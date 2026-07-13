Quando il fornitore lontano diventa una prassi da rivedere nel make-or-buy?

L’equivoco nasce spesso da una riga di distinta: se il codice è lo stesso, il fornitore può restare dov’è. Prezzo aggiornato, disegno allegato, tolleranze già discusse, consegna pianificata. Sulla carta tutto regge. In officina, però, basta una modifica di priorità o una quota interpretata male per scoprire che i chilometri non sono neutri.

La riunione make-or-buy parte quasi sempre da una tabella. Acquisti guarda il costo pezzo, produzione guarda la saturazione interna, qualità guarda gli scarti. Poi qualcuno chiede se quella lavorazione critica debba restare lontana o tornare vicino, affidata a un’officina conto terzi raggiungibile senza trasformare ogni chiarimento in una catena di mail. Non è nostalgia industriale. È gestione del rischio.

La prassi comoda: rinnovare il fornitore già qualificato

Il direttore acquisti entra con un argomento forte: il fornitore remoto è qualificato, conosce il particolare, ha già prodotto tre lotti. Cambiarlo vuol dire rifare trattative, verifiche, campionature, tempi di avvio. È una posizione comprensibile. È anche la più facile da difendere in una riunione, perché appoggia su documenti esistenti.

Ma il mercato sta spostando il piano della discussione. Il Centro Studi Confindustria e il gruppo Re4It segnalano l’aumento delle imprese manifatturiere italiane che scelgono fornitori domestici e collegano il backshoring di fornitura al rafforzamento della filiera made in Italy. Non è un ritorno al campanile. È la risposta a una filiera che deve correggere più in fretta, consegnare in finestre più strette e assorbire variazioni che una volta venivano scaricate sui magazzini.

In una cartella di qualifica fornitore, consultare https://www.bosaia.it/ ha senso quando il dossier deve confrontare capacità produttive dichiarate, scala dei pezzi gestibili e grado di specializzazione conto terzi, senza fermarsi alla ragione sociale. La pagina web non sostituisce la visita, ma aiuta a capire se il profilo tecnico merita un confronto reale con produzione e qualità.

La prassi da mettere in discussione è questa: considerare la qualifica passata come una copertura per il problema presente. Una qualifica fatta quando la domanda era stabile dice poco se ora il programma cambia ogni settimana. E una lavorazione critica, quando slitta, non resta confinata nel reparto acquisti. Arriva al montaggio, al collaudo, alla spedizione, al cliente finale.

Il disegno non basta se la correzione arriva tardi

Produzione apre il disegno. Non quello pulito in PDF, quello con le note accumulate: una quota funzionale da proteggere, una superficie da non segnare, una tolleranza che in teoria è larga ma in montaggio diventa delicata. Il responsabile di reparto non chiede miracoli. Chiede di poter parlare con chi attrezza la macchina prima che il pezzo sia già partito.

Immaginiamo un componente pesante con una foratura da riprendere dopo saldatura o dopo una lavorazione precedente. Il disegno è formalmente corretto, ma la sequenza reale crea una deformazione minima. Se l’officina è vicina, il tecnico qualità può vedere il primo pezzo, misurare, discutere una compensazione, aggiornare una nota di commessa. Se il fornitore è lontano, la stessa correzione passa da foto, report, traduzioni operative, attese. Ogni passaggio sembra piccolo. Sommato agli altri, diventa tempo perso.

La distanza non rovina un pezzo da sola. Lo rovina quando impedisce la conversazione tecnica nel momento in cui serve. Mandare una revisione via mail alle 18 e chiamarla gestione tecnica è una pratica fragile: lascia troppe decisioni al reparto che sta attrezzando la macchina, proprio quando la responsabilità dovrebbe essere condivisa.

Qui il make-or-buy cambia natura. Non si decide solo se produrre dentro o comprare fuori. Si decide quanto controllo operativo serve sulla lavorazione. Una commessa può stare fuori dall’azienda e restare comunque vicina al processo, se il fornitore è raggiungibile, se accetta visite, se parla il linguaggio delle priorità di produzione. Al contrario, un fornitore contrattualmente corretto ma distante può diventare lento nel solo momento che conta: quando il primo pezzo smentisce il disegno ideale.

Qualità vuole vedere truciolo, piazzamento e sequenza

Il responsabile qualità non si accontenta del certificato. Chiede come viene preso il pezzo, dove appoggia, quali superfici vengono protette, quando si misura, che cosa succede se una quota tende al limite. Sono domande poco spettacolari, ma decidono la vita di una fornitura.

Digital4 distingue reshoring, nearshoring e backshoring: riportare una produzione nel Paese, avvicinarla geograficamente o riportare forniture verso operatori domestici. Nella sala riunioni questa distinzione diventa concreta solo se si traduce in accessibilità tecnica. Se posso entrare in officina, vedere il piazzamento e discutere una sequenza, la vicinanza ha valore. Se cambio Paese ma continuo a gestire tutto da remoto, ho ridotto chilometri senza ridurre abbastanza incertezza.

