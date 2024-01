A chi è adatto il noleggio a lungo termine? - - Look Out News

Il noleggio di auto e veicoli a lungo termine è un argomento sempre più caldo nel mondo automotive e mobilità, e le motivazioni nel corso degli anni sono cambiate profondamente. Questo strumento, ancora poco utilizzato nel nostro paese, presenta però specifici vantaggi che possono aiutare diverse tipologie di persone.

In questo articolo analizzeremo proprio quali sono le categorie di persone che beneficiano maggiormente di questo strumento!

Persone con lavori di mobilità

Sono molti i mestieri e le professioni che richiedono mobilità territoriale e spostamenti frequenti, non solo nella stessa area geografica ma magari in paesi o regioni diverse. Per questo tipo di persona un noleggio a lungo termine può essere davvero efficiente e conveniente: anziché dover cambiare regione o nazione per il proprio lavoro, portandosi dietro letteralmente tutta la casa e dovendosi occupare anche dell’auto, basta noleggiare il veicolo giusto per il numero di settimane o di mesi necessario, per poi restituirlo comodamente al termine del contratto di locazione.

Professionisti ed imprenditori

In una categoria simile ci sono professionisti ed imprenditori, e il motivo è presto detto: il costo di un noleggio auto o del noleggio di una flotta di mezzi è almeno parzialmente deducibile dalle tasse, e comporta un notevole vantaggio economico e fiscale per chi utilizza questo sistema per la propria attività professionale.

I tabellari sono continuamente aggiornati, ma in questo articolo puoi trovare la normativa più aggiornata in modo semplice e chiaro. Ovviamente, il nostro consiglio è sempre di confrontarti con il consulente del noleggio per chiarire le tue necessità e creare il miglior piano possibile su misura per le tue necessità. Uno dei servizi che garantisce le tariffe più competitive anche per i professionisti è il noleggio a lungo termine offerto da Galdieri Rent, una vera e propria istituzione del settore.

Per chi cerca convenienza e trasparenza dei costi

Di convenienza del noleggio auto a lungo termine abbiamo già parlato in un nostro articolo, che puoi recuperare qui, ma quel che possiamo dire è che tra inflazione, tempi di attesa per l’acquisto di un’auto, svalutazione del bene oggi il noleggio è più conveniente che mai.

Non solo: se possedendo un’auto è necessario mettere a budget un certo costo per assicurazione, bollo, manutenzione ordinaria e soprattutto straordinaria (ed è molto difficile calcolare preventivamente quanto possano costare queste attività, soprattutto se impreviste), con il noleggio a lungo termine tutti i costi sono trasparenti e fissati all’inizio del contratto.

Per chi desidera zero sorprese

Come abbiamo detto poco fa, tutta la manutenzione e la burocrazia è già prevista dal contratto di noleggio del veicolo a lungo termine. Questo significa che l’utente di questo tipo di servizi non avrà mai brutte sorprese a livello economico: ogni voce di spesa è preventivata e scelta in anticipo, per creare un canone fisso, su misura e sempre trasparente per l’utente.

Se il tuo budget per la gestione dell’auto non è ampissimo, oppure se hai bisogno di controllare minuziosamente ogni voce di spesa, non possiamo che consigliarti questa tipologia di noleggio, perché ti darà il massimo grado di controllo sui costi di utilizzo dell’auto: del resto, l’unica voce di spesa non inclusa è il carburante.

Per chi cerca un'alternativa affidabile e conveniente alla proprietà di un veicolo, il noleggio auto e il noleggio a lungo termine offrono soluzioni ideali. Con l'evoluzione delle esigenze di mobilità e la crescente complessità delle normative fiscali, queste opzioni rappresentano una scelta saggia per una varietà di individui e imprese. Che tu sia un professionista in movimento, un imprenditore che cerca vantaggi fiscali o semplicemente una persona attenta ai costi, il noleggio a lungo termine offre trasparenza, controllo e convenienza senza sorprese sgradite