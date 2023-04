Accessori auto, i 5 must have che implementano la funzionalità e ottimizzano gli spazi - - Look Out News

La stagione dei lunghi "ponti" festivi e delle vacanze è già iniziata e, in vista degli spostamenti verso le località turistiche, si inizia a organizzare la dotazione dell’auto, il mezzo ideale per viaggiare in completa autonomia e senza preoccuparsi del peso dei bagagli.



In direzione delle vacanze: gli accessori indispensabili per equipaggiare l’auto

Quando si decide di andare in vacanza viaggiando in macchina, è importante occuparsi dei dettagli che accrescono il comfort del guidatore e dei passeggeri: aggiungere alla dotazione di serie alcuni utili accessori, interni ed esterni, farà in modo che l’intero percorso si svolga in sicurezza e senza intoppi.

Si può iniziare esaminando lo stato della tappezzeria e decidere di coprire i sedili con apposite foderine che, oltre a proteggere i rivestimenti dall’usura, contribuiscono a rinfrescare il look dell’abitacolo interno.

Indispensabili complementi alla sicurezza e all’igiene, i tappetini possono essere scelti in tessuto, per un tocco di eleganza, oppure in gomma per il massimo della praticità.

Si passa quindi a controllare lo stato di efficienza delle spazzole tergicristallo per garantire la sicurezza di guida anche in caso di pioggia; se invece si va verso un clima caldo e assolato, si possono montare tendine parasole sui finestrini, migliorando in modo significativo le condizioni di viaggio dei passeggeri.

Tutte le caratteristiche di un accessorio multifunzionale e di facile manutenzione

Pratica e maneggevole, la vasca per bagagliaio si installa in pochi minuti, adattandosi alle dimensioni di qualsiasi cofano; essendo dotata di bordi rialzati, estende l’effetto protettivo anche ai lati dell’area destinata al trasporto, evitando danni al rivestimento.

Ma i vantaggi offerti dall’utilizzo di questo accessorio sono anche altri:

• in primo luogo, ha un peso contenuto, che non incide sul carico complessivo del veicolo;

• svolge un effetto di salvaguardia del fondo dell’auto per i danni derivanti dal versamento accidentale di liquidi o dai ristagni di umidità;

• evita la formazione di macchie causate dal deposito di sporco e residui sul rivestimento;

• previene lo sviluppo delle muffe e la diffusione di odori sgradevoli.

Realizzata in uno speciale materiale termoplastico gommato, la vasca baule auto è lavabile con acqua e detergente, asciuga rapidamente e, in pochi minuti, può essere riposizionata nella sua collocazione utile.

Come pianificare il perfetto road trip verso le vacanze

Non basta verificare la funzionalità tecnica del veicolo per rendere sicuro e rilassante un viaggio in auto, ma è necessario anche garantire la disponibilità degli oggetti immediatamente più utili al guidatore e ai passeggeri.

Quando poi si viaggia con molti bagagli, attrezzare l’auto con una protezione che abbia misure adeguate a quelle del cofano assegna al percorso una serenità che, diversamente, potrebbe non esserci.

Un simile accessorio, infatti, permette di sistemare anche gli oggetti più ingombranti in modo ordinato e razionale, abbinando la robustezza dei materiali costruttivi alla flessibilità delle dimensioni, proposte in versione standard o personalizzabili sulle diverse marche di auto.

