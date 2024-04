Rottweiler e le cucce perfette per loro - - Look Out News

Ogni cane ha bisogno di una famiglia che lo accudisca e che gli dimostri affetto, anche se si tratta di un rottweiler, famigerato per le sue caratteristiche di animale aggressivo e pericoloso, ma in realtà di ottima compagnia e dalla grande lealtà. Il rottweiler, come qualsiasi altra razza, ha bisogno di attenzioni e di amore, necessita ovvero di sentirsi parte della piccola comunità che vive tra le mura di casa. Ci sono molti modi per dimostrare sentimenti di benevolenza al proprio amico a quattro zampe, ma tutto parte dalla cura che si ha quando lo si accoglie in casa: bisogna infatti fargli trovare tutto ciò di cui ha bisogno, sia che sia un cucciolo che un cane adulto, è necessario quindi procurargli ciotole pulite in cui possa mangiare e bere, una coperta per tenerlo al caldo, una cuccia per rottweiler , o ancora dei giochi con cui possa divertirsi con la propria famiglia.

Pregi e difetti di un rottweiler

Il rottweiler è un cane di antiche origini che in passato aveva una funziona ben specifica, ovvero quella di scortare le legioni romane nell’attraversamento delle Alpi, proteggendo i soldati e guidando il bestiame che avanzava con loro.

Questo animale è conosciuto per la sua robustezza e forza, nonché per la sua attitudine al lavoro e obbedienza al padrone, ciò per cui invece non è noto è il suo carattere tranquillo e il grande affetto che contraddistingue il rapporto che si crea fra lui e il suo proprietario.

Quindi sicuramente si tratta di un cane territoriale, pronto a tutto pur di difendere la propria casa e la propria famiglia, che può addirittura risultare feroce e aggressivo nelle situazioni in cui si sente in pericolo, però è anche vero che si tratta di un animale amabile e docile con chi fa parte del suo gruppo, specialmente se è stato correttamente selezionato, ovvero se è frutto di accoppiamenti controllati e certificati.

In conclusione, nel momento in cui si sceglie di far entrare un rottweiler nel proprio nucleo familiare bisogna essere consapevoli delle caratteristiche che ha e degli eventuali rischi che si corrono, bisogna insomma essere pronti ad occuparsi di una razza simile che risulterà sicuramente il cane perfetto per sé ma solo se verrà educato e addestrato con attenzione e perseveranza.

Cuccia perfetta per il tuo cane

Quando parliamo di cani parliamo per forza anche di cucce, in quanto ogni cane, grande o piccolo che sia, ha bisogno di un luogo adatto per rifugiarsi o per riposarsi in caso di necessità.

Nel caso del rottweiler, la cuccia da comprare dovrà sicuramente avere le giuste dimensioni: si tratta infatti di una razza di taglia medio grande, dalla muscolatura possente e con un’altezza che va dai 55 ai 70 cm e una lunghezza che va dai 70 agli 80 cm, quando il cane è in età adulta. Pertanto la cuccia non dovrà essere né piccola né troppo grande, per evitare sia che il nostro amico peloso sia stretto e scomodo, sia che disperda calore e corra il rischio di avere freddo, specialmente quando è cucciolo.