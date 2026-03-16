Parodontite: cos’è, perché intacca gengive e denti e come risolvere il problema? - - Look Out News

Un rossore gengivale che tende a ripresentarsi, una igiene orale gestita in modo saltuario, piccoli depositi di placca che via via induriscono lungo il margine dei denti, rappresentano spesso il punto di partenza di un processo lento che può sfociare nella parodontite, una malattia infiammatoria del cavo orale che interferisce con gesti quotidiani come parlare, masticare, sorridere con tranquillità.

Con il passare del tempo, mentre il sanguinamento allo spazzolamento e il fastidio durante i pasti vengono liquidati come disturbi passeggeri, l’infiammazione continua a lavorare in profondità, fino a quando emergono le domande che segnano il cambio di prospettiva: quanto è compromesso il sostegno dei denti, quali elementi si possono conservare, che tipo di danno è già diventato irreversibile.

Parodontite: cos’è e quali strutture danneggia

La parodontite viene descritta come un’infiammazione cronica di origine batterica che colpisce il parodonto, cioè l’insieme di gengiva, osso alveolare, legamento parodontale e cemento radicolare che tiene il dente ancorato alla mandibola o al mascellare.

L’evoluzione tipica parte da una gengivite sostenuta dall’accumulo di placca e tartaro che, se trascurata, fa sì che i batteri penetrino più in profondità lungo la radice, generando tasche parodontali nelle quali l’infezione si mantiene e si amplifica.

Quando questa situazione non viene affrontata, la placca organizzata in biofilm riesce a spingersi sotto la gengiva e a colonizzare le superfici radicolari, dando origine alle cosiddette tasche parodontali, cavità all’interno delle quali l’infezione trova condizioni favorevoli per persistere nel tempo.

L’effetto clinico di questo processo progressivo è una riduzione graduale dell’osso di supporto e dell’attacco gengivale, con conseguente retrazione delle gengive, allungamento apparente dei denti, comparsa di spazi tra un elemento e l’altro e sensazione di mobilità sempre più evidente.

Cause della parodontite e fattori di rischio da conoscere

L’origine principale della parodontite viene ricondotta alla placca batterica non rimossa in modo adeguato, che, mineralizzandosi, si trasforma in tartaro aderente alle superfici dentali e sotto gengivali, creando un ambiente favorevole alla proliferazione di batteri patogeni.

A questa base infettiva, già sufficiente a innescare la malattia, si sommano fattori come il fumo, il diabete scarsamente controllato, la predisposizione genetica, lo stress, l’obesità, alcune carenze nutrizionali e l’uso di farmaci che influenzano la risposta gengivale.

Inquadrando la malattia in questa prospettiva multifattoriale diventa chiaro perché due persone con abitudini di igiene simili possano avere quadri clinici diversi, e perché il controllo della placca sia necessario ma non sempre sufficiente a spiegare l’andamento della patologia.

Proprio l’interazione tra batteri, risposta immunitaria individuale e fattori sistemici apre alla necessità di un approccio personalizzato, con l’ausilio di un esperto di parodontologia, come i dentisti di Studio Sorato, che possa valutare la soluzione migliore attraverso anamnesi medica, abitudini quotidiane e dati clinici oggettivi.

Sintomi della parodontite: segnali iniziali e campanelli d’allarme

L’evoluzione della parodontite viene spesso riconosciuta tardi perché i primi segni possono sembrare banali: gengive che sanguinano allo spazzolamento o durante l’uso del filo, lieve arrossamento, fastidio saltuario.

Con il progredire dell’infiammazione compaiono sintomi più evidenti come alitosi persistente, maggiore sensibilità al caldo e al freddo, sensazione di avere i denti che si muovono o cambiano posizione, recessioni che scoprono parte della radice.

Quando la distruzione dei tessuti di sostegno avanza, possono manifestarsi ascessi parodontali con presenza di pus, dolore alla masticazione e spazi che si aprono tra i denti dove prima non c’erano, modificando anche l’occlusione e l’estetica del sorriso.

È proprio in questa fase che molte persone chiedono una consulenza specialistica, spesso scoprendo che i primi segnali erano presenti da tempo e che una diagnosi più precoce avrebbe consentito percorsi terapeutici meno invasivi.

Diagnosi parodontale: visita, sonda e imaging

Nel percorso diagnostico, la visita parodontale approfondita prevede una valutazione clinica dell’aspetto delle gengive, della presenza di placca e tartaro, della mobilità dentale e di eventuali recessioni, affiancata da un’analisi sistematica delle tasche parodontali tramite sonda millimetrata.

La misurazione della profondità di sondaggio in diversi punti di ogni dente permette di mappare dove il tessuto di supporto si è già ridotto, distinguendo le aree con infiammazione superficiale da quelle con perdita di attacco più marcata.

A questa valutazione clinica si associano di norma radiografie endorali o panoramiche, indispensabili per misurare l’altezza dell’osso alveolare e per individuare difetti ossei verticali o orizzontali che guideranno la scelta tra terapie non chirurgiche, chirurgia resettiva o tecniche rigenerative.

Terapia non chirurgica: detartrasi profonda e controllo della placca

Nel piano di cura, la terapia parodontale non chirurgica rappresenta il primo passo strutturato, con l’obiettivo di rimuovere in modo meticoloso placca e tartaro da tutte le superfici, comprese le radici al di sotto del margine gengivale.

Attraverso procedure di scaling e root planing, eseguite con strumenti manuali e/o ultrasuoni, il dentista decontamina le tasche parodontali e leviga le radici per rendere più difficile il riattacco della placca batterica, andando così a ripristinare il benessere delle gengive ed eliminando il tartaro.

Terapia chirurgica e rigenerativa: quando serve il paradontologo esperto

Nei casi in cui, dopo la fase non chirurgica, permangono tasche profonde o difetti ossei complessi, entrano in gioco le procedure chirurgiche parodontali, che possono essere di tipo resettivo o rigenerativo a seconda della morfologia del difetto e della quantità di tessuto residuo.

La chirurgia resettiva mira a rimodellare gengiva e osso per ridurre la profondità delle tasche e facilitare l’igiene quotidiana, mentre gli approcci rigenerativi utilizzano innesti ossei, membrane e biomateriali con l’obiettivo di recuperare, quando possibile, parte del supporto perduto.

Le tecniche più aggiornate includono protocolli mininvasivi, con un uso selettivo del laser per decontaminare le tasche, sedazione cosciente per pazienti ansiosi e piani di mantenimento personalizzati che prevedono richiami cadenzati nel tempo, calibrati sul rischio individuale di recidiva.

La scelta di un dentista esperto in parodontologia diventa dunque determinante in ogni trattamento prescelto, in quanto la cura della parodontite richiede una ponderazione accurata tra prognosi, cura da adottare e consigli di mantenimento del benessere dentale a lungo termine.