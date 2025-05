Come creare uno spazio living originale: dalla scala interna agli oggetti d’arte - - Look Out News

Arredare un soggiorno sembra semplice, ma non lo è. Specie se si ricercano originalità, visione d’insieme e attenzione ai dettagli. Lo spazio living è il contesto ideale per esprimere un proprio stile, a partire da scelte strutturali audaci fino al posizionamento del singolo oggetto d’arredo.

Come rendere un soggiorno originale e diverso dal solito: dalla scala agli oggetti d’arte

Scale moderne come complemento d’arredo

Da questo punto di vista un soggiorno è la zona ideale dove inserire elementi d’arredo davvero unici come può essere una scala moderna. Questa anziché ingombrare, può essere un punto focale straordinario, specie se è una di quelle con linee decorative particolari e leggerezza strutturale come la scala a giorno oppure elicoidale o a chiocciola. La loro forma sinuosa infatti, trasmette un tocco scultoreo e dinamico allo spazio. Esistono naturalmente altre tipologie di scale da interni che possono cambiare l’arredo di una casa, rivolgiti a dei professionisti di settore (approfondisci qui la conoscenza con ScaleItalia), se ne stai cercando una che si adatti al tuo arredamento e che sia anche funzionale.

Perché mettere una scala in un soggiorno: estetica e funzionalità

Una scala d’arredo, se ben progettata, rappresenta un elemento particolarissimo e distintivo del soggiorno. La si può installare se la casa è su più piani oppure se è collegabile a un soppalco residenziale o una mansarda. La stessa può anche diventare un oggetto d’arredo ed è perfetta per personalizzare l’ambiente. Se la casa ha un soggiorno, tipo open space, come quelli presenti in questo catalogo, allora svolge una funzione di connessione visiva fra le varie aree, creando un dialogo armonioso fra la zona relax e le altre parti.

Mobili e complementi d’arredo insoliti

Naturalmente per quanto bella e funzionale non basta a fare di un salotto uno spazio unico. Cos’altro si può aggiungere? I mobili non sono più massici e imponenti, ma hanno forme particolari con elementi bifacciali o planimetrie a tetris. Ma se c’è da sbizzarrirsi con la creatività su questo sito non mancano le proposte. I tavolini bassi trasformabili e versatili vanno a sostituire il tavolone tradizionale. Anche i divani non sono più a pezzo unico, ma se ne trovano con forme sinuose o caratteristiche come quelle a fagiolo o a vis a vis per trasmettere un senso anche di convivialità.

Punti luce, quadri e oggetti d’arte

Contano poi, sempre nell’ottica dello stupire, le forme di illuminazione che oggi sono sempre più estrose. Punti luce che sono inseribili in vari spazi, controsoffitti illuminati, sospensioni multiple e binari elettrificati. Ancora cosa si può mettere in uno spazio living per renderlo particolare? Dei quadri colorati e modernissimi o una libreria a giorno moderna e funzionale. Anche tessili insoliti come plaid e tappeti catturano l’attenzione così come la presenza di oggetti rari, ricordi oppure pezzi d’arte posizionati con criterio e finezza.

Lifestyle e casa: come arredare lo spazio domestico in modo equilibrato

Il soggiorno è solo uno dei tanti locali che richiede cura nell’arredamento, ma in realtà tutti gli spazi devono basarsi sui concetti di benessere e di stile. Ecco, perché sarebbe sempre un buon inizio partire dal concetto di lifestyle e casa per capire come dare una patina personale all’abitazione. Ci sono vari modi per curare lo spazio, l’arredo, l’illuminazione, i colori e la mobilia. In questa guida puoi tu stesso annotarti quei dettagli o quegli accessori, che magari ti mancano e che possono rendere funzionali i tuoi ambienti domestici.

Un soggiorno realmente unico si costruisce anche attraverso riferimenti culturali e ricordi personali. Pezzi d’arte selezionati, magari di artisti emergenti o di artisti locali, raccontano storie e radici, dando profondità all’ambiente. Fotografie in bianco e nero di momenti significativi, oggetti artigianali provenienti da viaggi o mercatini e librerie piene di volumi scelti con cura sono tutti elementi che prendono la dimensione di dettagli intimi e autentici. È importante che questi oggetti siano posizionati con attenzione, creando accumuli ricchi di significato, evitando il casuale disordine. La collezione di pezzi unici, combinata con l’estetica generale, trasmette un senso di calore, di identità e di cultura personale, rendendo il soggiorno non solo bello ma anche profondamente “vivo”.