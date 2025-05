Assicurazione moto scaduta? Quindici giorni è il periodo di tolleranza in cui si può continuare a circolare - - Look Out News

L’RC moto resta valida anche dopo la scadenza? Il dubbio è piuttosto comune tra i motociclisti: ecco qualche informazione in più, allora, sul periodo di tolleranza: cos’è, quanto dura, a cosa serve, come farvi ricorso.

Cosa prevede il periodo di tolleranza in caso di assicurazione moto scaduta

Con periodo di tolleranza, parlando di assicurazioni moto, si intende quell’intervallo di tempo di quindici giorni durante il quale l’RC moto rimane attiva anche se la polizza originariamente stipulata dal motociclista è scaduta e non è stata ancora rinnovata o sostituita con una nuova. Si tratta di una doppia tutela: per chi guida le due ruote che può continuare a circolare anche se ha dimenticato di provvedere al rinnovo dell’assicurazione moto e, più in generale, per gli utenti della strada per non rischiare che si vedano negato il risarcimento in caso di incidente o sinistro.

Importante da sapere è, però, che i quindici giorni di RC moto gratuiti dopo la scadenza coprono solo la responsabilità civile appunto e, cioè, i danni causati a terzi. Non sono incluse tutte le altre garanzie accessorie presenti nel contratto originario. Questo vuol dire che se anche la polizza originaria era estesa a furto, incendio, atti vandalici, danni da eventi naturali o soccorso stradale tali coperture accessorie cessano con lo scadere dell’assicurazione e non sono ricomprese nel periodo di tolleranza. Se nei quindici giorni di validità gratuita dell’RC moto il veicolo viene rubato o danneggiato, cioè, non è previsto alcun risarcimento per il motociclista.

La ratio del periodo di tolleranza di quindici giorni, vale la pena ribadirlo, è del resto tutelare chi guida la moto con assicurazione scaduta ma soprattutto i terzi da eventuali danni.

I quindici giorni di estensione gratuita della RC moto sono sempre previsti?

Tutte le polizze moto prevedono tale copertura aggiuntiva gratuita, non è necessario che sia esplicitato nel contratto o al momento di stipula: è direttamente un articolo del Codice delle Assicurazioni Private, infatti, a disciplinare la materia. Più volte sia delle sentenze della Cassazione e sia delle circolari ministeriali sono intervenute a fornire chiarimenti sulla continuità della copertura assicurativa anche in caso di scadenza della polizza. Le ultime, in particolare, hanno chiarito che i quindici giorni di estensione gratuita dell’assicurazione moto dopo la scadenza si applicano anche in caso di polizze speciali come le polizze moto semestrali o le polizze moto con pagamento frazionato. Tutte le compagnie assicurative, insomma, devono farsi carico di garantire il periodo di tolleranza ai propri clienti per quindici giorni in caso di mancato rinnovo della polizza scaduta.

Per i clienti, invece, il consiglio è di non ritardare troppo il rinnovo dell’assicurazione moto o, nel caso in cui si sia interessati a cambiare, la scelta del nuova compagnia assicurativa dal momento che, come si è visto, nei quindici giorni di prolungamento gratuito dell’RC moto si può continuare a circolare senza incorrere in sanzioni ed essendo coperti per danni a terzi in caso di sinistri ma non si è tutelati a trecentosessanta gradi come avendo attiva la polizza scelta per la propria moto.