Una tazzina di caffè perfetta e quando vuoi - - Look Out News

Quello del caffè espresso in Italia è un rito irrinunciabile che unisce tradizione e tecnologia per la preparazione di una bevanda dall'aroma coinvolgente che rappresenta un momento di stop dello stress della vita quotidiana, l'inizio della giornata o la fine di una bella cena tra amici.

Ci sono tante maniere di prepararlo che cambiano da un Paese all'altro, ma il made in Italy si fa sentire davvero in ogni tazzina. Qualcuno preferisce la napoletana altri la moka ma sempre più persone scelgono la praticità della macchina per il caffè espresso con le cialde che offre la stessa qualità del bar.

È una soluzione che permette una scelta più ampia di miscele con la standardizzazione dei caricatori e grazie allo sforzo di tante aziende che puntano su questo tipo di prodotto.

La tecnologia al servizio del caffè

Preparare un buon caffè in Italia è d'obbligo e siamo abituati a gustarlo sempre di altissimo livello. Per questo le macchine per l’espresso in cialde mettono in campo tutto il know-how e l'esperienza disponibile per creare un gusto rotondo e coinvolgente, il giusto livello di schiuma e per rispettare la tostatura ideale delle migliori marche che realizzano cialde.

Le miscele più blasonate hanno le caratteristiche ideali per offrire un'esperienza gustativa indimenticabile. Per molti il rito del caffè è ancora legato alla tradizione della moka, con tutto il fascino della preparazione del filtro e a quella della napoletana che ha tutta una sua scuola che ha reso il caffè italiano famoso nel mondo.

I tempi della vita moderna però spesso non sono compatibili con tutti i passaggi necessari per preparare in casa il caffè nello stile tradizionale e il palato si è spostato in una direzione più moderna abituandosi sempre di più al gusto della tazzina del bar.

Questi due fattori uniti hanno spinto una sempre più ampia diffusione della macchina per il caffè elettronica per preparare questa gustosa bevanda.

Bastano pochi minuti di attesa, senza bisogno di nessuna esperienza, per ottenere un caffè dal gusto unico e inconfondibile, unito alla possibilità di sperimentare con diverse miscele preparate dai grandi maestri per gustare sempre un caffè diverso ma soddisfacente.

Caricare le cialde è un'operazione semplicissima. Bastano pochi gesti e nel giro di un paio di minuti il caffè è pronto, rendendola una soluzione perfetta per chi non può fare a meno di questa bevanda a casa, ma anche per chi al lavoro o in ufficio vuole ottimizzare i tempi.

Le cialde realizzate in alluminio speciale per alimenti sono semplicissime da usare, igieniche e offrono una fragranza del caffè sempre ideale.

Sono un sistema per conservare le sue caratteristiche come il profumo inconfondibile e un gusto unico, un'ottima soluzione da soli o quando si hanno ospiti.

È possibile scegliere tra tantissime tipologie differenti di miscela, da quelle classiche tradizionali a quelle un po' più particolari che sempre più di frequente stuzzicano la fantasia dei veri intenditori, anche con edizioni limitate.

Come funziona la macchina per il caffè espresso

Il funzionamento di questi piccoli ma indispensabili elettrodomestici è molto semplice. C'è un serbatoio per l'acqua che deve essere sempre scelta con la massima cura, pura e priva di sali per mantenere intatte le caratteristiche organolettiche del caffè e non lasciare retrogusti.

Dalla vaschetta viene prelevata l’acqua, riscaldata ad alta temperatura attraverso una resistenza. Il liquido non viene in contatto diretto con la parte elettrica, ma passa attraverso un condotto di una lega speciale che non contamina la bevanda ed è sterile al 100%.

Attraverso un ugello viene spinte fori praticati nella capsula dal diffusore. Da lì il caffè gocciola attraverso un collettore fino alle tazzine.

Con questo tipo di macchinette è possibile ottenere una bevanda perfetta per una singola persona o anche per due insieme, scegliendo in base al modello se utilizzare uno o due ugelli. Il caffè è anche un rito che si gusta in compagnia.

Anche la manutenzione è semplicissima, perché è sufficiente pulire periodicamente l'erogatore per eliminare i residui ed evitare che fermentino, riducendo al minimo il rischio di una contaminazione incrociata, cioè che due aromi si mescolino. Per fare questo ci sono speciali kit e prodotti innocui ed efficaci che si usano per rimuovere calcare e residui.

È un fatto di igiene e di rispetto per il lavoro minuzioso con cui vengono preparate le miscele e selezionati i chicchi migliori destinati al nostro mercato.

Aprendo le cialde si può sentire tutto l’aroma della tostatura appena fatta per offrire sempre un'esperienza unica e inconfondibile.

La qualità dei prodotti è altissima, per questo la tecnologia impiegata nella realizzazione delle macchinette sia per quanto riguarda l'elettronica che da parte che riscalda l'acqua è la migliore disponibile sul mercato.

Nessuno in Italia accetterebbe un caffè che non sia almeno ottimo, anche se preso di fretta. È una caratteristica che contraddistingue la nostra cultura alimentare, dove persino il consumo veloce deve rispettare regole importanti e imprescindibili.

Un buon caffè al mattino cambia completamente la giornata ai veri appassionati e poterselo gustare appena svegli in casa è un'esperienza a cui nessuno vorrebbe rinunciare.

I modelli disponibili sono stati pensati per tantissimi tipi di persone, da chi fa un consumo saltuario di questa bevanda aromatica a chi invece proprio non parte se non comincia con una tazzina fumante.

Per questo sono state implementate soluzioni che si adattano a ogni tipo di abitudine, dalle macchinette autopulenti che con un getto di vapore ad altissima temperatura rimuovono ogni traccia di residuo a quelle più classiche che richiedono un po' più di attenzione, ma restano infinitamente più comode della classica moka.

Inoltre, le macchinette per il caffè non si limitano a consentire la preparazione di questa bevanda, ma supportano anche cialde per altre tipologie. Basti citare come tisane, tè e in alcuni modelli persino il cappuccino e cioccolata calda senza bisogno di nessuna operazione più complessa di premere i tasti della selezione, che fra l'altro è semplicissima e intuitiva.

La macchinetta per il caffè è un investimento che dura nel tempo, perché usarla diventa una piacevole abitudine sin da subito e fa rapidamente dimenticare i tempi in cui a colazione la mattina si doveva fare i conti con i fornelli, cucchiai e con la macchinetta da pulire.