Dimagranti online: 5 spie che separano l’integratore regolare dal falso

Nel carrello sembrano tutti uguali: flacone pulito, nome aggressivo, foto prima-e-dopo, sconto che scade a mezzanotte. Poi si legge meglio, e il confine cambia. Da una parte c’è l’integratore regolare, magari discutibile nel marketing ma riconoscibile. Dall’altra c’è il pseudo-dimagrante travestito bene: claim fuori scala, etichetta opaca, venditore evanescente.

Altroconsumo ha raccontato un dato che basta da solo a rimettere in riga l’entusiasmo da acquisto rapido: 28 prodotti dimagranti comprati online, 5 giudicati “da evitare” e un campionario ampio di etichette irregolari. Il punto, allora, non è inseguire la promessa più brillante. È capire prima dove il carrello smette di informare e comincia a nascondere.

Tre schede prodotto che sembrano normali

Mettiamo tre casi realistici. Nessun marchio, nessun processo alle intenzioni. Solo dettagli che chi compra vede ogni giorno.

Quella che promette troppo

Nome da palestra, colori neri e rossi, una frase grossa già sopra il prezzo: “-7 kg in 7 giorni”. Sotto, il repertorio classico: “metabolismo turbo”, “effetto pancia piatta”, “risultati visibili in pochi giorni”. Il problema è semplice. Un integratore non può promettere tempi o quantità di dimagrimento come se fosse un cronometro con bilancia incorporata. Altroconsumo lo ricorda in modo netto, e il Ministero della Salute è sulla stessa linea: formule del genere escono dal recinto consentito. Se la promessa è così precisa da sembrare un contratto, il primo allarme è già acceso.

Di solito, quando una pagina vende la velocità più del prodotto, sta cercando di farti saltare un passaggio: leggere.

Quella con etichetta opaca

La scheda sembra ordinata. C’è la foto del fronte, magari anche una tabella ingredienti riscritta nella descrizione. Però il retro della confezione non si vede bene, oppure non si vede affatto. Manca l’etichetta in italiano, o compare una foto minuscola dove lotto, operatore responsabile, avvertenze e dosi si impastano in tre righe illeggibili. A volte il testo è solo in inglese, con un adesivo tradotto male e incollato sopra. Altre volte c’è scritto tutto e niente: “formula naturale”, “miscela proprietaria”, “ingredienti selezionati”. Fine.

Qui il punto non è fare i revisori di bozze. È capire se il prodotto ha una sua carta d’identità. Per gli integratori commercializzati in Italia, l’etichetta deve essere notificata al Ministero della Salute. Se l’etichetta è il pezzo più sfocato della pagina, non è un caso. È il pezzo che il venditore preferisce farti leggere meno.

Quella venduta da store fantasma

Marketplace noto, prezzo basso, consegna rapida. Fin qui tutto normale. Poi si guarda chi vende: nome generico, catalogo che passa dalle capsule dimagranti ai collari per cani, due accessori tech e una lampada da campeggio. La ragione sociale è nascosta in fondo, l’indirizzo è poco chiaro, il reso rimbalza su un soggetto terzo, l’assistenza è una casella mail che sembra temporanea. Il prodotto può anche sembrare pulito, ma la filiera documentale è già slabbrata.

Sembra un dettaglio. Non lo è. Chi mastica schede prodotto lo vede spesso: quando il negozio è impalpabile, anche la tracciabilità tende a diventarlo.

La checklist a semaforo

Per non perdersi in cento micro-indizi, basta un semaforo. Verde, giallo, rosso. Non serve altro.

Verde

Il prodotto resta nel suo mestiere. Niente chili promessi, niente scadenze miracolose, niente lessico da scorciatoia. La composizione è leggibile, il venditore è identificabile, le immagini mostrano bene la confezione, il linguaggio commerciale non fa il salto mortale. Il prezzo può essere alto o basso, ma non compra la tua fretta.

Un integratore regolare, quando è presentato bene, spesso è persino noioso. E va bene così. La noia, in questi casi, è un buon segnale.

Giallo

La pagina non spara numeri impossibili, però strizza l’occhio alla scorciatoia. Leggi parole come “brucia grassi estremo”, “detox profondo”, “formula avanzata” senza un vero supporto documentale. Il retro etichetta manca, oppure c’è ma in bassa definizione. Il venditore esiste, però resta sullo sfondo. Non è ancora una bocciatura automatica, ma impone una pausa. Se già in pagina le informazioni sono monche, dopo l’acquisto di solito non migliorano.

