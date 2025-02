Il gusto incontra il benessere: nasce la nuova linea di umido Naxos per gatti - - Look Out News

Naxos amplia la sua gamma e lancia una linea di umido superpremium per gatti, pensata per soddisfare le esigenze dei felini più esigenti e dei loro proprietari.

Naxos Pet Food è lieta di annunciare il lancio della sua nuova linea di umido Superpremium per gatti. Questa innovativa gamma di prodotti è stata sviluppata con l'obiettivo di soddisfare le esigenze nutrizionali dei felini e rispondere alle crescenti aspettative dei proprietari, sempre più attenti alla qualità degli alimenti offerti ai propri animali domestici. La nuova linea Naxos si distingue grazie all'utilizzo di ingredienti italiani di alta qualità, una vasta gamma di gusti e formule specifiche pensate per diverse esigenze nutrizionali.

Questo approccio garantisce un'alimentazione completa e bilanciata, in grado di promuovere il benessere felino a 360 gradi.

Dettagli della nuova linea umido Naxos

Varietà di prodotti

La nuova linea di umido Naxos per gatti si compone di due tipologie principali:

Paté: texture cremosa e omogenea, ideale per gatti di tutte le età- Mousse: consistenza leggera e soffice, particolarmente apprezzata dai gattini e gatti più esigenti.

Entrambe le tipologie sono disponibili in versioni monoproteiche e multiproteiche, per soddisfare le diverse preferenze e necessità alimentari dei felini.

Ingredienti di qualità

Naxos ha posto particolare attenzione alla selezione degli ingredienti, privilegiando:

Carni e pesci provenienti da fornitori italiani.

Ingredienti prebiotici FOS&MOS.

Assenza di cereali.

Superfood come melagrana e alga spirulina, ricchi di antiossidanti e nutrienti essenziali.

Olio di salmone, fonte naturale di acidi grassi omega-3.

Questi ingredienti di alta qualità, garantiscono un apporto nutrizionale ottimale e contribuiscono al mantenimento della salute del gatto.

Benefici per i gatti

La nuova linea di umido Naxos offre numerosi vantaggi per la salute e il benessere dei felini:

Supporto al sistema immunitario;

Una pelle sana e un pelo lucente;

Miglioramento della digestione;

Mantenimento del peso forma;

Soddisfazione del palato anche per i gatti più esigenti.

Vantaggi per i rivenditori

Ampliamento dell'offerta

L'introduzione della nuova linea di umido Naxos rappresenta un'opportunità significativa per i rivenditori di poter ampliare la propria offerta di prodotti super premium legandola anche alla linea di prodotti secchi. Questo permetterà di soddisfare la crescente domanda di alimenti umidi di alta qualità per gatti, intercettando un segmento di mercato in continua espansione.

Potenziali margini di profitto.

La linea Superpremium di Naxos si posiziona in una fascia di prezzo che consente ai rivenditori di beneficiare di margini di profitto interessanti. La qualità superiore dei prodotti giustifica un prezzo al pubblico più elevato, garantendo al contempo un ottimo rapporto qualità-prezzo per il consumatore finale.

Fidelizzazione della clientela

L'offerta di prodotti di alta qualità che caratterizza la nuova linea Naxos contribuisce a:

Fidelizzazione ulteriormente i clienti esistenti.

Attrarre nuovi clienti alla ricerca di soluzioni alimentari premium per i propri gatti.

Consolidare l'immagine del punto vendita come riferimento per l'alimentazione di qualità.

Conclusione

Naxos Pet Food invita tutti i rivenditori interessati a contattare il proprio rappresentante di zona o il servizio clienti aziendale per:

Richiedere maggiori informazioni sulla nuova linea di umido per gatti.

Ricevere campioni omaggio per testare la qualità dei prodotti.

Effettuare i primi ordini e assicurarsi la disponibilità dei prodotti al momento del lancio.

Non perdere l'opportunità di arricchire la tua offerta con una linea di prodotti innovativa e di alta qualità, pensata per soddisfare le esigenze dei gatti e dei loro proprietari.

Per ulteriori informazioni:

Telefono: +39 0924 23013

Email: info@naxospetfood.it

Sito web: www.naxospetfood.com