Sigarette elettroniche: tutto quello che bisogna sapere se le si utilizza abitualmente - - Look Out News

Se siete fumatori abituali e fate parte delle moltissime persone che negli ultimi anni hanno deciso di passare alla sigaretta elettronica per provare a smettere di fumare o perché sono stati attratti dall’enorme proposta presente sul mercato, abbiamo scritto appositamente per voi questo articolo dove vi forniremo alcune indicazioni per il corretto utilizzo.

Purtroppo le notizie non saranno totalmente piacevoli, specialmente se avete scelto questo dispositivo per provare a smettere di fumare. È stato infatti documentato che la sigaretta elettronica, sebbene sia meno dannosa di quella tradizionale a base di tabacco, è comunque dannosa per la nostra salute, come testimoniato anche in questa pagina del sito web dell’Airc, e per questo motivo è sempre suggerito provare ad eliminare questo tipo di dipendenza.

La sigaretta elettronica è cancerogena?

La risposta in questo caso è affermativa. Come accennato in precedenza, sebbene sia molto meno pericolosa di sigarette a base di tabacco e sigari, anche il dispositivo elettronico può contribuire alla formazione nel nostro corpo di piccole cellule tumorali.

Sebbene la nicotina non abbia effetti cancerogeni, come spiegato anche in questo articolo in modo approfondito, le sostanze che vengono vaporizzate ad altissima temperatura hanno effetti malevoli per la nostra salute.

La combustione del liquido a base di glicole propilenico, glicerina e nicotina liquida, specialmente quando l’atomizzatore ha una potenza troppo elevata, può portare alla creazione di vapori pericolosi per il nostro organismo.

Per questo motivo è molto importante prestare attenzione alla potenza dell’atomizzatore, acquistare solamente dispositivi certificati per la vendita in Italia e valutare anche attentamente il contenuto del liquido che si inserisce nella sigaretta.

Spesso si sceglie il liquido sulla base del gusto e non delle sue caratteristiche, per cui vi suggeriamo sempre di leggere attentamente il suo contenuto, a prescindere dall’aroma, che potrete sempre personalizzare in un secondo momento. A tal proposito vi segnaliamo anche che esistono in commercio degli aromi concentrati che potrete diluire autonomamente con il liquido per la combustione, in modo da avere il più possibile sotto controllo le sostanze che inalate quando fumate senza rinunciare al sapore desiderato.

Se desiderate comprendere meglio la questione, vi suggeriamo di visitare la pagina dedicata agli aromi concentrati da diluire presente sul sito vapeinitaly.com, dove potrete confrontare le caratteristiche dei prodotti in commercio che vengono proposti e al contempo consultare i diversi prezzi e metodi per diluirli.

È semplice smettere di fumare tramite la sigaretta elettronica?

Se avete acquistato questo dispositivo per smettere di fumare vi sarete già resi conto che non è di certo una passeggiata.

Sebbene abbiate la possibilità di ridurre in modo graduale il quantitativo di nicotina che viene assorbito dal vostro organismo (che è una delle principali cause della dipendenza) al contempo avrete notato che la possibilità di fumare ovunque vogliate non contribuirà di certo ad eliminare la vostra gestualità.

Anche la gestualità è una delle principali cause della dipendenza da fumo e per questo motivo il passaggio alla sigaretta elettronica può essere un buon inizio del vostro percorso, ma non sarà comunque sufficiente per la maggior parte delle persone.

Quanto si risparmia con la sigaretta elettronica?

In merito al risparmio abbiamo invece buone notizie. Il costo delle sigarette tradizionali ha raggiunto cifre considerevoli (partono ormai da 5,20 € a pacchetto) e per questo motivo un fumatore abituale si troverebbe a spendere più di 35 € a settimana. Mettendo a confronto questo importo con il costo del liquido di ricarica o degli aromi concentrati da poter diluire, vi renderete subito conto che il risparmio è notevole.