Aprire un'erboristeria online - - Look Out News

Come si fa ad aprire un’erboristeria online? Questa attività da fare in rete è una soluzione perfetta per chi non ha grandi capitali iniziali per avviare un negozio fisico, ma vuole comunque muovere i primi passi in questo particolare settore in proprio. Se desideri aprire un’erboristeria online, prendere un diploma con siti come Formazionepiù potrebbe aiutarti ad acquistare competenze specifiche. Tali abilità sono fondamentali se vuoi che la tua attività possa avere successo. Vediamo quali sono i segreti per aprire un’erboristeria online di successo e come fare per riuscire a creare un business produttivo in questo affascinante settore.

Perché aprire un’erboristeria online

Aprire un’erboristeria online conviene per chi ama le preparazioni erboristiche ed è un grande appassionato del settore. La preparazione officinale cosmetica, però, non si può improvvisare. La legge richiede delle competenze per chi le realizza. Si tratta di competenze che si possono acquisire con una laurea triennale in scienze erboristiche oppure con specifici corsi. In genere, molti decidono di aprire un’erboristeria online che vende prodotti preconfezionati, proprio per superare questo scoglio. Ma, in questo caso, il gestore deve comunque trovare i grossisti che abbiano prodotti qualitativamente impeccabili a prezzi contenuti. Grazie al web vi sono tante scelte di preparazioni erboristiche in tal senso che renderanno unica la tua rivendita online. Quindi, se sei appassionato di questo settore e non ha grandi capitali iniziali per aprire un’attività fisica, puoi scegliere questa opzione per avviare il tuo business online senza troppe difficoltà, ma solo avendo un diploma e tanta voglia d’imparare. Inizierai un passo per volta.

I primi passi per aprire un’erboristeria online

Se vuoi aprire un’erboristeria online devi iniziare a creare lo store digitale. Ci sono alcuni portali che offrono degli store già esistenti da personalizzare altrimenti, bisogna rivolgersi a degli esperti per creare un e-commerce da mettere online. Chiaramente, sarà molto importante la qualità del sito che deve essere SEO friendly e anche costituito per funzionare al meglio sui dispositivi mobili. L’avvio dell’attività però, richiede anche delle procedure burocratiche: ovvero, avere una partita IVA e l’iscrizione delle attività presso il registro delle imprese. Una volta fatti questi passaggi, i riferimenti andranno specificati sul sito. Poi, in base a quanto prevede il Codice del consumo, il venditore potrà iniziare la compravendita e applicare tutte le regole a tutela dei consumatori come, ad esempio, il diritto di recesso e un valido servizio di assistenza. Per non saltare alcun passaggio, chiedete l’aiuto di un consulente fiscale esperto.

Come avviare l’erboristeria online

Una volta fatti i primi passaggi per l’apertura della tua erboristeria online, devi necessariamente avviare questo servizio facendo pubblicità e facendo in modo che gli utenti possano conoscere il portale attraverso un’attività di marketing mirata al target di riferimento. A tal fine, ci si può rivolgere a Google che con il meccanismo di AdSense aiuta a pubblicizzare la propria attività, targettizzando il pubblico di riferimento e, quindi, facendo in modo di raggiungere più facilmente possibile gli utenti interessati a questo tipo di prodotti. Inoltre, aiuta anche fare pubblicità mediante link building e l’apertura di canali sui social network. I profili dei social network aziendali danno l’opportunità di creare un rapporto “face to face” con gli utenti e quindi, faranno in modo che i tuoi clienti potranno seguire con attenzione tutti eventuali sconti e promozioni sulle tue preparazioni erboristiche e decidere di acquistare presso la tua rivendita in rete.

Quanto si guadagna con un’erboristeria online

A seconda del giro di utenti che sarai in grado di creare con la tua erboristeria online facendo attenzione alla qualità dei prodotti e a una buona gestione marketing, l’erboristeria online ti permetterà anche di guadagnare in maniera cospicua. Avrai, quindi, un’attività online di successo. La cosa importante è curare sempre con attenzione tutti gli aspetti relativi all’attività in rete e man mano, vedrai che crescerà fino a darti l’opportunità di raggiungere RAL anche superiori ai 35.000 euro annui considerato che l’investimento iniziale è di poco superiore ai 2.000 euro. Insomma, fare dell’erboristeria la propria attività, sarà molto più facile di quello che si pensa se sarai in possesso delle adeguate competenze! Che aspetti?