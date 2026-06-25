Murare oggi o partizionare per riadattare: il costo vero emerge tra 12 e 24 mesi - - Look Out News

Mese zero: trenta persone, un open space ordinato, due sale riunioni che bastano. Dopo sei mesi arrivano quattro commerciali e un project manager: le postazioni crescono, una sala viene mangiata dai desk, le riunioni veloci finiscono dove capita. Al dodicesimo mese cambia la presenza in sede, sale il numero dei colloqui, chi deve parlare con un candidato o con un fornitore cerca privacy in un angolo che privacy non ne ha.

Poi, verso il diciottesimo mese, l’HR chiede un’area separata e la direzione vuole una stanza in più per ricevere clienti. La pianta è la stessa, l’ufficio no. È qui che la parete smette di essere arredo e diventa infrastruttura di adattamento: decide se il cambio si assorbe con una riconfigurazione ordinata oppure con un mini-cantiere, spostando persone, fermando attività e rimettendo mano a finiture e impianti.

Il costo della parete che non si muove

Murare oggi sembra spesso la scelta più lineare. Il fornitore edile è già in cantiere, il preventivo è facile da leggere, l’idea di una stanza definitiva rassicura. Sulla carta fila tutto: cartongesso, porta, tinteggiatura, impianto portato dove serve. Il problema è che in ufficio la parola definitivo dura poco. Non perché il progetto sia sbagliato, ma perché cambiano le persone, i reparti, le politiche di presenza, le funzioni che richiedono riservatezza o concentrazione. Davvero ha senso irrigidire uno spazio che potrebbe cambiare faccia nel giro di tre trimestri?

Il conto vero, infatti, non sta nel metro quadro iniziale. Sta nel secondo intervento. Se tra 12 e 24 mesi quella stanza va spostata o ridotta, si riapre la sequenza: demolizione, ripristino, stuccature, vernici, revisione dei passaggi impiantistici, pulizia, coordinamento con IT e facility, lavoro serale o nel fine settimana per non bloccare l’ufficio. E c’è sempre un pezzo che il primo preventivo non racconta bene: il costo del tempo perso, delle persone che si spostano male, della produttività che si abbassa mentre tutti si arrangiano.

Chi ha seguito due riorganizzazioni in meno di due anni lo sa: il cartongesso raramente costa una volta sola.

E no, non è pessimismo operativo. È semplice sequenza di cantiere: quello che fissi in modo rigido, domani lo paghi due volte se il layout cambia.

Una categoria industriale, non un accessorio

I numeri servono a rimettere il tema al suo posto. Mordor Intelligence stima il mercato italiano dei mobili per ufficio a 2,46 miliardi di dollari nel 2024. Non è un pezzo marginale dell’economia degli spazi di lavoro. Se il comparto tiene questa scala, vuol dire che il nodo della configurazione interna resta aperto, e che le aziende continuano a spendere per organizzare ambienti che devono funzionare, non solo apparire ordinati nei rendering.

La seconda indicazione arriva da CSIL. Nel rapporto sul mercato europeo dei mobili per ufficio, diffuso da World Furniture Online, i valori di produzione 2019-2024 vengono letti anche per il segmento pareti divisorie. Tradotto senza giri di parole: la divisoria non è un complemento preso a fine progetto, ma una categoria industriale autonoma, con proprie logiche di produzione, capitolato, posa e sostituzione. Questa distinzione conta, perché sposta il tema dal gusto all’operatività.

A Milano la questione pesa ancora di più. L’ufficio non è fermo, ma è più incerto. Si affittano spazi, si densificano reparti, si creano stanze temporanee per team che magari fra un anno cambiano perimetro. Un headcount che sale di cinque persone o una funzione nuova inserita in organigramma possono bastare a mettere in crisi un layout pensato troppo rigido. Se l’orizzonte realistico è di 12-24 mesi, fissare per sempre ciò che può cambiare presto è una scommessa costosa.

Partizionare per riadattare

Qui entra in gioco la logica del sistema divisorio su misura. Non promette miracoli e non elimina la necessità di progettare bene. Fa una cosa più concreta: riduce il rischio di rifare da capo il lavoro quando l’ufficio cambia funzione. Su misura non vuol dire lusso. Vuol dire allineare moduli, campate, porte, passaggi e sequenza di montaggio all’uso reale dello spazio, così che la prossima mutazione non costringa a tornare al grezzo. In pratica, si sposta il costo dalla demolizione alla riconfigurazione.

Qui molti committenti sbagliano bersaglio. Valutano la divisoria come se fosse puro interior, quasi una finitura. Ma il cliente serio la giudica con tre filtri molto meno decorativi. Unifor, nella propria scheda sulle pareti divisorie da ufficio, li riassume con precisione: sicurezza, performance acustiche e caratteristiche estetiche. L’ordine non è casuale. Prima viene la tenuta del sistema nell’uso quotidiano, poi la sua capacità di far lavorare le persone in modo decente, poi l’immagine. Chi compra solo il lato visivo di solito compra due volte.

La differenza pratica si vede quando arriva la richiesta imprevista. Mettiamo il caso di una sala formazione che per alcuni mesi deve restare ampia e poi va divisa, oppure di un’area progetto da isolare senza riscrivere l’intero piano. In questi passaggi i sistemi manovrabili entrano in partita perché permettono una riconfigurazione rapida di superfici ampie, senza trattare ogni modifica come opera edile (fonte: https://www.paretimobilimilano.it/pareti-mobili-manovrabili/).

Però la flessibilità non è gratis per definizione. Se il sistema nasce male, il conto rientra dalla finestra: moduli ingestibili, aperture messe dove non servono, pannelli che non tornano utili al secondo assetto, passaggi impiantistici pensati per una sola configurazione. È qui che il divisorio smette di essere una scelta furba e diventa un problema elegante. In pianta tutto entra; sul campo, se non hai già previsto come cambierà lo spazio, inizi a forzare. E quando si forza, si spende.

Checklist da committente

La domanda utile non è quanto costa la parete oggi. La domanda utile è quanto costa cambiare idea fra un anno senza fermare l’ufficio. Prima di decidere se murare o partizionare, il committente dovrebbe farsi un controllo semplice, quasi brutale:

Quante persone può assorbire il layout attuale prima che salti una sala riunioni o un’area riservata?

Quali funzioni hanno più probabilità di comparire o spostarsi entro 24 mesi: HR, colloqui, sales, formazione, project room?

I passaggi impiantistici sono pensati per una sola configurazione o possono seguire una riconfigurazione dei moduli?

Se una stanza va divisa in due, cosa si smonta davvero: pannelli e porte, oppure anche finiture, tinteggiature e opere di ripristino?

Le misure del sistema restano riusabili al secondo assetto o ogni variante genera pezzi fuori logica?

Chi si assume la responsabilità del layout di oggi e di quello dopo la prima trasformazione?

Se le risposte restano vaghe, murare è spesso la scorciatoia sbagliata. Dà un’impressione di ordine, ma congela un’ipotesi organizzativa che l’ufficio reale tende a smentire in fretta. E il punto non è essere prudenti o moderni. Il punto è smettere di trattare ogni cambio di funzione come un’eccezione, quando invece è già la normalità del lavoro d’ufficio.

L’azienda che cresce, si contrae o semplicemente si ricompone non chiede pareti belle e basta. Chiede elementi che assorbano spostamenti, privacy, nuove gerarchie d’uso e tempi stretti senza trascinare dietro ogni volta polvere, fermo e lavori collaterali. A quel punto la differenza tra arredo e infrastruttura non è teorica: si vede nel budget del secondo anno, che di solito è il primo a dire la verità.