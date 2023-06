Strumenti di intelligenza artificiale: dalla nascita ai giorni nostri - - Look Out News

L'intelligenza artificiale (IA) è diventata una delle tecnologie più rivoluzionarie del nostro tempo, con un impatto significativo in diversi settori. Dai primi esperimenti nell'ambito dell'IA fino ai giorni nostri, sono stati sviluppati strumenti sempre più avanzati che hanno consentito di compiere progressi significativi in vari campi. Questo articolo esplorerà l'evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale, analizzando sia i primi strumenti sviluppati che quelli più innovativi. Saranno inoltre esaminati gli aspetti normativi, etici e morali legati all'uso dell'IA.

Che cosa si intende per intelligenza artificiale

L'intelligenza artificiale si riferisce alla capacità di una macchina di imitare l'intelligenza umana, consentendole di apprendere, ragionare, prendere decisioni e risolvere problemi. Gli algoritmi di intelligenza artificiale sono progettati per analizzare grandi quantità di dati, individuare pattern e adattarsi in base alle esperienze acquisite.

Agli albori dell'intelligenza artificiale: i primi strumenti

L'intelligenza artificiale ha radici che risalgono agli anni '50, quando i primi scienziati e ricercatori cominciarono a sperimentare con algoritmi e tecniche per creare macchine in grado di emulare l'intelligenza umana. Uno dei primi strumenti di IA sviluppati fu il "Logic Theorist" (Teorema Logico), creato da Allen Newell e Herbert A. Simon nel 1955. Questo programma era in grado di dimostrare teoremi matematici utilizzando regole di inferenza logica.

Negli anni successivi, furono sviluppati altri strumenti pionieristici come il "General Problem Solver" (Risolutore di Problemi Generali) nel 1957 e il "Perceptron" di Frank Rosenblatt nel 1958, che era un modello di rete neurale artificiale. Questi strumenti hanno aperto la strada a ulteriori sviluppi nell'ambito dell'IA e hanno gettato le basi per i futuri progressi.

L'intelligenza artificiale oggi: i principali tool di artificial intelligence online

Nel corso degli anni, l'intelligenza artificiale ha fatto enormi progressi, portando all'evoluzione di una vasta gamma di strumenti avanzati. Ad oggi, ci sono diversi tool di intelligenza artificiale online che stanno rivoluzionando diverse industrie. Ecco alcuni dei principali:

· ChatGPT

ChatGPT è un modello di generazione del linguaggio naturale sviluppato da OpenAI. È in grado di rispondere a domande e svolgere conversazioni in modo simile a un essere umano.

· DALL-E 2

DALL-E 2 è un modello di generazione di immagini sviluppato da OpenAI. Utilizza l'apprendimento automatico per creare immagini originali basate su una descrizione testuale fornita dall'utente.

· Stable Diffusion

Stable Diffusion è un framework sviluppato da OpenAI per la generazione di immagini ad alta qualità. Utilizza una tecnica chiamata "diffusion models" per generare immagini dettagliate e coerenti.

· Midjourney

Midjourney è un'applicazione di intelligenza artificiale che utilizza algoritmi di machine learning per analizzare i dati delle compagnie aeree e prevedere i tempi di volo, fornendo informazioni utili ai piloti e al personale di terra.

· Whisper

Whisper è un sistema di riconoscimento automatico del linguaggio sviluppato da OpenAI. Può essere utilizzato per trasformare il parlato in testo, consentendo una serie di applicazioni come la trascrizione automatica delle registrazioni audio.

· PointE

PointE è uno strumento di intelligenza artificiale sviluppato da OpenAI per il riconoscimento delle immagini. Può individuare e classificare oggetti, persone e luoghi in base all'immagine fornita.

· Make-a-video

Make-a-video è un tool di intelligenza artificiale che consente di creare video personalizzati a partire da sequenze di immagini o brevi clip.

· GitHub Copilot

GitHub Copilot è un assistente di programmazione basato sull'intelligenza artificiale. Utilizzando tecniche di apprendimento automatico, suggerisce codice e aiuta gli sviluppatori durante la scrittura del software.

La normativa rispetto all'intelligenza artificiale

Con l'avanzamento dell'intelligenza artificiale, le questioni normative hanno assunto un ruolo di grande importanza. Diversi paesi hanno iniziato a sviluppare e implementare leggi e regolamenti specifici per governare l'uso dell'IA. Alcuni di questi regolamenti si concentrano sulla trasparenza, sull'accountability e sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Tuttavia, esiste ancora un dibattito aperto riguardo alla regolamentazione dell'IA e alla necessità di bilanciare l'innovazione con la protezione dei diritti umani e la privacy.

La diatriba privacy rispetto al panorama italiano

In particolare, in Italia, il dibattito sulla privacy e l'utilizzo dell'IA è diventato molto rilevante. La normativa italiana in materia di protezione dei dati personali, rappresentata dal GDPR (General Data Protection Regulation), ha introdotto una serie di regole rigide che normano la raccolta, l'elaborazione e la conservazione dei dati personali. Questo ha portato a sfide specifiche per l'utilizzo dell'IA, poiché i sistemi di intelligenza artificiale richiedono spesso l'accesso a grandi quantità di dati personali per funzionare in modo ottimale. Per questa ragione nel nostro paese l’accesso al sito italiano di ChatGPT è stato bloccato, in quanto non conforme agli standard GDPR, salvo poi essere sbloccato vista, anche, la facilità ad aggirare eventuali barriere imposte dal garante.