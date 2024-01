Saldi, saldi e ancora saldi, il piacere infinito dello shopping - - Look Out News

L’inizio del periodo dei saldi di fine stagione mette sempre un po’ tutti in fermento, soprattutto i veri amanti dello shopping compulsivo.

È davvero difficile resistere alla tentazione di portarsi a casa vestiti, scarpe e accessori ad un prezzo scontato.

Come ci informa Confcommercio, la percentuale di italiani che si lasceranno sedurre dai saldi invernali si aggira sul 63,8.

Rispetto all’anno passato pare che ci sarà una piccola contrazione del numero di persone che si dedicheranno allo shopping ma, tutto sommato, i saldi continuano ad essere una buona attrattiva per il settore merceologico.

Nonostante il commercio online sia sempre più diffuso, per buona parte delle persone resta il piacere di recarsi in negozio, dove possono toccare con mano i propri acquisti, in particolare durante i saldi.

È probabile che ciò avvenga anche per evitare la seccatura di dover restituire un capo o un paio di scarpe della taglia sbagliata e non riuscire più a trovare quello della misura giusta, meglio andare subito sul sicuro.

Alcune persone attendono con ansia i saldi per potersi permettere un prodotto specifico, individuato e puntato già durante la stagione in corso; altre, invece, considerano questo periodo limitato come un’occasione per andare a caccia di buoni affari, senza porsi un obiettivo preciso.

È l’essenza dello shopping: il puro piacere di fare acquisti, con l’aggiunta del risparmio sul prezzo intero dei prodotti, pur seguendo le nostre linee guida di gradimento ad esempio sui capi di abbigliamento preferiti e/o necessari.

Vendite promozionali e liquidazioni, ulteriori occasioni per fare acquisti scontati

Al di là dei saldi di fine stagione, che si presentano solo due volte l’anno, nel resto del tempo non mancano le occasioni per fare acquisti scontati.

Infatti, esistono diverse tipologie di vendite straordinarie che permettono agli amanti dello shopping di trovare ulteriori momenti per coltivare il proprio “hobby”.

Tra le vendite straordinarie si possono distinguere le vendite di liquidazione e quelle promozionali, che vanno ad aggiungersi ai saldi di fine stagione, dei quali abbiamo già detto.

A loro volta, le vendite di liquidazione si possono suddividere in base alla ragione per la quale vengono avviate: cessazione o cessione dell’impresa, trasferimento dell’attività, trasformazione o rinnovo dei locali.

Guardandoci attorno, troveremo di certo qualche interessante vendita straordinaria.

Grazie a queste svendite, i commercianti hanno l’opportunità di fare cassa, alleggerire il carico del proprio magazzino e acquisire nuovi clienti, mentre i consumatori possono approfittare di sconti al di là del tradizionale periodo dei saldi.

È il principio del “win-win” ovvero, vinci tu e vinco anch’io, tutti felici e soddisfatti; c’è forse da sperare in una prospettiva migliore?

La Direttiva Omnibus: la normativa entra in campo contro truffe e raggiri

Avvicinandoci ad una vendita straordinaria, la cosa più importante da tenere presente è di fare attenzione alle truffe; in mezzo a tanti negozianti onesti ce ne può sempre essere uno poco affidabile, che approfitta della situazione per il proprio tornaconto.

Purtroppo, una mela marcia rischia di gettare discredito su tutta la categoria.

In particolare, in passato le regole relative alle vendite straordinarie erano un po’ troppo vaghe e i commercianti truffaldini riuscivano con facilità a trarre profitti in modo scorretto.

Proprio per questo motivo, nel corso dell’anno appena concluso, è stata emanata una nuova direttiva che affronta e regola le vendite promozionali, per favorire maggiore trasparenza e correttezza sul mercato, sia fisico che online.

Si tratta della Direttiva Omnibus, entrata in vigore il I° Aprile 2023.

Per capire meglio cosa comprende, abbiamo visitato le pagine web di Svuota.it, un’agenzia specializzata nell’organizzazione di vendite straordinarie, nelle quali la Direttiva Omnibus per le svendite viene spiegata con la massima chiarezza. (https://svuota.it/2023/12/18/articolo-direttiva-omnibus/)

Grazie a questa direttiva, i consumatori sono molto più tutelati contro trucchi e raggiri, e possono dedicarsi allo shopping con maggiore serenità.

Lo shopping a rate con carta di credito, una novità sempre più diffusa

Per incentivare i consumi e andare incontro alle esigenze degli acquirenti, da un po’ di tempo ha iniziato a diffondersi un nuovo modello: l’acquisto a rate attraverso la propria carta di credito.

In questo modo, è possibile dilazionare il pagamento di un prodotto fino a tre rate, portandoselo subito a casa.

Ecco allora che quel paio di scarpe che ci sembrava irraggiungibile, ora possiamo permettercelo; e che quel cappotto che ci fa girare la testa, può essere finalmente nostro senza doverci svenare.

Questa nuova funzionalità, che sempre più carte di credito offrono ai propri clienti, sta riscuotendo il favore di una larga fetta di consumatori, grazie alla semplicità del sistema e alle garanzie di sicurezza che presenta.

Per qualsiasi amante dello shopping, non ci sono più motivi per trattenere la propria passione.

Certo, occorre sempre il senso della misura, per non spendere più di quanto è possibile; ma potendo rateizzare i pagamenti dei prodotti più costosi, basta un minimo di accortezza per togliersi qualche sfizio in più.