Rosso

Qui non c’è da interpretare. Promesse come “7 kg in 7 giorni”, linguaggio da farmaco, certificazioni vaghe buttate lì, etichetta non italiana o assente, identità del venditore debole, recensioni tutte uguali e concentrate in pochi giorni. Quando i segnali si sommano, il dubbio non è pignoleria. È igiene d’acquisto.

E c’è un punto che molti sottovalutano: un marketplace noto non bonifica da solo ciò che ospita. Il contenitore rassicura, ma il contenuto va guardato pezzo per pezzo.

Il punto cieco è la carta, non la capsula

Il consumatore medio si ferma spesso agli ingredienti e alle stelline. È comprensibile. Ma il discrimine, quasi sempre, sta altrove: tracciabilità, etichetta, ruolo del venditore, tipo di promesse. Altroconsumo, nel lavoro sui 28 prodotti acquistati online, ha trovato proprio questo: non un problema astratto, ma un intreccio di confezioni da evitare e informazioni irregolari. La capsula può sembrare innocua. La pagina che la vende molto meno.

Un confronto freddo con tutti i prodotti presenti su https://www.grosscart.it aiuta a rimettere il piede a terra: se la descrizione sembra un manifesto e la parte verificabile sparisce, la direzione è sbagliata.

Il Ministero della Salute, dal canto suo, mette un paletto chiaro sulle confezioni vendute in Italia: l’etichetta deve essere notificata. Non è un tecnicismo da ufficio. È il minimo sindacale per sapere chi mette il nome sul prodotto e con quali informazioni. E quando i controlli escono dal desktop e arrivano sul mercato, il quadro si fa meno teorico. Nell’operazione Shield VI, condotta sul fronte dei prodotti illegali anche con il lavoro dei NAS, sono stati comunicati sequestri di circa 2.800 confezioni e 18.000 unità posologiche, inclusi dimagranti. Numeri asciutti. Ma dicono una cosa banale e poco comoda: il problema non vive solo nei banner aggressivi. Vive nella distribuzione.

Ecco perché la confezione “quasi giusta” è spesso quella più insidiosa. Quella palesemente assurda si riconosce. Quella che copia il linguaggio dell’integratore serio, invece, prova a passare sotto il radar. Una foto pulita, una parola inglese messa bene, un venditore che cambia nome in fretta, e il gioco è fatto.

Se poi compaiono espressioni prese in prestito dal mondo del farmaco o promesse da prescrizione, il terreno cambia ancora. Lì il problema non è più il marketing un po’ spinto. È che qualcuno sta cercando di vendere un’altra cosa con l’etichetta sbagliata.

5 controlli in 60 secondi

Leggi la promessa principale. Se parla di chili persi in un tempo preciso, il semaforo è rosso. Un integratore non gioca con formule da “7 kg in 7 giorni”.

Se parla di chili persi in un tempo preciso, il semaforo è rosso. Un integratore non gioca con formule da “7 kg in 7 giorni”. Cerca il retro della confezione. Deve essere leggibile, in italiano, con dosi, avvertenze, lotto e soggetto responsabile. Se la pagina mostra solo il fronte, manca il pezzo che conta.

Deve essere leggibile, in italiano, con dosi, avvertenze, lotto e soggetto responsabile. Se la pagina mostra solo il fronte, manca il pezzo che conta. Guarda chi vende davvero. Nome del negozio, ragione sociale, partita Iva, indirizzo, politica di reso. Se il venditore è una sagoma senza contorni, il prodotto parte già male.

Nome del negozio, ragione sociale, partita Iva, indirizzo, politica di reso. Se il venditore è una sagoma senza contorni, il prodotto parte già male. Controlla la coerenza del catalogo. Uno store che vende nello stesso giorno dimagranti, gadget casuali e articoli scollegati non è automaticamente scorretto. Però va trattato con più freddezza.

Uno store che vende nello stesso giorno dimagranti, gadget casuali e articoli scollegati non è automaticamente scorretto. Però va trattato con più freddezza. Misura la distanza tra grafica e informazioni. Più la pagina investe in slogan e meno mostra dati verificabili, più stai comprando atmosfera. E l’atmosfera, quando si parla di etichette, serve a poco.

Alla fine la linea di confine non passa dall’entusiasmo delle recensioni o dal colore del flacone. Passa da dettagli che il marketing prova sempre a rendere secondari: chi vende, cosa promette, cosa dichiara, cosa nasconde. Un integratore regolare può piacere o no, costare troppo o troppo poco. Però si lascia controllare. Il pseudo-dimagrante, quasi sempre, chiede fede. Ed è la prima cosa da non concedere.