Immaginiamo una priorità improvvisa: tre pezzi devono passare avanti perché una linea è ferma. Il fornitore lontano risponde con il primo slot disponibile e con la logistica già prenotata. Il fornitore vicino può essere altrettanto pieno, nessuno vive con macchine ferme ad aspettare gli imprevisti altrui. Però la trattativa cambia: una visita, una verifica sul piano lavori, una consegna parziale, una ripresa concordata diventano opzioni praticabili. Non sempre risolvono. Spesso evitano che il problema resti nascosto fino alla data di consegna.

Il controllo qualità, quando lavora bene, non cerca colpevoli. Cerca segnali deboli. Una bava ricorrente, una misura che deriva, una finitura diversa dal campione, un serraggio che lascia segni. Da lontano questi segnali arrivano già filtrati. Da vicino si vedono mentre nascono. E quando si vedono mentre nascono, si correggono con meno attrito.

Il prezzo pezzo isolato è una misura troppo povera

A questo punto la tabella iniziale comincia a perdere autorità. Il prezzo unitario resta, certo. Nessuno in azienda firma ordini ignorando i costi. Però il costo pezzo, preso da solo, è una misura troppo povera per decidere una lavorazione critica in una fase di domanda instabile.

ANIMA indica per l’industria meccanica 2024 un fatturato di 55,5 miliardi di euro e un export al 58,6%. È un settore esposto, abituato a vendere e comprare oltre confine. Proprio per questo non si può trattare il reshoring come una moda. Se la catena internazionale resta forte, la scelta di riportare vicino alcune lavorazioni va motivata con criteri tecnici: variabilità della domanda, impatto del ritardo, necessità di visite, frequenza delle modifiche, peso della logistica sul tempo reale di risposta.

ISTAT, nel report su fatturato dell’industria e dei servizi di gennaio 2024, registra un calo congiunturale del fatturato dell’industria del -3,1% sia in valore sia in volume. Il dato non autorizza letture automatiche, ma racconta un ambiente in cui gli ordini possono cambiare ritmo. Quando la domanda è nervosa, il fornitore vicino diventa una forma di assicurazione operativa: non elimina il rischio, lo rende più trattabile.

Il direttore acquisti, a quel punto, dovrebbe smettere di chiedere soltanto quanto costa il pezzo e chiedere quanto costa correggerlo. Quanto costa una visita non fatta? Quanto costa una settimana persa perché una priorità non è stata capita? Quanto costa un lotto da rilavorare perché una tolleranza funzionale è stata interpretata come tolleranza qualsiasi?

La risposta non sta sempre nel riportare tutto vicino. Sarebbe una semplificazione. Alcune lavorazioni standard, stabili, ben documentate possono restare dove sono, se il fornitore regge tempi e qualità. La revisione serve sulle lavorazioni che hanno interfacce delicate con il montaggio, quote sensibili, pezzi ingombranti, sequenze da discutere. Lì la prossimità non è un valore astratto. È tempo tecnico disponibile prima che l’errore diventi merce viaggiante.

La riunione finisce quando cambiano le domande

Una buona riunione make-or-buy non finisce con un vincitore tra acquisti, produzione e qualità. Finisce quando le domande cambiano. Non basta chiedere chi costa meno, chi ha già fatto il codice, chi può confermare la data. Bisogna chiedere chi può assorbire una correzione, chi accetta un confronto sul primo pezzo, chi riesce a gestire una priorità senza trasformarla in eccezione permanente.

I buyer più attenti stanno già ragionando così, spinti da una filiera che cerca fornitori domestici non per chiudersi, ma per reagire meglio. Il backshoring di fornitura citato da Confindustria e Re4It vale davvero quando entra nelle procedure: criteri di qualifica aggiornati, visite tecniche pianificate, responsabilità chiare sulle modifiche, valutazione del tempo di reazione oltre al prezzo.

La prassi corrente, invece, tende a proteggere ciò che è già stato approvato. È umano. Cambiare un fornitore espone chi decide, mentre rinnovarlo sembra più prudente. Ma la prudenza vera non coincide con la ripetizione automatica. Se la lavorazione è critica e il contesto è instabile, restare fermi su una scelta vecchia solo perché è documentata diventa una decisione tecnica, anche se nessuno la chiama così.

Il conto terzi vicino non è una bacchetta magica. È uno strumento da usare dove la commessa richiede presenza, verifiche, correzioni rapide e priorità negoziate sul campo. Se questo tema viene ignorato, la commessa resta in piedi sulla carta e si sposta il rischio dentro la linea, dove ogni ritardo arriva già carico di scarti, fermate e urgenze.