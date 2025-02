Cambiare gestore luce e gas in sicurezza nel 2025 - - Look Out News

Cambiare fornitore di luce e gas è un'operazione sempre più comune tra i consumatori italiani, soprattutto in vista delle nuove normative che mirano a tutelare maggiormente gli utenti. Per effettuare il cambio in totale sicurezza, è fondamentale dunque seguire alcuni passaggi chiave e affidarsi a strumenti affidabili di comparazione come Selectra.



Novità normative dal 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, entreranno in vigore nuove regole stabilite dall'ARERA per aumentare la tutela dei consumatori:

Stop ai contratti telefonici : Non sarà più possibile stipulare contratti di luce e gas tramite un semplice consenso telefonico. I venditori dovranno fornire tutte le informazioni in formato scritto su un supporto durevole, come una lettera o un'e-mail;



: Non sarà più possibile stipulare contratti di luce e gas tramite un semplice consenso telefonico. I venditori dovranno fornire tutte le informazioni in formato scritto su un supporto durevole, come una lettera o un'e-mail; Preavviso obbligatorio per modifiche contrattuali: I fornitori dovranno comunicare eventuali variazioni di prezzo con un preavviso non inferiore a tre mesi, utilizzando comunicazioni dedicate via posta o e-mail. In caso di contestazioni, spetterà al gestore dimostrare di aver informato correttamente l'utente.



Ricerca e confronto delle offerte: Per confrontare e cambiare fornitore di luce e gas in modo semplice e sicuro, Selectra offre un servizio gratuito e trasparente. Accedendo al Comparatore Energia sul sito di Selectra, puoi inserire i dati relativi ai tuoi consumi senza fornire informazioni personali. Il comparatore analizzerà le migliori offerte luce e gas disponibili, presentandoti quelle più adatte alle tue esigenze. Una volta individuata l'offerta ideale, puoi contattare gli esperti di Selectra al numero indicato sul sito per ricevere assistenza nella sottoscrizione del nuovo contratto. Il passaggio al nuovo fornitore è semplice e gratuito, avviene in circa due mesi e non prevede interruzioni del servizio.



Cambiare fornitore di luce e gas nel mercato libero è generalmente un'operazione gratuita. Tuttavia, in alcuni casi, il nuovo fornitore potrebbe richiedere un deposito cauzionale, soprattutto se si opta per il pagamento tramite bollettino postale. Questo deposito viene solitamente addebitato nella prima bolletta e sarà restituito alla chiusura del contratto.

Per quanto riguarda i tempi necessari per il cambio, il passaggio effettivo al nuovo fornitore avviene generalmente entro uno o due mesi dalla sottoscrizione del nuovo contratto. Durante questo periodo, il servizio di fornitura non subisce interruzioni, garantendo continuità nell'erogazione di energia elettrica e gas

I vantaggi di Selectra: Selectra è un servizio gratuito che aiuta i consumatori a confrontare e attivare le migliori offerte di luce, gas, internet, assicurazioni e pay-tv. Con il motto "Ci pensa Selectra", offre un unico interlocutore per tutte le utenze di casa, gestendo gratuitamente le pratiche burocratiche e trovando le offerte più convenienti.

Risparmio di tempo : Non è necessario consultare decine di siti web o contattare numerosi fornitori. Selectra raccoglie tutto in un unico servizio;



: Non è necessario consultare decine di siti web o contattare numerosi fornitori. Selectra raccoglie tutto in un unico servizio; Risparmio economico : Confrontando le tariffe, puoi individuare rapidamente quella più conveniente e adatta alle tue esigenze;



: Confrontando le tariffe, puoi individuare rapidamente quella più conveniente e adatta alle tue esigenze; Trasparenza : Selectra lavora con tutti i principali fornitori di settore e non richiede dati personali per il confronto delle offerte.;



: Selectra lavora con tutti i principali fornitori di settore e non richiede dati personali per il confronto delle offerte.; Assistenza dedicata: Gli esperti di Selectra ti accompagnano passo passo, gestendo gratuitamente le pratiche burocratiche.

Affidarsi a Selectra significa avere un supporto professionale e trasparente nella scelta delle migliori offerte per le proprie utenze domestiche, garantendo un risparmio sia in termini di tempo che di denaro.