La primavera è finalmente arrivata, portando con sé più ore di sole, eventi come la fioritura e una sensazione di rinnovamento difficile da non avvertire. Di contro, per molte persone, questa stagione porta anche una sensazione di spossatezza e affaticamento. Questo fenomeno può essere attribuito a diversi fattori, tra cui troviamo i cambiamenti relativi alle ore di luce e alle temperature. Per fortuna, è possibile contrastare queste difficoltà attraverso una corretta alimentazione e la pratica sportiva quotidiana.

Che tipo di alimentazione seguire per ottenere energie in primavera?

Una corretta alimentazione è fondamentale per fornire al nostro corpo l'energia necessaria per affrontare la giornata, e per combattere il fenomeno della spossatezza primaverile. Per iniziare, è importante abbracciare una dieta equilibrata, che possa includere alimenti ricchi di vitamine e minerali, come la frutta e le verdure. In particolare la vitamina C, presente in agrumi, kiwi e peperoni, può aiutare a migliorare il sistema immunitario e a contrastare l'affaticamento. Per chi volesse provare delle alternative più gustose rispetto al classico frutto, ma comunque sane, si può optare anche per degli smoothies freschi e colorati: basterà assicurarsi di comprare della frutta di qualità, scegliendo un ingrediente idoneo, come la pitaya dei Fratelli Orsero, per citare un’opzione, per un frullato dal sapore esotico. Da non sottovalutare poi gli alimenti contenenti vitamina D, come il pesce azzurro, le uova e i funghi, che possono aiutare a migliorare l'umore e la concentrazione. A seguire, si consiglia di integrare nella dieta anche i cibi ricchi di fibre, come i cereali integrali e i legumi, per regolare la digestione e per ottenere un adeguato apporto energetico. Per quanto riguarda le proteine, è opportuno prediligere carni magre come il pollo e il tacchino, come sempre per non appesantire il sistema digestivo. Infine, è bene fare attenzione all'idratazione, bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno.

L'importanza di fare sport per combattere la spossatezza primaverile

L'attività fisica regolare è un'altra soluzione ottimale per combattere la spossatezza primaverile. L'esercizio fisico aiuta infatti a rilasciare endorfine, ovvero i cosiddetti ormoni del benessere, utili per migliorare l'umore e per ridurre lo stress. Inoltre, lo sport favorisce il sonno, e ovviamente aiuta a mantenersi in forma, con ovvi riflessi positivi sulla nostra autostima. Gli sport ideali in primavera sono quelli aerobici, come la corsa o le passeggiate, insieme al nuoto e alla bicicletta. Tali attività, infatti, migliorano l'ossigenazione del sangue e la resistenza fisica, aiutando il corpo a raggiungere un livello di benessere superiore. Per ottenere i migliori risultati, però, è consigliabile praticare almeno 30 minuti di esercizio aerobico continuativo al giorno, per 4 o 5 giorni a settimana. In alternativa, si possono provare alcune discipline come lo yoga e il Tai Chi, che combinano movimenti fisici con tecniche di respirazione e meditazione. Queste pratiche possono aiutare a rilassare la mente e il corpo, e a migliorare la flessibilità e l'equilibrio. Infine, esistono anche altri sport perfetti per combattere la spossatezza primaverile, come ad esempio l'equitazione, il golf, il kayak e il trekking.