milioni di dollari. Il motivo? Presto detto: il velivolo ha un trono centrale per il principe, una sala da concerto, un bagno turco, una stalla per cavallo e cammelli.

Le caratteristiche (base) di un jet di lusso

Abbiamo visto alcuni tra i jet di lusso di proprietà di personaggi dalle grandi ricchezze, principi, oligarchi e magnati. Ma quando si può definire lussuoso un jet?

Intanto, un jet di lusso può ospitare da 4 a oltre 20 passeggeri, ma questo è un dettaglio da poco rispetto alle altre caratteristiche tipiche di un velivolo di classe: interni personalizzati di materiali di alta qualità e finiture di lusso.

Naturalmente, in un jet gli spazi sono ampi e confortevoli, così come arredi e stanze, tra sedili reclinabili, divani, tavoli da pranzo, camere, salotti… e come abbiamo visto persino troni.

Chi si può permettere jet di lusso può permettersi anche di avere a bordo cucine completamente attrezzate, mini bar, sistemi di intrattenimento di alta qualità, connessione Wi-Fi, cabine private, il tutto con relativo staff – molto qualificato, ovvio – a disposizione. Inoltre, i jet privati garantiscono un livello di privacy molto elevato, così come la sicurezza, anch’essa ai massimi livelli, normale visti i personaggi che viaggiano a bordo dei jet privati.

Non dimentichiamo poi che questo tipo di aerei possono contare su prestazioni top: alte velocità di crociera, grande autonomia, persino la possibilità di atterrare in piste più corte rispetto ai jet commerciali.

Tutto questo lusso e tutto questo comfort hanno un prezzo elevato. Come abbiamo visto, un jet privato può arrivare a costare centinaia di milioni di euro, senza contare le spese per carburante, manutenzione e personale di bordo.

In conclusione

Abbiamo fatto la conoscenza con alcuni dei jet privati e di lusso più costosi al mondo, e abbiamo anche scoperto a chi appartengono. Si tratta di jet che assomigliano, in tutto e per tutto, ad appartamenti dotati di tutti i comfort: non è un caso se appartengono a uomini potenti e non è nemmeno un caso se costano diverse centinaia di milioni di euro. Solo in pochissimi possono permettersi di viaggiare a bordo di jet del genere: a noi, non resta che osservare da lontano, magari con un pochino di invidia.