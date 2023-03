Vendere su Subito: come funzionano la spedizione e il pagamento

Subito.it è una delle piattaforme più conosciute ed utilizzate dagli italiani per la compravendita di beni tra privati.

Se si ha intenzione di vendere oggetti su Subito è importante conoscere bene le modalità di spedizione e pagamento previste dalla piattaforma. In particolare per la spedizione è fondamentale scegliere il giusto imballo in modo da garantire che l’oggetto arrivi al destinatario in condizioni perfette. Il modo migliore per realizzare un imballo come si deve è procurarsi l’occorrente presso un rivenditore affidabile e in tal senso le soluzioni di Imballaggi 2000, azienda operante in questo settore da anni, rappresentano un buon punto di partenza.

Di seguito andremo a vedere come funzionano la spedizione e il pagamento dei prodotti venduti su Subito.

Come funziona la spedizione

Quando un venditore riceve una richiesta di acquisto e la transazione viene conclusa con successo, il prodotto deve essere spedito al compratore.

La spedizione del prodotto può essere effettuata tramite corriere o posta, a seconda delle preferenze del venditore e delle esigenze del compratore. Una volta che il prodotto è stato spedito, il venditore deve fornire al compratore il numero di tracking per permettergli di monitorare lo stato della spedizione.

È importante che il venditore imballi il prodotto in modo sicuro e protetto per evitare danni durante il trasporto. Inoltre, il venditore deve assicurarsi di rispettare i tempi di spedizione concordati con il compratore.

Dopo che il prodotto è stato consegnato al compratore, il venditore deve confermare la ricezione del pagamento e lasciare un feedback sulla transazione. Il feedback è un importante strumento per la reputazione del venditore su Subito.it e può influire sulla scelta degli altri utenti di acquistare da lui in futuro.

Come funziona il pagamento

Il pagamento può essere effettuato in diversi modi a seconda delle preferenze del venditore.

Il metodo di pagamento più comune su Subito.it è il bonifico bancario o il pagamento tramite circuito PayPal. Altri metodi di pagamento possono includere il pagamento in contanti, la carta di credito o il pagamento alla consegna.

Una volta che il venditore riceve il pagamento, il prodotto può essere spedito al compratore. Prima di effettuare il pagamento, il compratore deve verificare l’affidabilità del venditore e assicurarsi che il prodotto corrisponda alla descrizione dell’annuncio.

È importante che il venditore confermi la ricezione del pagamento e rispetti i tempi di spedizione concordati con il compratore. In caso di problemi o controversie riguardanti il pagamento o la spedizione, Subito.it mette a disposizione degli utenti un sistema di supporto e assistenza per risolvere la situazione in modo rapido ed efficace.

Funzionalità per avere maggiore visibilità

Per ottenere maggiore visibilità su questo sito è possibile utilizzare alcune funzioni a pagamento come “In Cima”, “In Vetrina” e “Promo 2 in 1”.

La funzione “In Cima” permette di posizionare il proprio annuncio in cima alla lista dei risultati di ricerca, aumentando la visibilità del prodotto e, di conseguenza, le probabilità di vendita. Il costo di questa funzione varia a seconda della categoria di appartenenza del prodotto e della durata dell’annuncio.

La funzione “In Vetrina” invece, permette di evidenziare l’annuncio con una grafica accattivante e posizionarlo nella sezione “In Vetrina” della categoria corrispondente, migliorando ulteriormente la visibilità del prodotto. Anche in questo caso, il costo dipende dalla categoria e dalla durata dell’annuncio.

La funzione “Promo 2 in 1” consente di combinare le funzioni “In Cima” e “In Vetrina” in un’unica opzione a un prezzo ridotto rispetto all’acquisto separato delle due funzioni.

Per utilizzare queste funzioni è necessario possedere un account su Subito.it e accedere alla sezione “Gestione Annunci” dal proprio profilo. Da qui, è possibile selezionare le funzioni desiderate e procedere al pagamento tramite carta di credito o PayPal.

Vantaggi di utilizzare l’opzione “gestita da te”

L’opzione “gestita da te” su Subito.it offre numerosi vantaggi per i venditori che vogliono gestire la propria attività di vendita in modo autonomo e personalizzato.

Innanzitutto, questa opzione consente di risparmiare tempo e denaro, poiché il venditore avrà la possibilità di risparmiare sulle spese di spedizione o potrà fare pagare in contrassegno. Ciò significa che potrai scegliere il vettore più adatto per le tue singolari esigenze e riuscirai a risparmiare fino ad un 70% sulle tue spedizioni riuscendo quindi ad avere la certezza di ottenere sempre le migliori tariffe disponibili.