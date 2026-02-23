Come prendersi cura delle proprie unghie e migliorare l’aspetto delle mani - - Look Out News

Torniamo a parlare di estetica, dopo il nostro articolo sui cosmetici coreani, per parlarvi di come prendervi cura delle vostre unghie. Le mani sono una delle prime parti del corpo che gli altri notano per questo, oltre alla forma e al colore dello smalto, è fondamentale curare la salute dell’unghia, così da valorizzare l’intero aspetto delle vostre mani. Avere mani lisce, curate e ben idratate non solo migliora l’estetica, ma riflette anche un’attenzione generale al benessere personale.

1. Alimentazione e crescita naturale

Una crescita sana delle unghie parte dall’interno. Così come i capelli, anche queste necessitano di nutrienti specifici per risultare forti ed esteticamente gradevoli. Proteine, vitamine del gruppo B e minerali come zinco e ferro sono essenziali: ne parla approfonditamente l’articolo https://accademiaunghie.it/3-cose-che-devi-sapere-per-velocizzare-la-crescita-delle-unghie/, che offre indicazioni utili su come sostenere naturalmente la loro crescita attraverso l’alimentazione e altri accorgimenti. Integrare nella dieta alimenti come uova, spinaci, noci, pesce e legumi può fare la differenza nel tempo: questi cibi sono ricchi di nutrienti necessari per la rigenerazione cellulare e per rinforzare la matrice ungueale. Anche un corretto apporto di acqua è fondamentale: la disidratazione si riflette spesso in un’unghia fragile e opaca.

2. Igiene e routine quotidiana

La base di una mano bella è una manicure pulita e regolare. Questo non significa trattamenti costosi, ma piuttosto buone abitudini quotidiane:

Lavate regolarmente le mani , ma senza esagerare: l’acqua calda e i detergenti aggressivi possono seccare pelle e l’unghia. Preferite saponi delicati.

, ma senza esagerare: l’acqua calda e i detergenti aggressivi possono seccare pelle e l’unghia. Preferite saponi delicati. Asciugate sempre bene le mani , soprattutto tra le dita: l’umidità residua può favorire infezioni.

, soprattutto tra le dita: l’umidità residua può favorire infezioni. Rimuovete con delicatezza lo smalto vecchio con solventi senza acetone, che tendono a seccare l’unghia.

con solventi senza acetone, che tendono a seccare l’unghia. Usate una spazzola morbida per pulire sotto le, evitando di scavare o graffiare, per prevenire danneggiamenti.

3. Idratazione e protezione

Le mani sono esposte a molte sollecitazioni: acqua, detersivi, freddo, sole. Questo può portare a secchezza della pelle e dell’unghia, con conseguente sfaldamento e rottura. Per prevenire questi problemi:

Applicate creme idratanti più volte al giorno, soprattutto dopo aver lavato le mani. Aiuta molto a mantenere una buona salute della pelle

più volte al giorno, soprattutto dopo aver lavato le mani. Aiuta molto a mantenere una buona salute della pelle Utilizzate oli specifici , come olio di jojoba o vitamina E, massaggiandoli delicatamente. Questo migliora l’elasticità dell’unghia e previene le pellicine.

, come olio di jojoba o vitamina E, massaggiandoli delicatamente. Questo migliora l’elasticità dell’unghia e previene le pellicine. In inverno o durante lavori domestici, indossate guanti protettivi: proteggono mani e unghie dall’aggressione di detergenti e freddo intenso. Può essere utile fare degli impacchi ad hoc, come si legge in questo link.

4. Forma e trattamenti estetici

La forma dlel’unghia può influenzare l’aspetto complessivo delle mani. Scegliete una forma che si adatti alla vostra mano e alle vostre attività quotidiane:

Una forma quadrata o squoval (quadrate con lati leggermente arrotondati) sono eleganti e stabili.

(quadrate con lati leggermente arrotondati) sono eleganti e stabili. Una forma ovale o a mandorla allungano visivamente le dita, perfette per mani più piccole.

Limare sempre in una sola direzione evitando movimenti avanti e indietro che possono causare microfratture. Per migliorare l’aspetto generale, potete optare per trattamenti come base rinforzante trasparente, smalti tenui o semipermanenti, ma ricordate sempre di concedere alle unghie delle pause per respirare.

4. Segnali di unghie danneggiate e quando intervenire

Dopo aver curato la routine di idratazione e protezione, è importante saper riconoscere i segnali che indicano un’eventuale sofferenza delle unghie e la necessità di intervenire con trattamenti mirati o un consulto specialistico. Unghie fragili, che si sfaldano facilmente o presentano stratificazioni, sono un segnale comune di indebolimento strutturale. Cambiamenti di colore, come ingiallimenti, macchie o aloni biancastri, possono invece indicare infezioni fungine o carenze nutrizionali.

Un altro campanello d’allarme è la comparsa di dolore, gonfiore o arrossamento alla base dell’unghia, che può suggerire la presenza di infiammazioni o infezioni batteriche. Unghie deformate o con solchi longitudinali e trasversali potrebbero riflettere traumi fisici o disturbi più complessi, per i quali è consigliabile rivolgersi a un dermatologo o a un centro specializzato in tricologia ungueale.

In presenza di questi segnali, evitare l’automedicazione e affidarsi a professionisti assicura una diagnosi corretta e un trattamento efficace. Prevenire è sempre meglio che curare, e una manutenzione attenta può evitare che i problemi più comuni si aggravino nel tempo.

Con una buona conoscenza dei segnali d’allarme, si potrà proseguire nella scelta consapevole della forma e dei trattamenti estetici più adatti alle esigenze delle vostre unghie, come vedremo nel prossimo paragrafo.