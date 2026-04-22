Come unire due foto in un unico file pdf: guida completa - - Look Out News

C'è un momento in cui quasi tutti ci siamo trovati nella stessa situazione: dover inviare due foto come se fossero un unico documento, e non sapere bene come fare. Magari è il fronte e il retro della carta d'identità per un'iscrizione online, magari sono due scansioni per una pratica burocratica che non può attendere oltre. Il risultato è sempre lo stesso: si perde tempo, si mandano file separati sperando che vada bene, e spesso non va bene. Eppure, capire come unire due foto in un unico file pdf è molto più semplice di quanto sembri.

Perché può servire unire due foto in un unico file pdf

I casi in cui ci si trova ad avere bisogno di questa operazione sono più di quanti si pensi. Il più classico è quello dei documenti d'identità: carta d'identità, patente, passaporto. Quasi tutte le piattaforme online – dai portali della pubblica amministrazione ai siti di noleggio auto, dalle banche alle assicurazioni – chiedono di allegare fronte e retro in un unico file. Inviare due immagini separate spesso non è accettato, e ricominciare da capo è una perdita di tempo.

Ma non è solo questione di burocrazia. Chi lavora in modo creativo sa quanto sia utile raccogliere più immagini in un portfolio ordinato, facile da inviare via email senza riempire la casella di chi riceve. E poi ci sono i contratti fotografati con lo smartphone, le ricevute da conservare, i moduli compilati a mano e scannerizzati in più parti. Un pdf unico è sempre più professionale, più leggibile e di certo più comodo da archiviare.

Come unire due foto in un pdf online gratis, passo dopo passo

Il metodo più rapido (e gratuito) per capire come unire due foto in un unico file pdf passa da strumenti online che non richiedono nessuna installazione. Bastano un browser e le foto sul dispositivo.

Il flusso è semplice: si accede allo strumento di OpenPDF , si caricano le immagini trascinandole direttamente nell'area dedicata oppure selezionandole dalla galleria del dispositivo. A questo punto le foto appaiono come anteprime, già pronte per essere riordinate. Si trascina quella che deve venire prima, si sistema l'ordine, e si clicca per generare il pdf. In pochi secondi il file è pronto per essere scaricato.

Formati immagine supportati e limiti di dimensione

Una cosa che vale la pena sapere prima di iniziare: non tutti i formati vengono accettati allo stesso modo. I più comuni e compatibili sono JPG e PNG, che coprono la maggioranza delle foto scattate con smartphone o scaricate dal web. Viene supportato anche il formato WebP, sempre più diffuso soprattutto nelle immagini provenienti da browser o piattaforme social. E anche GIF e BMP.

Il peso massimo per file è in genere di 20 MB per immagine, una soglia più che generosa per la quasi totalità delle foto. Se si lavora con immagini molto pesanti, provenienti da fotocamere reflex o da scansioni ad alta risoluzione, vale la pena fare una leggera compressione preventiva prima di caricarle.

Come personalizzare l'ordine e l'orientamento delle foto nel pdf

Una delle funzioni più comode è la possibilità di riordinare le foto dopo averle caricate, semplicemente trascinandole. Non serve ricaricare tutto dall'inizio se ci si accorge di aver messo le immagini nell'ordine sbagliato.

Si può anche scegliere l'orientamento: verticale o orizzontale, a seconda di come sono state scattate le foto e di come si vuole che appaiano nel documento finale. La qualità originale viene mantenuta, quindi non c'è nessun degrado dell'immagine nel passaggio da foto a PDF. Quello che si vede nell'anteprima è quello che si ottiene nel file finale.

Unire foto in pdf da smartphone e tablet

Buona notizia per chi fa tutto dal telefono: questi strumenti funzionano benissimo anche da mobile. L'interfaccia si adatta allo schermo, le funzioni rimangono le stesse, e il flusso è identico a quello da desktop. Si selezionano le foto dalla galleria, si riordinano con un semplice tocco, si genera il pdf e si scarica direttamente sul dispositivo.

È un vantaggio non da poco, considerando che spesso la foto del documento viene scattata proprio con lo smartphone. Non serve passare per il computer: in pochi tap il file è pronto.

Strumenti alternativi per unire foto in pdf

Esistono altri metodi, è giusto dirlo. Le app native di alcuni sistemi operativi permettono di fare operazioni simili, così come alcuni software desktop. Il problema è che spesso richiedono più passaggi, non sono intuitivi per chi non è pratico, oppure caricano i file su server esterni: un dettaglio non trascurabile quando si parla di documenti d'identità.

Gli strumenti online più seri lavorano invece direttamente nel browser: le foto non vengono mai caricate su server esterni, rimangono sul dispositivo e non vengono memorizzate da nessuna parte. Per chi unisce documenti e dati sensibili , questa è una differenza sostanziale.

Consigli pratici per ottenere un pdf di qualità dalle tue foto

Qualche accorgimento prima di iniziare: ricordiamo che la risoluzione conta. Una foto scattata in buona luce, con il documento ben a fuoco e su uno sfondo neutro, darà un PDF leggibile e professionale. Sfondo bianco o comunque uniforme, nessuna ombra sul documento, inquadratura dritta.

Se le immagini sono troppo pesanti – cosa che può capitare con le fotocamere più recenti – occorre, come anticipato, effettuare una compressione leggera prima del caricamento. E se si vuole capire come unire due foto in un unico file pdf ottenendo un risultato davvero ordinato, vale la pena prendersi trenta secondi in più per sistemare l'orientamento e l'ordine prima di generare il file. Dettagli piccoli, ma che facilitano il tutto.