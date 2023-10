Scopri i vantaggi della manutenzione Volkswagen - - Look Out News

Volkswagen è uno dei marchi automobilistici più famosi. Nel corso del tempo la casa tedesca ha proposto al pubblico auto di grande qualità e dotate di ottime prestazioni, apprezzate da un gran numero di automobilisti. Sono macchine molto valide, e se si vogliono far durare il più possibile è fondamentale non sottovalutare la manutenzione ordinaria. Il tagliando deve essere svolto nel migliore dei modi, per questo consigliamo di fare affidamento sulle officine Volkswagen, specializzate nel lavorare sui motori realizzati da questa casa automobilistica.

Scegliendo le officine ufficiali di Volkswagen si può accedere ad un mondo di vantaggi. Continuate a leggere per saperne di più.

I piani prepagati We Care

La manutenzione ordinaria deve essere svolta periodicamente, rispettando le scadenze indicate all’interno del manuale di istruzioni. Durante la manutenzione si effettua una ispezione completa, con lo scopo di verificare che non ci siano problemi o guasti e che tutto sia effettivamente in ordine. In più si sostituiscono tutti quei pezzi che si sono usurati, così da mantenere inalterate le prestazioni ed evitare possibili danni alla struttura del motore.

Il tagliando è necessario sia per le auto a benzina o a diesel, sia per le moderne vetture elettriche.

Portando la macchina nelle officine Volkswagen avremo la certezza di affidare il lavoro a tecnici esperti e competenti. Un occhio allenato è in grado di notare anche le più piccole anomalie, che potrebbero invece sfuggire a chi non è del mestiere.

Se si vuole risparmiare Volkswagen mette a disposizione degli esclusivi piani di manutenzione prepagata. Questi pacchetti si chiamano We Care, e possono essere acquistati direttamente in sede. In base al pacchetto comprato si avrà diritto ad un determinato numero di interventi di manutenzione, ad un prezzo bloccato al momento dell’acquisto. Ciò significa che non bisognerà pagare nessuna differenza in caso di aumenti nei costi del tagliando.

Solo pezzi di ricambio originali

Le officine Volkswagen sono un’ottima soluzione non solo per la competenza dei meccanici, ma anche perché in questi centri si usano esclusivamente pezzi di ricambio originali.

I ricambi ufficiali hanno delle caratteristiche da tenere in considerazione. Sono garantiti dalla stessa casa produttrice, che offre una copertura contro eventuali difetti di fabbrica. Inoltre sono uguali in ogni dettaglio ai pezzi che stiamo andando a cambiare. Ciò significa che la compatibilità è massima, e dopo la riparazione non si noterà alcuna differenza nelle prestazioni e nell’esperienza di guida.

In più questi pezzi sono prodotti con materiali di buona qualità, così da poter durare il più possibile nel corso del tempo.

Volkswagen mette a disposizione degli automobilisti diverse linee di ricambi, con l’obiettivo di rispondere alle singole esigenze di ognuno. Ad esempio per coloro che hanno auto d’epoca è disponibile la linea Original Classic Parts.

Come trovare le officine Volkswagen

Le officine Volkswagen sono disponibili in molte località, con una distribuzione sul territorio piuttosto capillare. Per trovare la sede più vicina si può usare il sito ufficiale della casa automobilistica, che contiene i dati sulle varie officine presenti in Italia. In alternativa si possono utilizzare i comuni motori di ricerca.

Questi centri offrono numerosi servizi per rendere l’esperienza il più possibile confortevole per i clienti. Se non si vuole raggiungere l’officina di persona si può richiedere il servizio Pick&Delivery, con cui saranno gli addetti a occuparsi di venire a prendere la macchina e di riportarla una volta sistemata.