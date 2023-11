Assicurazione Furto e Incendio: la sicurezza al primo posto - - Look Out News

Intro: In un mondo in cui gli imprevisti sono all'ordine del giorno, l'assicurazione furto e incendio si presenta come una scelta fondamentale per proteggere i nostri veicoli. Questa forma di assicurazione va oltre la copertura di base, offrendo una sicurezza aggiuntiva contro eventi che potrebbero causare danni considerevoli.

La necessità di una copertura estesa

Quando si tratta di veicoli, la sicurezza è una priorità assoluta. L'assicurazione furto e incendio per auto e moto offre una copertura estesa che va oltre la normale assicurazione responsabilità civile e difatti prevede un costo aggiuntivo all'obbligatoria RCA. In Italia ormai tutte le principali compagnie assicurative offrono la possibilità di aggiungere questo tipo di polizza, basta richiederla al momento della stipula del contratto.

La minaccia del furto e degli incendi è sempre presente, sia che il veicolo sia parcheggiato in strada, in garage o in altri luoghi pubblici. La copertura estesa si pone l'obiettivo di affrontare specificamente queste minacce, garantendo la tutela finanziaria contro la perdita totale del veicolo a causa di eventi indesiderati.

Protezione Antifurto: sicurezza al parcheggio

Il rischio di furto è una realtà per chiunque possieda un veicolo. Un'assicurazione furto e incendio per auto e moto fornisce una copertura specifica contro il furto, offrendo un rimborso per il valore del veicolo nel caso in cui venga rubato. Questo livello di protezione è fondamentale per garantire la tranquillità quando si parcheggia il veicolo in luoghi pubblici o rischiosi.

Sono coperti anche i danni da furto con scasso che comportano danneggiamenti ai beni assicurati. Ci sono però danni che non sono inclusi nella copertura, come la sottrazione di beni personali presenti sul veicolo al momento del furto (es: radio, navigatore).

Copertura contro gli incendi: difesa dai pericoli invisibili

Gli incendi possono scatenarsi improvvisamente e rappresentano una minaccia seria per veicoli parcheggiati in garage o in strada. Un'assicurazione contro gli incendi offre una copertura finanziaria per riparare o sostituire il veicolo danneggiato dalle fiamme.

La polizza copre anche danni causati da fulmini, esplosioni oppure scoppi anche se derivati da guasti interni alla vettura o all'impianto di alimentazione. Questo aspetto della polizza è un salvagente in situazioni in cui le fiamme potrebbero mettere a rischio il tuo mezzo di trasporto. Nonostante ciò, è fondamentale evidenziare che questa copertura non garantisce un risarcimento in cui l'incendio derivi da atti vandalici, sommosse popolari o dall'operato negligente del conducente. Per questo genere di danni, è necessaria un'altra forma di protezione: l'assicurazione contro gli atti vandalici.

Personalizzazione delle polizze: adattamento alle esigenze specifiche

Una delle caratteristiche vantaggiose dell'assicurazione furto e incendio per auto e moto è la possibilità di personalizzare la polizza. Puoi adattare la copertura in base al valore del veicolo, alle caratteristiche specifiche e al tuo stile di guida. Questa flessibilità ti consente di ottenere una protezione su misura, garantendo che tutte le tue esigenze siano soddisfatte.

Molte compagnie assicurative inoltre incoraggiano la prevenzione offrendo incentivi per l'installazione di sistemi antifurto e antincendio. Questi dispositivi non solo proteggono il tuo veicolo ma possono anche tradursi in sconti sulla tua polizza assicurativa. Investire nella sicurezza del tuo veicolo non solo ti protegge dai rischi, ma può anche ridurre i costi a lungo termine.

Quanto costa la polizza incendio e furto

Se si desidera avere un'idea approssimativa, il costo dell'assicurazione contro incendi e furto varia in un intervallo che parte da circa 40 euro e può arrivare fino a 300 euro. Tuttavia, è importante notare che per veicoli di lusso o estremamente costosi, il costo può aumentare considerevolmente.

Per determinare con precisione il costo esatto di una polizza contro incendi e furto, è necessario ottenere un preventivo. Questo perché diversi fattori influenzano il prezzo finale, tra cui la città di residenza, il tipo di veicolo, il suo valore, le franchigie e la compagnia assicurativa scelta.