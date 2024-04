SUV e Crossover: le migliori opzioni per la propria mobilità - - Look Out News

Decidere quale automobile acquistare, è tutt’altro che semplice. I potenziali acquirenti devono analizzare modelli molto diversi tra di loro, ognuno con le proprie caratteristiche. Tra le auto che hanno ottenuto più successo negli ultimi anni ci sono molti dei nuovi Crossover SUV, modelli che uniscono alcuni elementi dei SUV ad altri fattori ripresi dalle tradizionali berline. Anche i SUV veri e propri hanno saputo farsi molto spazio all’interno del mercato automobilistico.

Se volete saperne di più sui Crossover e sui SUV, non vi resta che continuare a leggere le prossime righe.

Cosa sono i SUV?

I SUV sono veicoli che presentano numerose differenze rispetto ad auto come le berline o le station wagon. Non si tratta di differenze che riguardano solo la carrozzeria, ma è tutto l’assetto a essere completamente diverso. L’assetto dei SUV (Sport Utility Vehicle) è determinato dal pianale, posto in una posizione decisamente più alta rispetto alle automobili tradizionali.

Inoltre, hanno un volume più ampio, sia all’interno dell’abitacolo, sia nel bagagliaio, e ciò li rende mezzi perfetti per coloro che viaggiano spesso in automobile.

A ciò si aggiunge spesso un motore dotato di elevate prestazioni, in grado di far attraversare senza difficoltà salite molto ripide, utilizzando funzionalità come la trazione integrale (presente solo in alcuni modelli).

Cosa sono i Crossover?

Crossover è un termine che fa riferimento a una specifica tipologia di vetture, progettate per unire in un solo mezzo caratteristiche provenienti da segmenti differenti. Di solito i crossover che si possono trovare sul mercato hanno elementi tipici delle berline e dei SUV.

Si possono riconoscere proprio perché hanno un design e una comodità che in molti punti assomigliano a quelli dei SUV, mentre la maneggevolezza in strada è più simile a quella delle berline. Un test drive potrebbe essere l’occasione giusta per mettere alla prova questi mezzi e capire se effettivamente possono rispondere alle proprie esigenze.

SUV e Crossover Volkswagen: modelli per ogni esigenza

Volkswagen è una casa automobilistica molto apprezzata dagli automobilisti, e negli ultimi anni ha ampliato il suo catalogo con diversi modelli appartenenti al segmento dei SUV e dei Crossover.

Un buon esempio è Golf 8 Variant Alltrack, un vero e proprio crossover. Le sue dimensioni lo rendono un valido mezzo per muoversi nel traffico cittadino, mentre con la sua trazione integrale riesce a offrire un’ottima esperienza di guida anche sui percorsi meno regolari.

Per chi è alla ricerca di un’auto adatta per l’uso urbano, una buona soluzione è sicuramente Nuova T-Cross, un City SUV che unisce comfort e prestazioni a misure più compatte, che rendono quest’auto particolarmente agile e versatile nel traffico.

I numerosi SUV di Volkswagen si presentano come delle perfette alternative per chi ama viaggiare su quattro ruote. Si va dal Nuovo T-Roc, un SUV caratterizzato da un’anima sportiva, merito soprattutto del suo performante motore, al SUV Coupé Taigo, che si riconosce per il suo design raffinato.

Se desiderate avere un abitacolo spazioso e confortevole, un modello da tenere in considerazione è Tiguan, disponibile anche nella versione Tiguan Allspace. Infine, non va di certo dimenticata Nuova Touareg, che con la sua struttura e i suoi sistemi di assistenza alla guida è pronta a portarci davvero ovunque.

Potete conoscere tutte le specifiche tecniche di questi modelli sul sito ufficiale di Volkswagen.