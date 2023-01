Quanto è importante il packaging per dare successo al brand - - Look Out News

Affinché il brand abbia successo è necessario che il packaging sia altrettanto vincente. Tra decisione e vendita c’è di mezzo il fatto che, prima di tutto, si acquista con gli occhi. Ad ogni prodotto il suo package! In un ambiente sempre più competitivo un packaging convincente è determinante per il successo del brand.

“Lo compro solo per la scatola!” è una frase che spesso ci siamo trovati a dire o pensare davanti scaffali e shop online. Sai perché? Perché i sensi sono stati stimolati da un packaging attraente. Prima di iniziare, dunque, dobbiamo affermare con certezza che il packaging assume un ruolo chiave per il successo del brand.

Un consumatore convinto è colui che, sollecitato l'impatto visivo, canalizza le sue scelte d'acquisto basandosi sull'aspetto esterno del prodotto; ciò non sarebbe possibile senza un bel packaging. Partiamo dalle basi: to package è la definizione alla lettera di “impaccare” e, andando più nello specifico, la “modalità di confezione e di presentazione di un prodotto, studiate in funzione della vendita”. Capiamo dunque che un buon packaging è prima di tutto marketing emotivo, ovvero deve avere un impatto psicologico sulla scelta di acquisto. Una vera e propria strategia di marketing, che fa da ponte tra consumatore e successo del brand.

Non solo confezione per dare successo al packaging del tuo brand

Vero e proprio strumento di marketing, un packaging di successo è quello che aumenta la possibilità di vendita del brand. Che tu voglia chiamarlo aspetto esterno, imballaggio, confezione, involucro, scatola, il packaging è uno strumento di comunicazione e necessita di una impressione positiva. Come un biglietto da visita, bisogna convincere innanzitutto il consumatore attraverso un primario impatto visivo, scatenando la reazione cartesiana “vedo dunque compro”. Tutto grazie ad una scatola piacevole, che incuriosisca, che sia appetibile e riconoscibile. In altre parole, agisce su più fronti: permettere al prodotto di distinguersi dalla concorrenza in un ambiente fortemente competitivo e porta l'acquirente a vivere un'esperienza di acquisto multisensoriale.

Ma come si convince un cliente? Come si porta a sceglie un prodotto rispetto un altro durante l'esperienza di acquisto?

È bello ciò che è bello… e ciò che piace!

Il giusto packaging è quello che ha il compito di convincere l’acquirente, e non serve rifugiarsi nei cliché per dire che sì, l’abito fa il monaco quando si acquista prima con gli occhi. La percezione delle cose è fortemente soggettiva, vero, ma se il package è davvero un’arma strategica per un marketing di successo, allora lascia che ti riveli qualche escamotage per rendere il tuo brand un successo attraverso un packaging perfetto!

Fattori chiave

RACCONTARE LA STORIA : un determinato prodotto possiede determinate caratteristiche e ha bisogno di una scatola che le elogi. Pensa alla Coca-Cola (marchio di successo storico), che ha un packaging in grado di esaltare la qualità del prodotto e dell'azienda produttrice tramite elementi riconoscibili e facili da identificare.

– Rispettare

– Rafforzare il brand, adeguandosi al mercato e guidando il cliente all’acquisto.

ATTIRARE

CONVINCERE

Si deve tenere conto anche del design giusto, affinché sia possibile attirare e convincere il cliente: Ecco alcuni elementi:

FORMA E UTILIZZO: un packaging di successo è anche un package che rende l'esperienza di unboxing positiva, pratica, come ad esempio una scatola facile ad aprire, e non solo bella da vedere.

un packaging di successo è anche un package che rende l'esperienza di unboxing positiva, pratica, come ad esempio una scatola facile ad aprire, e non solo bella da vedere. COLORI: must have per l'aspetto visivo, i colori giocano un ruolo in prima linea per la vendita finale. Ad esempio, i package legati al food prediligono colori sgargianti per esaltare le caratteristiche dei prodotti alimentari.

MATERIALI: proteggere il prodotto è ciò che fa il packaging; quindi, bisogna tener conto dell'utilizzo corretto dei materiali di imballaggio in relazione a ciò che si va a confezionare,

proteggere il prodotto è ciò che fa il packaging; quindi, bisogna tener conto dell’utilizzo corretto dei materiali di imballaggio in relazione a ciò che si va a confezionare, SCELTA GREEN: imballaggi ecosostenibili sono una prerogativa necessaria, soprattutto pensando all'importanza delle materie prime. Si deve ragionare in un'ottica green prediligendo package riciclabili e che utilizzino materiali ecosostenibili.

Conclusioni

Adesso che conosci questi trucchetti, non ti resta che andare su Packly e sbirciare la soluzione di packaging adatta alle tue esigenze. Clicca qui e crea subito la tua scatola personalizzata online!