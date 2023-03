Strisce led: come montarle, quali scegliere e come installarle - - Look Out News

Uno dei modi che si hanno per dare un tocco di modernità alla propria casa è installare un sistema di illuminazione led.

Le strisce led, che si trovano in commercio sia online che nei negozi tradizionali, si adattano facilmente a tutti gli stili di arredamento e illuminano tutti gli ambienti in maniera uniforme ed efficiente.

L’installazione delle strisce led, che come vedremo è un’operazione alla portata di tutti, permette di poter risparmiare sulla quantità di energia che serve per illuminare la propria abitazione.

L’acquisto delle strisce led è spesso accompagnato, però, da alcuni dubbi che assillano la mente di chiunque si trovi davanti alla grande quantità di modelli di strisce led presenti sul mercato.

Domande a cui cercheremo di dare una risposta in questo articolo.

Cosa sono le strisce led?

Le strisce led non sono altro che strisce flessibili di rame o alluminio, vendute generalmente in nastri lunghi 5 m, sulle quali sono disposti, in serie, dei chip.

I modelli differiscono per alcune caratteristiche come il colore della luce emanata, la potenza (espressa in Watt) e il grado di impermeabilità (grado di protezione IP).

A seconda del modello che si acquista, ci si dovrà munire anche di un alimentatore adatto. Le strisce led sono solitamente alimentate da un alimentatore caricabatteria 12 V, ma è fondamentale seguire le istruzioni fornite dalla casa madre o fare attenzione alla polarità della corrente tracciata sulla striscia led.

In alcuni casi, infatti, potrebbe essere necessario un alimentatore 24 V.

Quali strisce led scegliere

Il punto di forza delle strisce led è l’adattabilità alle condizioni più estreme che si deve alla loro flessibilità e alle loro dimensioni assai ridotte.

Ogni striscia led è infatti larga generalmente tra i 10 e i 12 mm e ha uno spessore inferiore o uguale a 2 mm.

Le strisce led sono quindi perfette per fornire di punti luce i posti più difficili da raggiungere della propria casa (come curve o angoli molto stretti) e dove sarebbe oggettivamente impensabile installare una lampada o una plafoniera.

I sistemi di illuminazione a strisce led, grazie alla loro versatilità e alla loro gamma di colori, sono in grado di cambiare radicalmente l’aspetto degli ambienti interni di un’abitazione e sono sempre più utilizzati anche per illuminare gli spazi esterni.

Se il nostro obiettivo è di creare un’atmosfera più sobria e rilassata, si può optare, ad esempio, per le strisce led dimmerabili che consentono di regolare l'intensità della luce.

Come installare le strisce led

L’installazione delle strisce led è un’operazione molto semplice e che richiede poco tempo.

Ogni striscia led ha sul proprio retro un adesivo che facilita non di poco il compito. Una volta rimosso l’adesivo, infatti, è sufficiente posizionarla nel luogo da illuminare e farla aderire completamente.

Nel caso in cui non fosse presente l’adesivo, si può utilizzare la colla da applicare sulle strisce led o direttamente sulle pareti.

Attenzione anche al tipo di strisce led che abbiamo acquistato! Se si tratta di strisce non impermeabili, infatti, andranno ovviamente installate lontano da sorgenti d’acqua.

Come tagliare le strisce led

Quanto detto finora vale quando si vuole utilizzare la striscia in tutta la sua lunghezza, ma cosa succede se volgiamo, ad esempio, utilizzarla per definire il profilo di un mobile o del proprio televisore?

In questo caso, bisogna provvedere al taglio della striscia led.

Nulla di preoccupante visto che i produttori hanno previsto la presenza di alcuni punti di taglio lungo la striscia per facilitare il compito senza rovinare il circuito contenuto all’interno.