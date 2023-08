Xsolla e l'accesso diretto dei giocatori grazie all'integrazione del controllo parentale per gli sviluppatori di videogiochi. - - Look Out News

Xsolla, azienda di spicco a livello globale nella monetizzazione e commercializzazione dei videogiochi, ha annunciato una serie di collaborazioni strategiche e un'ampia espansione nel mercato giapponese, rappresentando un capitolo cruciale nella sua strategia di crescita trimestrale. Questi sviluppi vedono l'azienda collaborare con player di rilievo come Privacy Vaults Online, Inc. (PRIVO), AppsFlyer e Crypto.com, mentre stabilisce radici in Giappone attraverso l'inaugurazione di un nuovo ufficio a Tokyo. Questo impulso dimostra la costante impegno di Xsolla nel fornire soluzioni innovative e connesse al mercato, affrontando simultaneamente le sfide di sicurezza e privacy.

L'Alleanza Strategica con Privacy Vaults Online, Inc. (PRIVO) – Pioniera nella Protezione Online dell'Identità per i Minori

L'alleanza con PRIVO rappresenta un passo ambizioso per Xsolla nel promuovere strategie di distribuzione diretta al consumatore, ponendo l'accento sulla sicurezza dei pagamenti e la protezione dell'utente. Questa collaborazione si traduce in una suite avanzata di strumenti per lo sviluppatore, consentendo di introdurre livelli aggiuntivi di verifica genitoriale. Mentre tradizionalmente affidato alle piattaforme e ai mercati, questo sistema di controllo parentale offre ai genitori un potente strumento per garantire transazioni sicure e conformi in un'era in cui il 71% dei bambini sotto i 18 anni gioca ai videogiochi. Questa funzionalità, che rende centrale l'etica di trattamento dei giocatori, si prefigge di creare un ambiente di gioco sicuro e protetto per tutte le fasce d'età e in qualsiasi parte del mondo.

In sinergia con PRIVO, Xsolla si impegna a rimuovere le barriere per gli sviluppatori e i creatori di giochi mentre cercano di interagire con la propria audience. Nello stesso tempo, assumendo un ruolo di Fornitore di Registrazioni, Xsolla assicura che gli sviluppatori rispettino normative come la COPPA (Children's Online Privacy Protection Act) e il GDPR (General Data Protection Regulation), nonché altre politiche di sicurezza dedicate ai minori. Questo sforzo per garantire un ecosistema di pagamento sicuro si integra perfettamente con le diverse soluzioni Xsolla, tra cui la piattaforma Pay Station, il Web Store e le Vendite di Giochi.

La funzione di controllo genitoriale introdotta da Xsolla è progettata per consentire ai genitori di gestire l'accesso ai pagamenti digitali dei loro figli, riducendo i rischi di accessi non autorizzati e di conseguenti richieste di rimborso. Questa soluzione non solo rafforza la credibilità e la sicurezza degli acquisti, ma crea anche un'esperienza utente accogliente per i bambini. Integrando la verifica genitoriale, i genitori possono monitorare e regolare le transazioni digitali dei loro figli in base alle necessità.

Anton Zelenin, Direttore del Prodotto Principale, Fintech di Xsolla, sottolinea che questa collaborazione con PRIVO rappresenta un passo verso una maggiore sicurezza nel commercio dei videogiochi, rivolto agli sviluppatori e ai creatori, con l'obiettivo di proteggere e promuovere l'autonomia dei genitori e dei giovani giocatori a livello globale. Da parte sua, Denise G. Tayloe, CEO di PRIVO, celebra il passo intrapreso da Xsolla per consentire ai genitori di avere il controllo sui pagamenti online, garantendo nel contempo un'esperienza di gioco coinvolgente per i bambini.

Per ulteriori informazioni, visita: xsolla.pro/parental-control