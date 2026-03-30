Chi può rilasciare l'attestato di prestazione energetica e quali competenze sono richieste - - Look Out News

Non tutti i documenti sono uguali. Alcuni si ottengono compilando un modulo, altri richiedono competenze che si costruiscono in anni di studio e pratica sul campo. L'attestato di prestazione energetica appartiene alla seconda categoria: è un atto che ha valore legale, incide sul mercato immobiliare e porta con sé responsabilità precise. Sapere chi può firmarlo, e perché non chiunque può farlo, è il primo passo per capire quanto peso abbia davvero quel documento.

Chi può rilasciare l'attestato di prestazione energetica secondo la normativa

La legge italiana non lascia spazio all'improvvisazione. Nel processo di certificazione energetica degli edifici intervengono figure professionali che possiedono competenze tecniche specifiche nel campo dell'efficienza energetica e dell'analisi degli impianti. La normativa stabilisce infatti che l'Attestato di Prestazione Energetica possa essere redatto esclusivamente da tecnici abilitati e iscritti agli ordini professionali, in grado di valutare correttamente le caratteristiche energetiche dell'immobile. La definizione delle responsabilità professionali e dei requisiti necessari per svolgere questa attività emerge con maggiore chiarezza osservando i criteri che regolano chi può rilasciare l'attestato di prestazione energetica , un ambito in cui formazione tecnica, competenze progettuali e conoscenza della normativa energetica si intrecciano nella valutazione dell'edificio.

Il riferimento normativo principale è il D.P.R. 75/2013, che definisce i requisiti professionali minimi. Possono svolgere l'attività di certificazione energetica i tecnici abilitati iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore energetico, le società di servizi energetici accreditate e gli organismi qualificati per attività di ispezione nel campo delle costruzioni e degli impianti. Ogni soggetto abilitato risponde direttamente della correttezza del documento che firma, con conseguenze che spaziano dalla sanzione amministrativa alla responsabilità penale.

Il ruolo dei tecnici certificatori nella valutazione energetica degli edifici

Il certificatore energetico non è un compilatore di moduli. È un professionista che entra fisicamente nell'immobile, lo osserva, lo misura, lo interroga. Il sopralluogo non è facoltativo: è obbligatorio per legge e deve essere documentato con data e verbale firmato dal proprietario. Senza questa fase, l'attestato non vale nulla, anzi espone chi lo ha redatto a sanzioni che possono arrivare fino a 4.200 euro e a provvedimenti disciplinari da parte dell'ordine professionale di appartenenza.

L'APE ha lo stesso valore giuridico di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Chi lo firma si assume una responsabilità diretta, civile e penale: un attestato falso o redatto con dati non veritieri può comportare fino a un anno di reclusione. È in questo quadro di responsabilità che si inserisce il lavoro di strutture come Casa Energia Green, dove la rete di tecnici accreditati nelle Regioni opera seguendo procedure standardizzate che garantiscono sopralluogo, raccolta dati e deposito ufficiale dell'attestato nel rispetto pieno della normativa vigente.

Ingegneri, architetti e geometri: le figure abilitate alla certificazione energetica

La certificazione energetica non è appannaggio di una sola categoria professionale. Possono ottenerla ingegneri civili ed edili, architetti, geometri, periti tecnici e altri professionisti in possesso di titoli equipollenti previsti dalla normativa. Il requisito comune è l'iscrizione all'ordine o al collegio professionale e l'abilitazione all'esercizio della professione.

Per chi non appartiene a questi ordini esiste un percorso alternativo: frequentare un corso di formazione riconosciuto dal Ministero competente, della durata compresa tra 60 e 80 ore, e superare un esame finale con prova scritta e orale. Non è una scorciatoia: è un percorso strutturato che richiede studio delle tecnologie costruttive, conoscenza della normativa energetica e padronanza dei software certificati dal Comitato Termotecnico Italiano. I certificatori abilitati sono iscritti in appositi elenchi tenuti dalle Camere di Commercio e sono tenuti a rispettare un codice deontologico fondato su trasparenza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.

Quali verifiche vengono effettuate per determinare la classe energetica

La classe energetica di un immobile non nasce da una stima. Nasce da dati: spessore e tipologia dell'isolamento, qualità degli infissi, efficienza degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, orientamento dell'edificio, presenza di fonti rinnovabili. Ogni parametro contribuisce a costruire un quadro preciso delle prestazioni energetiche dell'abitazione nel corso dell'anno.

Questi dati vengono elaborati attraverso software certificati dal CTI, che restituiscono l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio. È da questo indice che dipende la lettera sull'attestato, dalla A4 alla G, con tutto ciò che quella lettera comporta in termini di valore di mercato, costi di gestione e attrattività per acquirenti e locatari. Un calcolo sbagliato, dati raccolti male o un sopralluogo superficiale possono falsare il risultato e portare a conseguenze concrete su una compravendita o su un contratto di affitto.

Perché la certificazione energetica è richiesta nelle compravendite immobiliari

L'obbligo è chiaro: senza APE non si vende, non si affitta, non si conclude il rogito. Le sanzioni per chi non rispetta questa norma sono tutt'altro che simboliche. La mancata allegazione dell'attestato a un contratto di compravendita espone venditore e acquirente a una sanzione solidale che può arrivare fino a 18.000 euro. Per i contratti di locazione la forbice va da 1.000 a 4.000 euro.

Ma l'APE non è solo un obbligo. È uno strumento informativo che permette all'acquirente di sapere cosa sta comprando davvero: quanto consumerà quella casa, quanto costerà mantenerla, se vale la pena investire in interventi di miglioramento. In un mercato sempre più attento all'efficienza energetica, avere un attestato solido e affidabile è una garanzia per tutte le parti coinvolte nella transazione.

Il ruolo della certificazione energetica nella trasparenza del mercato immobiliare

Ogni APE emesso aggiunge un tassello alla conoscenza collettiva del patrimonio edilizio italiano. I dati confluiscono nel SIAPE, il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica gestito da ENEA, che fotografa anno dopo anno lo stato energetico degli edifici del Paese. È grazie a questa infrastruttura che si possono misurare i progressi, identificare le criticità e orientare le politiche di riqualificazione.

Per il singolo proprietario, l'attestato è la risposta a una domanda concreta: in che condizioni energetiche si trova il mio immobile? Per il mercato nel suo insieme, è lo strumento che rende confrontabili edifici diversi, che premia chi investe nell'efficienza e che spinge gradualmente verso un patrimonio edilizio più sostenibile. Un documento tecnico che, nel tempo, sta diventando qualcosa di più: la misura di quanto seriamente un Paese prende il proprio futuro energetico.