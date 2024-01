Quali sono le migliori macchine per la lavorazione del legno? - - Look Out News

Il macchinario più adeguato per la lavorazione del legno dipende sia dal tipo di materiale scelto che dal lavoro da svolgere.

Con questo articolo Tomesani Macchine Legno spiegherà quali sono gli strumenti più utilizzati in falegnameria e alcuni consigli per sapere quando sceglierli e come utilizzarli.

Macchine per la lavorazione del legno

Esistono molteplici strumenti per la lavorazione del legno. Qui raccogliamo le macchine necessarie per eseguire alcune delle tecniche più comuni in falegnameria:

TAGLIO DEL LEGNO

Questa tecnica è la più utilizzata. Tagliare il legno in pezzi di diverse dimensioni è fondamentale per adattarlo al lavoro che andrete a svolgere.

Seghetto alternativo : ideale per realizzare tagli arbitrari o sagomati. Il movimento della lama può essere regolato su 4 diversi livelli, a seconda della qualità che vogliamo ottenere nel taglio. La sua gestione è molto semplice, quindi può essere utilizzata da chiunque.

: ideale per realizzare tagli arbitrari o sagomati. Il movimento della lama può essere regolato su 4 diversi livelli, a seconda della qualità che vogliamo ottenere nel taglio. La sua gestione è molto semplice, quindi può essere utilizzata da chiunque. Sega a sciabola : differisce dal seghetto alternativo per le dimensioni della lama di taglio e la potenza. Ti consente di tagliare con precisione materiali più duri e spessi del solito, rendendolo adatto per lavori dettagliati. È facile da usare.

: differisce dal seghetto alternativo per le dimensioni della lama di taglio e la potenza. Ti consente di tagliare con precisione materiali più duri e spessi del solito, rendendolo adatto per lavori dettagliati. È facile da usare. Tavoli sega : permette di tagliare tutti i tipi di legno. È progettato per eseguire lavori complessi. L'altezza del disco è regolabile, quindi si adatta perfettamente al materiale. Il suo utilizzo è semplice.

: permette di tagliare tutti i tipi di legno. È progettato per eseguire lavori complessi. L'altezza del disco è regolabile, quindi si adatta perfettamente al materiale. Il suo utilizzo è semplice. Troncatrice elettrica : caratterizzata dalla sua precisione. Viene utilizzato soprattutto nel fai da te e nei tagli angolati, come quelli realizzati su battiscopa o stipiti. Include un laser che ci permette di vedere in ogni momento il taglio che effettueremo. La sua gestione richiede esperienza pregressa.

: caratterizzata dalla sua precisione. Viene utilizzato soprattutto nel fai da te e nei tagli angolati, come quelli realizzati su battiscopa o stipiti. Include un laser che ci permette di vedere in ogni momento il taglio che effettueremo. La sua gestione richiede esperienza pregressa. Motosega per legno a benzina: ideale per legno spesso e duro. Tipicamente utilizzato per tagliare tronchi o rami.

TIPI DI CARTA VETRATA PER LEGNO

La levigatura viene utilizzata per lucidare, abradere o levigare una superficie. Questa tecnica viene eseguita soprattutto durante la produzione di mobili, anche se viene utilizzata anche per eliminare imperfezioni da pareti o pavimenti.

Levigatrice a nastro : funziona in modo rapido e semplice, il che la rende molto comune per i lavori domestici o per piccoli lavori fai da te. È costituito da un motore elettrico che fa ruotare una coppia di tamburi su cui è posta la carta vetrata.

: funziona in modo rapido e semplice, il che la rende molto comune per i lavori domestici o per piccoli lavori fai da te. È costituito da un motore elettrico che fa ruotare una coppia di tamburi su cui è posta la carta vetrata. Levigatrice rotorbitale: si differenzia dalla levigatrice orbitale perché può lavorare su superfici più grandi e perché ottiene una finitura di qualità superiore grazie alla combinazione di movimenti.

CIPPATRICE DI LEGNO

Le cippatrici non vengono utilizzate per effettuare lavori di falegnameria propriamente detta, ma vengono utilizzate per ottenere trucioli di legno da blocchi, fogli o anche tronchi.

A COSA SERVE UNA SPAZZOLA DI LEGNO?

Le pialle elettriche sono strumenti precisi e veloci utilizzati per sgrossare, incassare, smussare e molare le doghe di legno. Sono costituiti da una lama inclinata che poggia su una scatola di legno o di metallo.

RIFINIRE LA PORTA IN LEGNO

Hai posato un nuovo pavimento e le porte lo graffiano? Durante la posa del parquet l'altezza del pavimento aumenta e le porte possono sfregare contro di esso. Per risolvere questo problema è fondamentale dotarsi di un tagliabordi elettrico. Vengono utilizzate anche per tagliare cornici, battiscopa e battiscopa.

PAVIMENTI IN LEGNO

La lucidatura è il modo più semplice per mantenere i pavimenti in legno in buone condizioni. Questa tecnica consiste nell'abbassare il pavimento di qualche centimetro in modo da eliminare tutte le macchie, i graffi e le ammaccature.

Lucidatrice per parquet compatta : il suo obiettivo è donare una finitura ottimale al pavimento, eliminando tutte le imperfezioni e le macchie e donando brillantezza. Assicuratevi che sia dotato di un pennello che raccolga i resti di polvere, evitando così che si diffondano.

: il suo obiettivo è donare una finitura ottimale al pavimento, eliminando tutte le imperfezioni e le macchie e donando brillantezza. Assicuratevi che sia dotato di un pennello che raccolga i resti di polvere, evitando così che si diffondano. Bordatrice per parquet : è una lucidatrice studiata appositamente per le zone complicate, come bordi, irregolarità e gradini.

: è una lucidatrice studiata appositamente per le zone complicate, come bordi, irregolarità e gradini. Levigatrice per parquet: utilizzata per ottenere una levigatura intermedia o fine. Serve ad esempio per eliminare i pori che compaiono dopo la verniciatura del pavimento. Ha anche applicazioni di pulizia e lucidatura.

Come hai visto, gli strumenti per lavorare il legno sono molteplici, sia per eseguire tagli che per levigare, smerigliare, rifilare e lucidare.