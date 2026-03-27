Batteria da trazione: il cuore pulsante, energetico e vibrante di ogni carrello elevatore - - Look Out News

L’arresto improvviso del muletto danneggia il flusso logistico di qualsiasi magazzino, soprattutto quando il guasto sopraggiunge durante la fase di carico o scarico della merce. Questo problema non rallenta soltanto il processo di movimentazione, ma incide anche sull’efficienza e sulla produttività della catena di distribuzione.

Il guasto inaspettato non si può derubricare come semplice incidente quando coinvolge una batteria da trazione. Un dispositivo essenziale per il funzionamento di un carrello elevatore perché l’accumulatore energetico garantisce l’autonomia operativa e la continuità di servizio.

Nella maggior parte dei casi, il fermo macchina è provocato dal degrado strutturale del sistema energetico. Un imprevisto che le imprese possono prevenire col monitoraggio delle cariche e degli interventi regolari di manutenzione.

Le operazioni di stoccaggio e smistamento non prevedono interruzioni perché l’intera supply chain ruota attorno alla corretta movimentazione delle merci. Un’attività indispensabile, ma condizionata dalla piena operatività dei muletti alimentati con delle specifiche batterie da trazione.

La struttura interna dei sistemi energetici e i componenti chiave degli accumulatori

Le batterie da trazione dei carrelli elevatori possiedono un apparato strutturale piuttosto complesso e articolato. Ciascuna unità è composta da una serie di celle elettrochimiche collegate tra loro e disposte all’interno di un cassone metallico rivestito con del materiale plastico antiacido.

All’interno degli accumulatori vengono ospitate le piastre immerse nelle apposite soluzioni liquide costituite da acqua ed acido solforico. Gli elettrodi positivi racchiudono i composti chimici che producono la corrente elettrica, mentre i catodi ne favoriscono sia l’accumulo che il rilascio verso il motore.

Questa conformazione garantisce una maggiore durata della carica ed un resistenza meccanica superiore. Tuttavia, la stabilità del processo è determinata dalla solidità dei separatori posti tra le piastre.

Gli impatti dei cicli di ricarica sulla longevità dei sistemi energetici utilizzati dai carrelli elevatori

Le fasi di rigenerazione richiedono la massima attenzione perché rientrano tra le procedure più rilevanti per l’integrità delle piastre in piombo. Gli accumulatori, inoltre, si devono ricaricare soltanto quando i livelli residui di energia scendono al di sotto del 20% della capacità totale.

Le interruzioni o le ricariche parziali danneggiano il sistema perchè provocano la formazione dei cristalli di solfato di piombo. Dei composti chimici che bloccano il passaggio dell’elettricità e isolano le piastre dalla soluzione elettrolitica.

Quando le prestazioni delle batterie da trazione calano si possono contattare i professionisti di Padana Accumulatori specializzati nella manutenzione e nella rigenerazione dei sistemi energetici utilizzati dai muletti.

La resa energetica dell’accumulatore non dipende soltanto dalla corretta gestione del tempo di ricarica, ma anche dalla compatibilità tra la tensione elettrica e la capacità della batteria stessa perché gli squilibri di voltaggio surriscaldano i componenti interni.

La manutenzione ordinaria e il rabbocco dell’acqua demineralizzata

L’elettrolito richiede un controllo sistematico e periodico perché una parte del liquido tende ad evaporare durante la fase di ricarica. Questo processo causa la progressiva ossidazione della parte superiore della piastra e il degrado irreversibile della cella di accumulo energetico.

I rimbocchi devono avvenire al termine della rigenerazione, quando la soluzione elettrolitica non può fuoriuscire dal tappo perché occupa un volume ridotto all’interno del vaso di contenimento.

L’unico liquido adoperabile per questa specifica operazione è l’acqua demineralizzata conservata nelle apposite cisternette in plastica per lo stoccaggio dei liquidi deionizzati privi di impurità nocive per gli accumulatori.

Un altro compito essenziale per la manutenzione ordinaria di una batteria da trazione è la pulizia della superficie esterna del cassone, dove i residui acidi causano delle frequenti dispersioni di corrente elettrica.

Per evitare fermi improvvisi e costosi rallentamenti operativi, ogni batteria da trazione deve essere sottoposta a controlli programmati, ricariche corrette e interventi tempestivi. Solo una gestione attenta dell’accumulatore consente ai carrelli elevatori di mantenere prestazioni elevate, ridurre i consumi e garantire continuità alle attività logistiche quotidiane in ogni turno lavorativo.