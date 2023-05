Cosa sono i plantari in gel anatomici? - - Look Out News

I plantari in gel anatomici sono dei presidi ortopedici sempre più in uso: vanno inseriti all’interno delle calzature, affinché forniscano un ulteriore supporto ai piedi, aiutando a correggere la postura e contribuendo a distribuire al meglio il peso corporeo. Ciò che li caratterizza rispetto agli altri tipi di plantari risiede nel fatto che sono di pregevole fattura e altamente confortevoli: merito della presenza del gel morbido e flessibile. Questo materiale di ultima generazione, infatti, è considerato all'avanguardia perché ha l'evidente vantaggio di adattarsi perfettamente alla forma dei piedi, andando a ridurre il carico sulle articolazioni e ammortizzando sensibilmente eventuali urti.

In quali ambiti vengono impiegati i plantari in gel anatomici?

Molteplici sono gli scenari in cui questi dispositivi ortopedici vengono impiegati: in primo luogo, assicurano alle arcate plantari tutto il supporto necessario, evitando stress dovuti alle lunghe camminate e ai continui movimenti. Inoltre, i plantari in gel anatomici sono ampiamente diffusi nella correzione dei problemi di postura e in tutta una serie di anomalie podaliche. Ad esempio, servono per alleviare sensibilmente i fastidi correlati alla fascite plantare, ai dolori più o meno forti localizzati nelle ossa metatarsali, vale a dire nella zona anteriore del piede, e le infiammazioni del nervo interdigitale che contraddistingue il neuroma di Morton, tra le più temute nevralgie in assoluto. I plantari in gel anatomici vengono utilizzati non solo a fronte di problemi, dolori, forti tensioni muscolari e fastidi, ma anche da coloro che sono abituati a svolgere lavori usuranti e stressanti, trascorrendo in piedi gran parte della loro routine. Lo stesso discorso è perfettamente valevole anche per gli atleti, desiderosi di migliorare le loro prestazioni, partendo dall’equilibrio e dalla stabilità. Chi fa sport a livello amatoriale o agonistico, quindi, grazie ai suddetti plantari avverte meno la fatica muscolare.

Perché vale la pena acquistare i plantari in gel anatomici?

Ridurre lo stress dovuto alle continue pressioni a cui vanno incontro ogni giorno i piedi è il modo migliore per assicurarsi maggiore comfort nel corso delle camminate: i plantari in gel anatomici, di fatto, si adattano alla forma dei piedi e, grazie, alla presenza di appositi microfori apportano concreti miglioramento alla circolazione dell’aria. I piedi sono al fresco grazie a questi dispositivi ortopedici che sono durevoli, resistenti e molto più semplici da igienizzare, mediante acqua e sapone, rispetto ai modelli in cuoio.

Conclusioni

Tirando le somme, la salute dei piedi passa anche dal corretto impiego dei dispositivi ortopedici. Non va dimenticato infatti che i piedi rappresentano a tutti gli effetti il tampone terminale del sistema posturale: l’appoggio della pianta dei piedi, se scorretto, può dar luogo purtroppo a problemi di circolazione e a dolori articolari.

Per evitarli, optare per l’acquisto dei plantari in gel anatomici si dimostra una saggia decisione: questi dispositivi ortopedici, infatti, sono ottimi alleati contro la sindrome del piede piatto/pronato e contro la scoliosi. A fronte di frequenti dolori ai piedi che chiamano in causa il più delle volte i talloni, al punto da rendere insostenibili le camminate, è il caso di rivolgersi al proprio ortopedico e di iniziare a valutare insieme il possibile ricorso ai plantari in gel anatomici: queste solette di ultima generazione, quindi, alleviano i fastidi, riducendo le continue pressioni attorno alla zona d'interesse.